AFC Bournemouth Arne Slot Andoni Iraola Liverpool Bournemouth Szoboszlai Dominik

Óriási bréking Budapestről: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét, már az utódját is megnevezték

2026. május 30. 13:29

Itt a nagy hír Budapestről. A hazánkban tartózkodó Fabrizio Romano szerint Szoboszlaiék edzőjét kirúghatták a Liverpoolból. A klub nem sokkal később meg is erősítette a hírt.

2026. május 30. 13:29
Napjaink legismertebb sportújságírója, jelenleg a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a magyar fővárosban tartózkodó Fabrizio Romano a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának vezetőedzője, Arne Slot azonnali hatállyal távozik a csapat éléről. Azt is megjegyezte, hogy arra van a legnagyobb esély, hogy az utódja az az Andoni Iraola lesz, aki a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemoutht hagyta ott az idény végén.

Már nem Slot Szoboszlaiék edzője (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív)

Romano a posztja után egy videóban is megerősítette a hírt, és hangsúlyozta, hogy Slot biztosan távozik.

Frissítés:

A Liverpool pár perccel Romano bejelentkezése után be is jelentette Slot távozásának hírét!


A holland szakember tavaly, az első idényében a Liverpoollal megnyerte az angol bajnokságot, de a mostani kiírásban a gárda eléggé csalódástkeltően teljesített. A mutatott játék is nagyon messze volt a várakozástól és az eredmények is, hiszen a bajnokságban címvédőként csak az ötödik lett, és nem sikerült semmilyen trófeát nyernie.

Bár az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy amennyiban a csapat kiharcolja a BL-indulást, Slot maradhat, végül a holland edzőnek nem volt maradása a klubnál, amely tavaly nyáron elképesztő pénzeket költött el új játékosokra, de mindhiába, az együttes összességében nemhogy erősebb, hanem gyengébb lett.

Megköszönték a klubnál Szoboszlaiék edzőjének munkáját

A klub a közleményben hangsúlyozta, Slot elküldése egy nagyon nehéz döntés volt, de a vezetés úgy érezte, változtatásra van szükség annak érdekében, hogy a csapat jobbá váljon. A holland trénert egyébként nagyon nagyra becsülik, és mindent köszönnek neki.

Arne a nagyra becsülésünkkel és egy Premier League-trófeával távozik, valamint azzal a tudattal, hogy őt és családját mindig szívesen látjuk az Anfielden.”

A lehetséges utód

Úgy tűnik, Andoni Iraola váltja Slotot a kispadon, a Liverpool csakis őt akarja. A baszk szakember a mögöttünk hagyott PL-idényben a hatodik helyre vezette a Bournemoutht, amely csupán három ponttal szerzett kevesebbet, mint a Liverpool. Egy darabig még arra is esélye volt, hogy BL-induló legyen, de az utolsó forduló nem úgy alakult, hogy ez megtörténhessen (az Aston Villa megtartotta negyedik helyét).

A 43 éves Irolát hatalmas edzőtehetségnek tartják, magyar szempontból pedig vele kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy januárban ő vitte el Tóth Alexet a Cseresznyésekhez.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. május 30. 14:50 Szerkesztve
Novemberben kellett et volna...
brokenwoodi3
2026. május 30. 14:42
Kubatovot se találják
reepcze-2
2026. május 30. 14:08
Ki ez a Fabrizio Romano, hogy mindig ennyire jól értesült? Ő a foci panyiszabolcsa?
nempolitizalok-0
2026. május 30. 13:53
Leszarom, nem nézek RTL-t.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!