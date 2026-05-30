Óriási bréking Budapestről: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét, már az utódját is megnevezték

Napjaink legismertebb sportújságírója, jelenleg a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a magyar fővárosban tartózkodó Fabrizio Romano a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának vezetőedzője, Arne Slot azonnali hatállyal távozik a csapat éléről. Azt is megjegyezte, hogy arra van a legnagyobb esély, hogy az utódja az az Andoni Iraola lesz, aki a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemoutht hagyta ott az idény végén.

Romano a posztja után egy videóban is megerősítette a hírt, és hangsúlyozta, hogy Slot biztosan távozik.