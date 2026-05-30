Több eljárás is indult a futbaldrukkerekkel szemben Budapesten – megszólalt a rendőrség

Szombat este 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik.

Mint írtuk, szurkolók verekedtek össze szombaton hajnalban a Király utcában, amivel kapcsolatban a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást.