05. 30.
szombat
bajnokok ligája rendőr budapest

Több eljárás is indult a futbaldrukkerekkel szemben Budapesten – megszólalt a rendőrség

2026. május 30. 12:28

Körözött személyek elfogása, rongálások, verekedések...

Szombat este 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik. 

Mint írtuk, szurkolók verekedtek össze szombaton hajnalban a Király utcában, amivel kapcsolatban a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást.

Most viszont a hatóságok kiadtak egy részletes közleményt, amiben összegzik az eddigi eljárásokat. Mint írják: 

  • 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás. 
  • 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözését rendelték el. Kórházba vitték.
  • 22 óra 30 körül a VI. kerület, Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.
  • 23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.  
  • Éjfél után a VII. kerület, Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. 
  • Éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás. 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 30. 14:54
Volt közéjük lövetés? Fejmagasságban....
survivor
2026. május 30. 14:25
kisaladar Menj ki az utcára, és csinálj rendet. Aliék később jönnek. Ők Újlipócia felé tartanak majd. Útba ejtik a zsinagógákat is...
survivor
2026. május 30. 14:22
Miért indult ? Az EU-ban ez egy internáci szokás...
clansman
2026. május 30. 14:01
A lájklotyó miért nem küldte ki a Katica-csoportot, ők körbeállták volna ezeket oszt nem lett volna balhé...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!