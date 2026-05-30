05. 30.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Navracsics Tibor: Nem új küldetést kell kezdeni, hanem újra kell kezdeni – vissza a forráshoz, friss forrásvizet inni

2026. május 30. 10:56

Önazonosságunk alapja nem változhat: közösségünk a magyar polgárosodás közössége.

2026. május 30. 10:56
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Egy párt nem ír új programot, mindig az eredeti, az alapító programját igazítja a kor megváltozott körülményeihez

– mondta nekem bő húsz évvel ezelőtt a tavaly elhunyt, akkor már veterán német kereszténydemokrata politikus, Bernhard Vogel. Akkoriban a Jövőnk című vitairaton dolgoztam, amely a szó szoros értelmében szintén nem volt új program. 

Nem volt új, hiszen az 1998-as program a későbbiekre is kijelölte a pártunk küldetését:

„A Fidesz jövőképének középpontjában a polgár áll. Az anyagi és szellemi tulajdonára támaszkodó, önálló, embertársaival együttérző, önmagáért, közösségeiért és környezetéért – a közös jövőért – felelősséget vállaló ember. A szabad ember – aki otthon van a világban. Otthon van jelenében és múltjában, társadalmában, kultúrájában és természeti környezetében. Házában, hazájában: családja körében, állampolgári-nemzeti közösségében és Európában. Otthon van a világban, tehát szabadon kibontakoztathatja képességeit a maga és mások javára. Otthon van a világban, ezért megőrzi azt a jövőnek. Vagyis a Fidesz – Magyar Polgári Párt a polgárosodás programját képviseli, amely nem más, mint az otthonra találás és az otthonteremtés programja.” 

Nincs ebben az idézetben egyetlen szó, amely idejétmúlt vagy fölösleges lenne. Ahogy születésekor, huszonnyolc éve vagy beszélgetésünk idején, húsz évvel ezelőtt, úgy most is a Fidesz küldetésének célját jelöli ki. Ennek a célnak a követése tette az egykor nemzedéki alapon szerveződő kis pártot Közép-Európa legsikeresebb politikai közösségévé. 

Ugyanakkor, mi tagadás, az eltelt idő viszontagságai megviselték táborunkat is. Tizenhat évnyi kormányzás nyűgje, a pitiáner gáncsvetések,

a közénk keveredő szélhámosok, akarnokok vagy éppen saját gyarlóságunk talán sokakban elhomályosította eredeti küldetésünket.

Vannak, akik elfáradtak. Mások hitüket hagyták el, és úgy gondolják, az április 12-ei választási vereség eszméink történelmi veresége is. 

Éppen ezért frissítő, új erőt adó cselekedet visszanyúlni közösségünk önazonosságának alapjaihoz. Persze egy harminc évvel ezelőtt megfogalmazott szöveg ma, negyedszázaddal az ezredforduló után sok szempontból aktualizálásra szorulhat, szükségessé válhat az időközben megjelenő új szempontok és a felhalmozott tapasztalatok rögzítése is. 

Önazonosságunk alapja azonban nem változhat: közösségünk a magyar polgárosodás közössége. 

Azé a polgáré, aki a saját erejére és tehetségére támaszkodva tartja el magát és szeretteit, hozza létre szabadon közösségeit. Azé a polgáré, aki nem konfliktusként, hanem összhangként éli meg helyi, regionális, nemzeti és európai önazonosságát. Aki össze tudja egyeztetni a piac versengését, valamint az együttműködés elvét és gyakorlatát. Aki nemcsak eltűri a demokráciát, de hisz is benne. Aki tiszteli és becsüli polgártársait, még akkor is, ha esetleg nagyon különböző politikai nézeteket vallanak. 

A mai politikai környezetben naivnak, jobb esetben idealistának tűnhetnek ezek a gondolatok. Harminc évvel ezelőtt sem volt jobb a helyzet.

Mégis ez a küldetés volt az, amely az Országgyűlés legkisebb frakciójából a polgári oldalt integrálni tudó erőt, majd kormánypártot teremtett. 

Most, a választási vereség után, amikor közösségünk önazonosságának alapjait keressük, ide kell visszanyúlnunk. Nem új küldetést kell kezdeni, hanem újra kell kezdeni. Vissza a forráshoz, friss forrásvizet inni. Erőt meríteni a megtett út tapasztalataiból, leszámolni a bűnökkel és a hibákkal, megőrizni az erényeket és az eredményeket.

Higgadtan kiigazítani a gyalázkodókat és felemelni a fejünket, mert a polgárokat csak felemelt fejjel lehet képviselni.

Hűnek maradni a polgárosodás, a polgári Magyarország eszményéhez és ismét kiérdemelni, megszolgálni a polgárok bizalmát.

A szerző volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter

(Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner )

 

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekeke
2026. május 30. 15:23
A sokat emlegetett DPK "harcosoknak" én nyomát nem láttam, amióta ünnepélyesen megalakultak... Se tényekkel, se forrásokkal nem vetették észre magukat. Nem adogatták egymásnak a labdákat, nem jártak körbe az információk, a hiteles cáfolatok a ballibák hazugságaira. A Fidesz kezében volt állítólag a rendőrség, a belügy, a külügy, az ügyészség. Mégis ki jutott ezekből információkhoz? Na ki? Hát nem a jobboldal, az hétszentség. A brüsszeli Politico, a Reuters, a Guardian, a FAZ, a Le Monde, a Die Presse, a La Repubblica, a Der Spiegel vagy a Washington Post is hamarabb és jobban értesült mint az un. kormányzati média. Jellemző volt, hogy a Mandiner ilyeneket ..szemlézett :-P Három, fideszesnek nehezen nevezhető személy, Hont, Ceglédi és Schiffer többet és jobban jelen volt a nyilvánosságban mint Rogán sokcsilliárdos média apparátusa. Ami pont olyan gyalázatosan bukott mint az un. jobboldali közvélemény kutató intézetek.
Ekeke
2026. május 30. 15:22
Ott van Semjén Zsolt esete. Nem az ami róla elterjedt hogy helikopterről lövöldözött védett jávorszarvasra, mert ez egy ordas hazugság volt, jellemző a bamba un. jobboldali médiára hogy nem jártak annak (sem) utána. Hanem hogy egy vállalkozó hívta meg arra a vadászatra, az fizette, Ez védhetetlen, bármely országban: ez korrupció.De hogy majd elfelejtik, megbocsájtják a népek. Csakhogy az internet sem felejt, a trágya meg csak rakodott a kormányzatra. Vagy a Lentulai, Kulifai,Máthé,Hajdú-féle smúzolás, ahol egy valódi szembesítési kérdés nem volt feltéve a mindenható miniszterelnöknek...Vagy amit félve fel is tettek, pl. Matolcsyról, azt leseperte hogy a MNB független, nincs köze hozzá...És annyi nem jutott eszükbe hogy de drágája miniszterelnök úr, a 2013-as és 2016-os törvényeket , aminek alapján Matolcsy alapítványai vitték a dohányt, azokat ugyan ki hozta, nagyanyám, Manci néni? Hápog mindenki hogy "ez a vereség de váratlan volt". Talán a mértéke,az igen. Na de a többi...
Ekeke
2026. május 30. 15:21
Ami sajnos tény: 24.hu/belfold/2024/10/21/mar-10-milliardot-hozott-schmidt-mariaeknak-a-miniszteriumi-berlo/ És ami szintén egy "tény", ráadásul így utólag visszanézve, az Orbán-Szijjártó-féle lehallgatott telefonbeszélgetéseket látva a panyiszabolcsos változatban, igencsak egy sajnálatos "tény", ha egy magyar miniszterelnök nem vesz tudomást arról hogy minden lépését figyelik, követik és közli hogy ő akkor is így fog tenni : hvg.hu/itthon/20230909_Ungar_villa_Orban_nyaralas_Horvatorszag_Opatija_Abbazia Ugyanez a "tény", amikor kiderült, hogy Orbánt gyakran viszi magánrepülőn meccset nézni a főleg állami beruházási tendereken milliárdos profitot húzó Market Zrt. tulajdonosa, Garancsi István. Orbán szerint ez nem aggályos, azt mondta,"harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni”. És ezek a "tények" csak gyűltek és rakodtak.
Ekeke
2026. május 30. 15:19
A mára megkedvelt Simicska , a 2014-es jelszava -O1G - ma kormányprogram, sem volt Assisi Szent Ferenc. A kalandor- haszonlesőktől megtisztulni úgyis lehetetlen. De ezeknek legalább ne biztosíts kormányzati döntő befolyást. Pl. ha ránézel a Schmidt Mária-Ungár klánra, akik főideológusi szerepet töltenek be a Fideszben...ölég is. Erdős Pétertől Hankiss Ágnesen át Vitézy Dávidkáig. Erdős Péter "menedzser" lánya Hankiss Ágnes volt. Akinek egyik férje Hankiss Elemér. És fiacskája, vagyis Erdős Péternek unokája , a jelenleg éppen a fővárosi közgyülésben kaffogó "független" Vitézy Dávid. Akinek javára lemondott a fideszes Szentkirályi. És aki most tiszás miniszter lett. A fideszes főideológus Schmidt Mária férje a klán alapítója, Ungár András volt. Aki a milliárdos ingatlan vagyont összeprivatízélte, annak leágazásaival, a horvátország Ungár Anna villa tulajdonosával ahol Orbán nyaralni szok, fiával az LMP elnök Ungár Péterrel és persze a volt Fideszes majd SZDSZ-es buzi Ungár Klárával...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!