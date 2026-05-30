Lehűtötte a várakozásokat az EU igazságügyi biztosa: egyhamar nem szabadulnak fel a befagyasztott magyar uniós pénzek

Lehűtötte a várakozásokat a befagyasztott európai uniós források ügyében Michael McGrath igazságügyi biztos. Az Euronewsnak adott interjújában világossá tette, hogy bár Brüsszel kész együttműködni az új magyar kormánnyal, a pénzek felszabadítására nem lehet gyors megoldásként tekinteni. A biztos szerint a szükséges változtatásokat nem azért kell végrehajtani, hogy Magyarország hozzájusson a visszatartott támogatásokhoz, hanem elsősorban a magyar állampolgárok érdekében. Úgy fogalmazott:

Nem arról van szó, hogy ezt az EU kedvéért kell megtenniük. Magukért és a magyar emberekért kell megtenniük, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít.

McGrath az Euronews műsorában külön kitért arra is, hogy magyar diákok az elmúlt évek vitái miatt részben elvesztették hozzáférésüket az Erasmus-program egyes lehetőségeihez. A biztos szerint minél hamarabb sikerül rendezni ezeket a kérdéseket, annál hamarabb javulhat a hétköznapi magyarok helyzete.