05. 30.
szombat
Michael McGrath Brüsszel Magyar Péter uniós források

Lehűtötte a várakozásokat az EU igazságügyi biztosa: egyhamar nem szabadulnak fel a befagyasztott magyar uniós pénzek

2026. május 30. 10:17

Még meg sem száradt a tinta Magyar Péter brüsszeli sikerjelentésén, máris érkezett egy nyilatkozat, amely lehűtheti a várakozásokat. Az Európai Unió igazságügyi biztosa azt jelezte, hogy a befagyasztott pénzek egyhamar aligha érkeznek meg.

Lehűtötte a várakozásokat a befagyasztott európai uniós források ügyében Michael McGrath igazságügyi biztos. Az Euronewsnak adott interjújában világossá tette, hogy bár Brüsszel kész együttműködni az új magyar kormánnyal, a pénzek felszabadítására nem lehet gyors megoldásként tekinteni. A biztos szerint a szükséges változtatásokat nem azért kell végrehajtani, hogy Magyarország hozzájusson a visszatartott támogatásokhoz, hanem elsősorban a magyar állampolgárok érdekében. Úgy fogalmazott:

Nem arról van szó, hogy ezt az EU kedvéért kell megtenniük. Magukért és a magyar emberekért kell megtenniük, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít.

McGrath az Euronews műsorában külön kitért arra is, hogy magyar diákok az elmúlt évek vitái miatt részben elvesztették hozzáférésüket az Erasmus-program egyes lehetőségeihez. A biztos szerint minél hamarabb sikerül rendezni ezeket a kérdéseket, annál hamarabb javulhat a hétköznapi magyarok helyzete.

Az Európai Unió szerint hosszú folyamat következik

Az Euronews beszámolója szerint a biztos elismerte, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között intenzív egyeztetések zajlanak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogállamisági elvárások teljesítése összetett feladat.

Biztosan lesznek kihívások, lesz összetettség, és nem lehet mindent egyik napról a másikra megvalósítani.

Szerinte az a legfontosabb, hogy tartós elköteleződés mutatkozzon a jogállamisági reformok iránt, valamint hogy visszafordítsák azokat a folyamatokat, amelyeket az Európai Bizottság az elmúlt években problémásnak ítélt. A biztos ugyanakkor igyekezett pozitív jelzésként értékelni az új kabinet és Brüsszel kapcsolatát. 

Kiemelte, hogy magas szintű kapcsolattartás zajlik a felek között, ő maga pedig a jövő héten Budapestre látogat, ahol Görög Márta igazságügyi miniszterrel tárgyal majd.

Az interjúban szóba kerültek azok a politikai feszültségek is, amelyek az új kormány hivatalba lépése után alakultak ki. Péter Magyar több, még az előző időszakban kinevezett tisztségviselő távozását sürgette, és alkotmányos változtatásokat is kilátásba helyezett. McGrath szerint egy jelentős politikai fordulat után természetesek a személycserék, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden esetben tiszteletben kell tartani a jogállami eljárásokat és az érintettek jogait.

A biztos arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket az éves jogállamisági jelentés keretében. A következő értékelést júliusban teszik közzé.

molnar-viktor54
2026. május 30. 10:55
Szánalmas ez a vergődés! Most hogy kiderült nem lesz ezer forint a benzin és ukrajnába se visznek egy családapát sem hogy az oroszok lőjék fejbe, most belekapaszkodnak mindenbe a fideszpatkányok. Eddig egyikőtöket sem zavarta mocskok, hogy az orbán nemhogy pénzt nem hoz, de napi egymillió eurós bírságot kell fizetnünk. Most meg az a bajotok, hogy Magyar Péter hazahozott 6000 milliárd forintot, de nem egyben utalják át?
Tapeino
2026. május 30. 10:54
Hazudtunk reggel, hazudtunk éjjel meg hazudtunk este!!!
Nagyhuba1
2026. május 30. 10:53
Most akkor -kapjuk vagy nem kapjuk ez itt a kérdés-- ellentmondásosak a hírek. Ursula von der Leyen szavaira volt érdemes oda figyelni mégiscsak a tanács elnöke.
survivor
2026. május 30. 10:51
"Nesze semmi, fogd meg jól !"🤣🤣🤣🇪🇺🇪🇺🇪🇺
