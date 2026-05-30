Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
országos katasztrófavédelmi főigazgatóság pécs baleset

Drámai buszbaleset Pécs mellett: a sofőr elhunyt, 25 gyermek volt a járművön

2026. május 30. 09:37

Szinte minden utas megsérült a balesetben.

2026. május 30. 09:37
null

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja a Magyar Nemzet. A katasztrófavédelemhez reggel fél hat előtt érkezett a riasztás, akik három járművel vonultak a helyszínre. Több sérültről érkezett jelentés, akikkel a kiérkező mentők azonnal megkezdték az ellátást.

A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A Bama.hu információi szerint a sofőr életét vesztette, és szinte minden utas megsérült a balesetben. A hírportál úgy tudja, hogy a járművön a vezetővel együtt összesen 28-an utaztak, közülük 25-en gyermekek voltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A lap értesülése szerint a buszvezető rosszul lett vezetés közben, emiatt térhetett le az útról. A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Jelenleg teljes útzár van érvényben, a forgalmat Vasas irányába terelik.

A Bama forrásai szerint 23 sérültről érkezett információ. Néhányan súlyosabb sérüléseket szenvedtek – például comb- vagy medencetörést –, a sérültek többsége azonban szerencsére csak könnyebb sérülésekkel került kórházba.

„Megrendülten értesültem a ma hajnalban történt súlyos közlekedési balesetről” – írta Péterffy Attila. Pécs polgármestere úgy tudja, a busz a PSN Zrt. fiatal aerobik sportolóit, edzőiket és az őket kísérő szülőket szállította versenyre. „Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a mentésben, az ellátásban és a segítségnyújtásban részt vesznek” – írta a polgármester.

Nyitókép: Bama.hu/Olvasói fotó

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. május 30. 10:12
Már lájkolható Vitézy Dávid helyszíni szelfizős fészbukposztja?
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2026. május 30. 10:00
A fa az árok túloldalán van. Előbb az árokbahajtás, aztán a fa. Ahogy látom nem sok fa volt a környéken. Ha néhány métert még ment volna az úton a busz, akkor kirohan a szántásra és valószinüleg sokkal kevesebben sérültek volna meg.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!