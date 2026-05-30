Drámai buszbaleset Pécs mellett: a sofőr elhunyt, 25 gyermek volt a járművön

Szinte minden utas megsérült a balesetben.
Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja a Magyar Nemzet. A katasztrófavédelemhez reggel fél hat előtt érkezett a riasztás, akik három járművel vonultak a helyszínre. Több sérültről érkezett jelentés, akikkel a kiérkező mentők azonnal megkezdték az ellátást.
A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A Bama.hu információi szerint a sofőr életét vesztette, és szinte minden utas megsérült a balesetben. A hírportál úgy tudja, hogy a járművön a vezetővel együtt összesen 28-an utaztak, közülük 25-en gyermekek voltak.
A lap értesülése szerint a buszvezető rosszul lett vezetés közben, emiatt térhetett le az útról. A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Jelenleg teljes útzár van érvényben, a forgalmat Vasas irányába terelik.
A Bama forrásai szerint 23 sérültről érkezett információ. Néhányan súlyosabb sérüléseket szenvedtek – például comb- vagy medencetörést –, a sérültek többsége azonban szerencsére csak könnyebb sérülésekkel került kórházba.
„Megrendülten értesültem a ma hajnalban történt súlyos közlekedési balesetről” – írta Péterffy Attila. Pécs polgármestere úgy tudja, a busz a PSN Zrt. fiatal aerobik sportolóit, edzőiket és az őket kísérő szülőket szállította versenyre. „Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a mentésben, az ellátásban és a segítségnyújtásban részt vesznek” – írta a polgármester.
