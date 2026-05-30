Drámai buszbaleset Pécs mellett: a sofőr elhunyt, 25 gyermek volt a járművön

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja a Magyar Nemzet. A katasztrófavédelemhez reggel fél hat előtt érkezett a riasztás, akik három járművel vonultak a helyszínre. Több sérültről érkezett jelentés, akikkel a kiérkező mentők azonnal megkezdték az ellátást.

A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A Bama.hu információi szerint a sofőr életét vesztette, és szinte minden utas megsérült a balesetben. A hírportál úgy tudja, hogy a járművön a vezetővel együtt összesen 28-an utaztak, közülük 25-en gyermekek voltak.