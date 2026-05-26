Két lencse, pár szegecs és néhány régi lemez – mi sem egyszerűbb, mint ezekből összerakni egy jó szemüveget!

Arról viszont nyugodtan lehet beszélni, hogy Tiptonék hány együttessel kollaboráltak már. Sok más mellett van az AC/DC, a Massive Attack és a Depeche Mode világa, lemezei ihlette kollekció­juk, legújabban pedig a Rammsteinnal dolgoznak együtt. „Azok inspirálnak igazán, akiknek a zenéjét is szeretem” – jegyzi meg Zack. Ha a számat nézzük, azok sem kevésbé impozánsak: ma világszerte ötszáz üzletben kapható Tipton szemüveg, és évente nagyjából három tonna műanyagot hasznosítanak, többségében hanglemezeket. A különböző okokból a kiadók nyakán maradó, illetve a félresajtolt darabokat ingyen elszállítják és feldolgozzák. A kezdetben véletlenül kitapogatott, ma már abszolút irányelvnek és védjegynek számító környezettudatosság 2021-ben rangos nemzetközi díjat is ért a cégnek: az Optic for Good azoknak jár, akik környezetbarát alapanyagokat használnak, a gyártásban is ügyelnek a fenntarthatóságra, és nagy mennyiségben hasznosítanak hulladékanyagot.

„Ez azonban nem az a terület, ahol az ember nyugodtan hátradőlhet. Ma már akad nem egy hasonló módon, hasonló alapanyagokkal dolgozó konkurenciánk a világban, a divat és vele a fogyasztói szokások meg egyre gyorsabban változnak, nemhogy földrészenként vagy országonként, de még városonként is eltérhetnek. Nyilván az árérzékenység is fontos, ami annyit jelent: ha valakinek kevesebb az ilyesmire fordítható pénze, nem fog három vagy négy szemüveget venni különböző alkalmakra, pláne nem lesz bevállalós a keretet illetően, hiszen ugyanazt kell viselnie a munka­helyen, a szülői értekezleten és az operában. De még olyan tényezők is befolyásolják a piacot, mint mondjuk a mentális egészség néhány év óta tartó előtérbe kerülése. Persze nagyon jó, hogy már erre is kiemelten figyelünk, de mivel a wellness vagy a pszichológus sem két fillér, muszáj megosztani az erőforrásokat” – magyarázza Zakariás.