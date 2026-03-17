A Mandiner lebuktatott egy liberális EP-képviselőt, aki szerint a Békemenet Orbán Viktor ellen vonult Pécsen

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Össze-vissza hazudnak az Európa Parlament képviselői Magyarországról.
Gátlástalan hazugságcunami árad, vagy éppen tudatlanság tombol az uniós központokban Orbán Viktor és kormánya ellen a magyar választások előtt.
Valérie Hayer liberális EP-képviselő például nagyon benézett mindent: szerinte a Békemenet Pécsen volt és Orbán Viktor ellen vonultak az emberek.
A Renew pártcsaládban ülő képviselőnő büszkén jelentette, hogy mennyien vonultak „Orbán Viktor ellen”. A probléma csak az, hogy a Békemenet képsoraival támasztotta alá mondandóját. Facebook-posztjában helyszínnek Pécs városát jelölte meg.
Később brüsszeli liberális képviselőnő törölte a posztját,
miután lebuktattuk, de a célját elérte, hiszen a „javítást” már senki sem fogja látni.
Íme a kamuzás:
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán