A Mandiner lebuktatott egy liberális EP-képviselőt, aki szerint a Békemenet Orbán Viktor ellen vonult Pécsen

Gátlástalan hazugságcunami árad, vagy éppen tudatlanság tombol az uniós központokban Orbán Viktor és kormánya ellen a magyar választások előtt.

Valérie Hayer liberális EP-képviselő például nagyon benézett mindent: szerinte a Békemenet Pécsen volt és Orbán Viktor ellen vonultak az emberek.

A Renew pártcsaládban ülő képviselőnő büszkén jelentette, hogy mennyien vonultak „Orbán Viktor ellen”. A probléma csak az, hogy a Békemenet képsoraival támasztotta alá mondandóját. Facebook-posztjában helyszínnek Pécs városát jelölte meg.