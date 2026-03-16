Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!

A veszélyek korába léptünk

A veszélyek korába léptünk. Nem csak az orosz-ukrán fronton, de a Közel-Keleten is. Ki tudja hány helyen lobban még fel konfliktus, nekünk az elkövetkező négy évben a biztonság lesz a legfontosabb. A béke megvédése a veszélyekkel szemben. Nem akarom azt mondani, hogy a mostani kormány hibátlan, de olyan kormányuk van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett és megvédje az elmúlt évek eredményeit – emelte ki.

A vállalások között a miniszterelnök kiemelte, továbbra sem engedünk be egyetlen migránst sem. Akkor sem, ha Brüsszel a feje tetejére áll. Felidézte: Brüsszelben hatályba akarják léptetni az európai migrációs paktumot, az új kormánynak több száz migránst kellene beengedni és több tízezer ember számára menekültszállásokat kellene építeni. Ez júliusban lépne életbe, de már áprilisban eldől, olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely elutasítja a migrációs paktumot.

Továbbra is a családok a legfontosabbak

Vállalást tett a kormány a gazdaság felépítésére is. Az átlagbér emelése – amely megnégyszereződött 2010 óta – folytatódik, a ciklus végére elérjük az egymillió forintos átlagbért. Vállaljuk, hogy a családok állnak a középpontban, a családban van a jövőnk. Folytatjuk azt a politikát, amellyel támogatjuk az édesanyákat és