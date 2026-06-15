Elmarad a 2026-os MCC Feszt

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
„A kialakult helyzetre való tekintettel...”
Nem rendezik meg az idei MCC Fesztet – jelentette be a tehetséggondozó intézmény a Facebook-oldalán. A szervezők közleményükben azt írták:
A kialakult helyzetre való tekintettel a 2026-os MCC Feszt nem kerül megrendezésre.
A megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig mindenki számára visszautaljuk – bármilyen egyéb kérdés esetén kollégáink az [email protected] e-mail címen állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben ismét találkozhassunk Veletek és a sokak által kedvelt fesztivált később, új formában meg tudjuk rendezni.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás