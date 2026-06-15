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mcc feszt Mathias Corvinus Collégium Esztergom

Elmarad a 2026-os MCC Feszt

2026. június 15. 17:41

„A kialakult helyzetre való tekintettel...”

2026. június 15. 17:41
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Nem rendezik meg az idei MCC Fesztet – jelentette be a tehetséggondozó intézmény a Facebook-oldalán. A szervezők közleményükben azt írták: 

A kialakult helyzetre való tekintettel a 2026-os MCC Feszt nem kerül megrendezésre.

A megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig mindenki számára visszautaljuk – bármilyen egyéb kérdés esetén kollégáink az [email protected] e-mail címen állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben ismét találkozhassunk Veletek és a sokak által kedvelt fesztivált később, új formában meg tudjuk rendezni.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 5 komment

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turani
•••
2026. június 15. 17:55 Szerkesztve
Óh, hogyha nincsenek költségvetési milliárdok, akkor egy hiteles, ellenzéki összejövetelt már nem tud néhány sörpaddal és egy kisded színpaddal összehozni a csodálatos NER-banda több ezer milliárd Forint ellopása, azazhogy osztalékfizetés után? Hát persze hogy nem. Pedig akár tavalyi színvonalon is megrendezhetnék, csak egy jachtot, vagy pár Ferrarit kellene eladni. Nem lenne nagy ár, amikor megvették, a pénzt úgy utalták nekik a himihumi leszámlázásnál, mintha nem lenne holnap. Most meg garasoskodik a sokezer milliárdból felépített nemzeti tőkésosztály? Legalább valamelyik "saját lábra állított" Orbán-lány utalhatna a turisztikai immerzív bababoltból! Hamár apu újra alkalmas lett a csodálatos közösségük vezetésére...
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Héja
2026. június 15. 17:54
Nagy kár érte...
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csulak
2026. június 15. 17:51
kar
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