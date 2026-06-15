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esztergom zalaegerszeg balaicz zoltán hernádi ádám verbális agressziósorozatot székesfehérvár

Ne engedjük, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit elkezdtek!

2026. június 15. 07:34

A kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták, hogy uszítsanak a közösségek vezetői ellen.

2026. június 15. 07:34
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Ma a Fidesz és a KDNP ereje a helyi közösségekben található meg. Itt vannak azok a sikeres politikusaink, akik polgármesterként az egész közösség támogatását bírják, párthovatartozásra való tekintet nélkül. Balaicz Zoltán Zalaegerszegen, Cser-Palkovics András Székesfehérváron, Hanusi Péter Mátészalkán vagy Hernádi Ádám Esztergomban a választók közel háromnegyedének szavazatával kapott újabb ötéves mandátumot 2024-ben.

Folytathatnánk a sort azokkal a városvezetőkkel, akik ötven százalék fölötti támogatottsággal bírva szintén tudják, hogy hogyan kell megszólítani a különböző világnézetű embereket, hogyan kell erős és virágzó helyi közösségeket létrehozni. Az ő munkájuk segítése kell, hogy most az országos politikánk elsődleges feladata legyen. Ők jelentik ma a sikereinket. Nem véletlen, hogy a kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról-városra, faluról-falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen, megpróbálva lemondásukat, a képviselő-testületek feloszlatását elérni.

Ne engedjük, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit az országos politika tisztségviselői, majd egyszerű kormányalkalmazottak ellen már elkezdtek! Ne engedjük, hogy megkérdőjelezzék a demokratikusan megválasztott önkormányzataink legitimitását!”

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Fotó: Földházi Árpád/Mandine

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
states-2
2026. június 15. 08:54
Ami biztos nem változik, ez a drogos pszichopata minden idők legundorítóbb fejű és lelkületű politikusa.
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2
0
Obsitos Technikus
2026. június 15. 08:19
Nagyon rászoktatok Tibi bácsira. Most ez a parancs, őt kell futtatni?
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0
0
gyzoltan-2
2026. június 15. 08:03
-más témakörben, más poszt alatt írtam, de akár általános válasznak is tekinthető Navracsics felvetésére... -akár a magyarság megújulása is képbe kerülhet... Nosza! gyzoltan-2figyelő4322 2026. június 15. 07:37 Remélhetőleg, néhány évtizeden belül, lefoszlik az emberiségről, a világról az a korlátlan megvezetettség, ostobaság, melyre az évszázadok, évezredek alatt szert tettünk..! Még az a vad gondolat is felvetődött, hogy netán a világuralmat immár mások kezébe kellene adni, letenni, az eddigieket meneszteni privilegizált helyzetükből, elvetni az emberiség megosztására, megosztottságára járó törekvésüket, gyakorlatukat, mely a szembenállásra, a szembeállításra van alapozva..! Megmosolyogtató lenne a gondolat, ha ez a folyamat tényleg beindulna, éppen a Mandineren elszórt felvetés okán... -viszont ma már ténylegesen ott tartunk, hogy semmit sem lehet kizárni, lehetetlennek kijelenteni... Egyébként meg Tajvant is lezárt kérdésnek tekintem..!
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antoniosalazar
2026. június 15. 07:57
Hú de nagyon visszavonultál a megszégyenítő vereséged után Tibi. :)))))))))))))))))))))))))))))
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