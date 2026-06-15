„Ma a Fidesz és a KDNP ereje a helyi közösségekben található meg. Itt vannak azok a sikeres politikusaink, akik polgármesterként az egész közösség támogatását bírják, párthovatartozásra való tekintet nélkül. Balaicz Zoltán Zalaegerszegen, Cser-Palkovics András Székesfehérváron, Hanusi Péter Mátészalkán vagy Hernádi Ádám Esztergomban a választók közel háromnegyedének szavazatával kapott újabb ötéves mandátumot 2024-ben.

Folytathatnánk a sort azokkal a városvezetőkkel, akik ötven százalék fölötti támogatottsággal bírva szintén tudják, hogy hogyan kell megszólítani a különböző világnézetű embereket, hogyan kell erős és virágzó helyi közösségeket létrehozni. Az ő munkájuk segítése kell, hogy most az országos politikánk elsődleges feladata legyen. Ők jelentik ma a sikereinket. Nem véletlen, hogy a kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról-városra, faluról-falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen, megpróbálva lemondásukat, a képviselő-testületek feloszlatását elérni.