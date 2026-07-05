Népszerű, a szakma által elismert igazgatót váltott le az oktatási tárca minden előzmény nélkül – a polgármester indoklást vár Lannert Judittól

és aki példaértékű helytállással, elkötelezettséggel vezette át ezt a nagy múltú intézményt a COVID időszakán, a felújításon, valamint az azzal járó költözésen is.”

A városvezető rámutatott: az igazgató munkáját „számos szakmai, valamint társadalmi díj, illetve elismerés is fémjelzi. Többek között 2014-ben Fejér vármegyei Prima díjat kapott a Tóparti Gimnázium, Igazgató Asszony pedig korábban az egyik legrangosabb szakmai elismerésben részesülve, Apáczai Csere János-díjat kapott munkájáért.”

„Mostani pályázatát azonban a minisztérium nem támogatta. A jelenlegi jogszabályi környezetben városunknak vagy a polgármesternek semmilyen véleményezési vagy beavatkozási lehetősége nincs a döntési folyamatba, ezért -