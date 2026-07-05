Népszerű, a szakma által elismert igazgatót váltott le az oktatási tárca minden előzmény nélkül – a polgármester indoklást vár Lannert Judittól

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Politikai tisztogatás lehet a háttérben.
„Sajnálattal és értetlenséggel fogadtam azt a hozzám is eljutó váratlan hírt, hogy Dr. Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium igazgatója nem folytathatja vezetői szolgálatát” – írta szombati Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András.
Székesfehérvár polgármestere kiemelte:
Különösen érthetetlen és váratlan ez az állami döntés egy olyan sikeres igazgató esetében, aki annak idején az Önkormányzattól egyhangú felhatalmazást kapott,
és aki példaértékű helytállással, elkötelezettséggel vezette át ezt a nagy múltú intézményt a COVID időszakán, a felújításon, valamint az azzal járó költözésen is.”
A városvezető rámutatott: az igazgató munkáját „számos szakmai, valamint társadalmi díj, illetve elismerés is fémjelzi. Többek között 2014-ben Fejér vármegyei Prima díjat kapott a Tóparti Gimnázium, Igazgató Asszony pedig korábban az egyik legrangosabb szakmai elismerésben részesülve, Apáczai Csere János-díjat kapott munkájáért.”
„Mostani pályázatát azonban a minisztérium nem támogatta. A jelenlegi jogszabályi környezetben városunknak vagy a polgármesternek semmilyen véleményezési vagy beavatkozási lehetősége nincs a döntési folyamatba, ezért -
bár tudjuk, hogy az oktatásért felelős miniszter asszonynak nincs erre vonatkozó törvényi kötelezettsége, - szeretnénk megismerni az indoklást”
– húzta alá.
Cser-Palkovics László hangsúlyozta: „Fehérvár, valamint az iskola közvéleménye ugyanis megérdemli, hogy megismerje a döntés okát, és hogy megtudja, ki lesz az, aki a jövőben vezetni fogja az iskolát.”
Hozzátette: „Dr. Vizi László Tamásné igazgató asszonynak az Önkormányzat és a város közössége nevében is hálásan köszönöm az eddigi évek áldozatos munkáját!”
A Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban felidézte: korábban a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit is arra hívta fel a figyelmet, hogy már nemcsak a Fidesz alatt dolgozó minisztériumi tisztségviselők, hanem az iskolaigazgatók, óvodai vezetők is célkeresztbe kerültek. A lap nemrég arról is írt, hogy birtokába került egy kérdőív több kérdése, melyekkel a közvéleményt szondázzák abból az irányból, hogy az emberek szerint kiket kellene még eltiltani attól 5 évre attól, hogy állami tisztséget viseljenek. Kíváncsiak például, hogy egy járási ügyintézőt, egy nemzetbiztonsági tábornokot, minisztériumi ügyintézőt vagy állami energiaszolgáltató ügyintézőjét el kellene-e tiltani öt évre állami tisztség viselésétől. Állítólag
olyan kiegészítő feltételeket is megadtak, hogy az adott pozícióban dolgozó személy segítette-e információval a Tisza Pártot, vagy megtagadta-e az együttműködést a Tisza-kormánnyal.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert