Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
07. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
cser - palkovics andrás tóparti gimnázium vizi lászló tamásné székesfehérvár

Népszerű, a szakma által elismert igazgatót váltott le az oktatási tárca minden előzmény nélkül – a polgármester indoklást vár Lannert Judittól

2026. július 05. 19:01

Politikai tisztogatás lehet a háttérben.

2026. július 05. 19:01
null

„Sajnálattal és értetlenséggel fogadtam azt a hozzám is eljutó váratlan hírt, hogy Dr. Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium igazgatója nem folytathatja vezetői szolgálatát” – írta szombati Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András.

Székesfehérvár polgármestere kiemelte: 

Különösen érthetetlen és váratlan ez az állami döntés egy olyan sikeres igazgató esetében, aki annak idején az Önkormányzattól egyhangú felhatalmazást kapott, 

és aki példaértékű helytállással, elkötelezettséggel vezette át ezt a nagy múltú intézményt a COVID időszakán, a felújításon, valamint az azzal járó költözésen is.”

A városvezető rámutatott: az igazgató munkáját „számos szakmai, valamint társadalmi díj, illetve elismerés is fémjelzi. Többek között 2014-ben Fejér vármegyei Prima díjat kapott a Tóparti Gimnázium, Igazgató Asszony pedig korábban az egyik legrangosabb szakmai elismerésben részesülve, Apáczai Csere János-díjat kapott munkájáért.”

„Mostani pályázatát azonban a minisztérium nem támogatta. A jelenlegi jogszabályi környezetben városunknak vagy a polgármesternek semmilyen véleményezési vagy beavatkozási lehetősége nincs a döntési folyamatba, ezért - 

bár tudjuk, hogy az oktatásért felelős miniszter asszonynak nincs erre vonatkozó törvényi kötelezettsége, - szeretnénk megismerni az indoklást” 

– húzta alá.

Cser-Palkovics László hangsúlyozta: „Fehérvár, valamint az iskola közvéleménye ugyanis megérdemli, hogy megismerje a döntés okát, és hogy megtudja, ki lesz az, aki a jövőben vezetni fogja az iskolát.”

Hozzátette: „Dr. Vizi László Tamásné igazgató asszonynak az Önkormányzat és a város közössége nevében is hálásan köszönöm az eddigi évek áldozatos munkáját!”

Politikai tisztogatás lehet a háttérben

A Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban felidézte: korábban a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit is arra hívta fel a figyelmet, hogy már nemcsak a Fidesz alatt dolgozó minisztériumi tisztségviselők, hanem az iskolaigazgatók, óvodai vezetők is célkeresztbe kerültek. A lap nemrég arról is írt, hogy birtokába került egy kérdőív több kérdése, melyekkel a közvéleményt szondázzák abból az irányból, hogy az emberek szerint kiket kellene még eltiltani attól 5 évre attól, hogy állami tisztséget viseljenek. Kíváncsiak például, hogy egy járási ügyintézőt, egy nemzetbiztonsági tábornokot, minisztériumi ügyintézőt vagy állami energiaszolgáltató ügyintézőjét el kellene-e tiltani öt évre állami tisztség viselésétől. Állítólag

olyan kiegészítő feltételeket is megadtak, hogy az adott pozícióban dolgozó személy segítette-e információval a Tisza Pártot, vagy megtagadta-e az együttműködést a Tisza-kormánnyal. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. július 05. 20:10
demalgon 2026. július 05. 13:44 "Belül már csak egy gennyedző vírus, ami mindent elpusztít amit csak tud..." Rákosi-2. Remélhetőleg az a gennyes vírus, ami benne van, hamar végez vele. Minimum elvegye a cselekvő- képességét, hogy ne tudjon ártani. Hiszen ő az ún.' gazdatest,' tehát őt marja elsősorban. A lelkét persze már régen elpusztította. Már ha egyáltalán volt is neki... Ami eléggé kétséges!
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. július 05. 20:08
Szóval a feljelentések kérdőíven benyújthatók.
Válasz erre
2
0
ThunderDan
2026. július 05. 20:06
Ja, és az egész kezd már a legalsó szintre is leszivárogni... kézzel tapintható a REND MEGBOMLÁSA...
Válasz erre
3
0
ThunderDan
2026. július 05. 20:05
Ez van MINDENHOL már most. Nullkilométeres párthaverok föispánnak kinevezve, polgármestetek megfenyegetve, iskolaigazgatók kirúgva vagy kirúgás előtt... ÁRAGGYON!!!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!