Szoboszlai Dominik meglátta a róla készült falfestményt – így reagált rá

A Telekomosok Fesztiválja keretében átadott festményen kilenc ember 80 órát dolgozott: 317 liter festéket használtak el, 33 színt tartalmaz a 16 méter magas és 13,5 méter széles falfestmény.

Szabó Béla, a telekommunikációs cég márkakommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a fesztiválsorozat keretében igyekeznek valami maradandót alkotni, és Szoboszlai Dominik szülővárosa, Székesfehérvár esetében adta magát, hogy ez egy tűzfalfestmény legyen. Megemlítette, hogy a labdarúgó nagyon jó példa arra, hogy „bárhonnan el lehet jutni a totális magasságig, hogyha valaki kitartó”. Reményét fejezte ki, hogy a festmény egyfajta „búcsújáró hely” lesz, ahová minden sportrajongó elzarándokol majd, ha Fehérvárra érkezik.

A Telekomosok Fesztiválja idén 5 hét alatt 5 helyszínen, egyedi tematikával és izgalmas programokkal köti össze a tradíciókat a modern városi szubkultúrákkal, miközben népszerű fellépők váltják egymást a színpadokon. A székesfehérvári eseményt követően július 18-án Ópusztaszeren, július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-jén Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények.