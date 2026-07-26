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liverpool sunderland szoboszlai dominik andoni iraola

Szoboszlai bombagóllal nyitotta az évet (VIDEÓ)

2026. július 26. 06:42

Jól kezdte a Liverpool az Egyesült Államokban zajló turnéját.

2026. július 26. 06:42
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Góllal és gólpasszal nyitott Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool középpályása az angol sztárcsapat Egyesült Államokban zajló turnéján. 

A vörösök a nyáron kinevezett új vezetőedző, Andoni Iraola első hivatalos mérkőzésén 2–1-es hátrányból felállva verték meg 4–2-re az ugyancsak a világ legerősebb bajnokságaként emlegetett Premier League-ben szereplő Sunderlandet 

az egyesült államokbeli Nashville-ben rendezett felkészülési mérkőzésen. 

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Az Index beszámolója szerint a vörösök ugyan korán megszerezték a vezetést, a második félidő elején hátrányba kerültek, innen fordítottak – a csereként beállt Szoboszlai Dominik vezérletével. 

A Liverpool Kieran Morrison góljával került előnybe a 12. percben. Az előző idényben az Aston Villának kölcsönadva igencsak hányattatott sorsú Harvey Elliott passza után a támadó jobbról befelé húzva tört a tizenhatoson belülre, majd ballal a hosszú alsó sarokba lőtt. A Sunderland a 28. percben egyenlített, amikor Enzo Le Fée a Liverpool térfelén szerzett labdát vágta a büntetőterület előteréből nagy erővel a hálóba (1–1).

A fordulás után Timur Tutierov góljával a tavalyi Premier League-újonc át is vette a vezetést, de a Liverpool ezt követően – főleg a második félidőre beszállt kulcsemberek teljesítményének köszönhetően – fölénybe került. 

Az 56. percben Szoboszlai egy kipattanót mellel vett át a tizenhatos bal csücske előtt, majd egy pattanás után a rövidbe bombázott, így egyenlített (2–2). A magyar válogatott középpályás később is főszerepet vállalt: az ő passza után köszönt be Lewis Koumas a hajrában.

Utóbbival 4–2 lett a vége, mivel Szoboszlai gólja és gólpassza között Federico Chiesa is mattolta a „Fekete Macskákat.” Az olasz szélső – aki nagyot profitálhat a klubikon, Mohamed Szalah távozásából – Calvin Ramsay passza után a tizenhatos sarkáról lőtt pontosan. 

A vörösök első keretéhez tartozó másik magyar válogatott labdarúgó, Kerkez Milos ugyancsak a második félidőben lépett pályára, és ő is közel állt a gólszerzéshez. A hátvéd Jeremie Frimpong beadása után fejjel veszélyeztetett. 

Nyitókép: Illusztráció - MTI/Illyés Tibor
 

 

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