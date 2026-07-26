Szoboszlai bombagóllal nyitotta az évet (VIDEÓ)

Az Index beszámolója szerint a vörösök ugyan korán megszerezték a vezetést, a második félidő elején hátrányba kerültek, innen fordítottak – a csereként beállt Szoboszlai Dominik vezérletével.

A Liverpool Kieran Morrison góljával került előnybe a 12. percben. Az előző idényben az Aston Villának kölcsönadva igencsak hányattatott sorsú Harvey Elliott passza után a támadó jobbról befelé húzva tört a tizenhatoson belülre, majd ballal a hosszú alsó sarokba lőtt. A Sunderland a 28. percben egyenlített, amikor Enzo Le Fée a Liverpool térfelén szerzett labdát vágta a büntetőterület előteréből nagy erővel a hálóba (1–1).

A fordulás után Timur Tutierov góljával a tavalyi Premier League-újonc át is vette a vezetést, de a Liverpool ezt követően – főleg a második félidőre beszállt kulcsemberek teljesítményének köszönhetően – fölénybe került.