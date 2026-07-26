Szoboszlai bombagóllal nyitotta az évet (VIDEÓ)

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Jól kezdte a Liverpool az Egyesült Államokban zajló turnéját.
Góllal és gólpasszal nyitott Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool középpályása az angol sztárcsapat Egyesült Államokban zajló turnéján.
A vörösök a nyáron kinevezett új vezetőedző, Andoni Iraola első hivatalos mérkőzésén 2–1-es hátrányból felállva verték meg 4–2-re az ugyancsak a világ legerősebb bajnokságaként emlegetett Premier League-ben szereplő Sunderlandet
az egyesült államokbeli Nashville-ben rendezett felkészülési mérkőzésen.
Az Index beszámolója szerint a vörösök ugyan korán megszerezték a vezetést, a második félidő elején hátrányba kerültek, innen fordítottak – a csereként beállt Szoboszlai Dominik vezérletével.
A Liverpool Kieran Morrison góljával került előnybe a 12. percben. Az előző idényben az Aston Villának kölcsönadva igencsak hányattatott sorsú Harvey Elliott passza után a támadó jobbról befelé húzva tört a tizenhatoson belülre, majd ballal a hosszú alsó sarokba lőtt. A Sunderland a 28. percben egyenlített, amikor Enzo Le Fée a Liverpool térfelén szerzett labdát vágta a büntetőterület előteréből nagy erővel a hálóba (1–1).
A fordulás után Timur Tutierov góljával a tavalyi Premier League-újonc át is vette a vezetést, de a Liverpool ezt követően – főleg a második félidőre beszállt kulcsemberek teljesítményének köszönhetően – fölénybe került.
Az 56. percben Szoboszlai egy kipattanót mellel vett át a tizenhatos bal csücske előtt, majd egy pattanás után a rövidbe bombázott, így egyenlített (2–2). A magyar válogatott középpályás később is főszerepet vállalt: az ő passza után köszönt be Lewis Koumas a hajrában.
Utóbbival 4–2 lett a vége, mivel Szoboszlai gólja és gólpassza között Federico Chiesa is mattolta a „Fekete Macskákat.” Az olasz szélső – aki nagyot profitálhat a klubikon, Mohamed Szalah távozásából – Calvin Ramsay passza után a tizenhatos sarkáról lőtt pontosan.
A vörösök első keretéhez tartozó másik magyar válogatott labdarúgó, Kerkez Milos ugyancsak a második félidőben lépett pályára, és ő is közel állt a gólszerzéshez. A hátvéd Jeremie Frimpong beadása után fejjel veszélyeztetett.
Nyitókép: Illusztráció - MTI/Illyés Tibor