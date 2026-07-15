Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool kerkez milos iraola

Kerkez Milos nagyon örül az új edzőjének

2026. július 15. 19:39

A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz.

2026. július 15. 19:39
null

Tökéletes választásnak tartja Andoni Iraolát a Liverpool kispadjára Kerkez Milos, az angol csapat magyar légiósa. A balhátvéd korábban együtt dolgozott már két évig a Bournemouthnál a 44 éves spanyol szakemberrel. 

Ezt is ajánljuk a témában

A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz – szúrta ki az Index.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nagyszerű két évet töltöttünk együtt Bournemouthban, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Liverpool edzője lesz. A stílusával, energiájával és munkamódszerével sokat nyerhetünk

– kezdte Kerkez, majd kifejtette, milyen edző is valójában Iraola.

„Őszintén elmondja, mit akar tőled látni a pályán, aztán csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. Úgy értem, ha nem teszed meg, akkor nem játszol, ilyen egyszerű. Talán nem beszél sokat, de az érzelmeit teljes mértékben kimutatja. Bilbaóból jön, és tudjuk, milyen a baszkok mentalitása, szóval tökéletes választás” – fogalmazott.

A válogatott játékos elárulta: elfogadhatatlan volt a tavalyi teljesítményük, hiszen Liverpoolban mindig trófeákat kell nyerni. 

Nyitókép: MTI/EPA/Ash Allen

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!