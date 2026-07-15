Kerkez Milos nagyon örül az új edzőjének

Nagyszerű két évet töltöttünk együtt Bournemouthban, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Liverpool edzője lesz. A stílusával, energiájával és munkamódszerével sokat nyerhetünk

– kezdte Kerkez, majd kifejtette, milyen edző is valójában Iraola.

„Őszintén elmondja, mit akar tőled látni a pályán, aztán csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. Úgy értem, ha nem teszed meg, akkor nem játszol, ilyen egyszerű. Talán nem beszél sokat, de az érzelmeit teljes mértékben kimutatja. Bilbaóból jön, és tudjuk, milyen a baszkok mentalitása, szóval tökéletes választás” – fogalmazott.