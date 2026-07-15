Kerkez Milos nagyon örül az új edzőjének

Szoboszlaiék új vezetőedzője üzent a Liverpool játékosainak: nincs szabadnap, csak munka
Kőkemény idény várhat a Vörösökre.
A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz.
Tökéletes választásnak tartja Andoni Iraolát a Liverpool kispadjára Kerkez Milos, az angol csapat magyar légiósa. A balhátvéd korábban együtt dolgozott már két évig a Bournemouthnál a 44 éves spanyol szakemberrel.
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Kőkemény idény várhat a Vörösökre.
A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz – szúrta ki az Index.
Nagyszerű két évet töltöttünk együtt Bournemouthban, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Liverpool edzője lesz. A stílusával, energiájával és munkamódszerével sokat nyerhetünk
– kezdte Kerkez, majd kifejtette, milyen edző is valójában Iraola.
„Őszintén elmondja, mit akar tőled látni a pályán, aztán csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. Úgy értem, ha nem teszed meg, akkor nem játszol, ilyen egyszerű. Talán nem beszél sokat, de az érzelmeit teljes mértékben kimutatja. Bilbaóból jön, és tudjuk, milyen a baszkok mentalitása, szóval tökéletes választás” – fogalmazott.
A válogatott játékos elárulta: elfogadhatatlan volt a tavalyi teljesítményük, hiszen Liverpoolban mindig trófeákat kell nyerni.
Nyitókép: MTI/EPA/Ash Allen