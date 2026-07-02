Szoboszlaiék új vezetőedzője üzent a Liverpool játékosainak: nincs szabadnap, csak munka

Mint ismert, Andoni Iraola lett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője, a 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött június elején a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal.

A Vörösök játékosai július 13-án kezdik meg a felkészülést a 2026–27-es idényre az AXA Edzőközpontban, ahol Iraola először vezényel majd edzést új csapatának. A korábbi Bournemouth-menedzser érkezésével új korszak veszi kezdetét az Anfielden: a klubvezetés célja, hogy a csapat ismét az agresszív letámadásra, a magas intenzitásra és a gyors átmenetekre épülő futballt játssza.