Szoboszlaiék új vezetőedzője üzent a Liverpool játékosainak: nincs szabadnap, csak munka

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Nem Liverpool-szint a jelenlegi balbekk-felhozatal?
Kőkemény idény várhat a Vörösökre.
Mint ismert, Andoni Iraola lett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője, a 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött június elején a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal.
A Vörösök játékosai július 13-án kezdik meg a felkészülést a 2026–27-es idényre az AXA Edzőközpontban, ahol Iraola először vezényel majd edzést új csapatának. A korábbi Bournemouth-menedzser érkezésével új korszak veszi kezdetét az Anfielden: a klubvezetés célja, hogy a csapat ismét az agresszív letámadásra, a magas intenzitásra és a gyors átmenetekre épülő futballt játssza.
A spanyol szakember stábjában több korábbi munkatársa is helyet kapott, köztük Tommy Elphick, Shaun Cooper és Tom Webber. A Liverpool Echo beszámolója szerint ugyanakkor a játékosok számára elsősorban a fizikai felkészítés jelenthet komoly kihívást. Iraola módszereiről korábbi játékosa, Antoine Semenyo is beszélt, aki szerint a tréningek rendkívül megterhelők, a pihenőnapok száma minimális, a játékosoktól pedig folyamatos, magas intenzitású munkát követelnek meg.
Iraola úgy építette fel a programot, hogy gyakorlatilag nem volt szabadnapunk.
Nagyon nehéz átállni a szerdai és vasárnapi szabadnapokról a szabadnapok teljes hiányára. Szombaton játszottunk, vasárnap pedig már edzettünk. A kezdőcsapat játékosai az edzés első 30–40 percét végigcsinálták, így elképesztően fáradtak voltunk. Labdatartó gyakorlatokat végeztünk, folyamatosan futni kellett, és a csapat csoportjában többen is arra panaszkodtak, hogy ezen a héten sem kapunk pihenőt” – mondta még áprilisban Semenyo, aki jelenleg a Manchester City játékosa.
A felkészülés első napjaiban a Liverpool kerete átfogó fizikai és egészségügyi felméréseken vesz részt, amelyek eredményei alapján határozzák meg az egyéni terhelést. Ezt követően Szoboszlaiék amerikai túrára indulnak, ahol Nashville-ben, New Yorkban és Chicagóban lépnek pályára felkészülési mérkőzéseken. A helyi sajtó szerint azonban nem a tengerentúli program lesz a legnehezebb feladat a játékosok számára, hanem az első hét Liverpoolban, amikor Iraola már a kezdetektől igyekszik átültetni a gyakorlatba az általa elvárt, rendkívül intenzív munkatempót.
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Nyitókép: Facebook/Liverpool FC