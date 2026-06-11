Egyszerű kérdést tettek fel Kerkezékről, hatalmas vita lett belőle

A Vörösök tavaly nyáron nagy reményekkel szerződtették a Bournemouth-tól a magyar válogatott Kerkez Milost, ennek nyomán a klub tapasztalt balbekkje, Andy Robertson az idény nagy részében hátrébb szorult a sorban – dacára annak, hogy Kerkez beilleszkedése messze nem volt zökkenőmentes. Így a 32 éves skót, aki fénykorában a Premier League egyik legjobbja volt a posztján, már a szezon vége felé bejelentette, hogy a nyáron távozik a több játékidő reményében, ezt végül meg is tette: hat nappal ezelőtt lett hivatalos az átigazolása a ligarivális Tottenham Hotspurhöz. Cserébe