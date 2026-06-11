Egyszerű kérdést tettek fel Kerkezékről, hatalmas vita lett belőle

A Liverpool új edzője üzent Szoboszlaiéknak – Kerkezt külön megemlítette
A magyar válogatott balszélsője játékosa volt a Bournemouthnál.
Nem elég jó a jelenlegi balbekk-felhozatal? A liverpooli drukkerek Kerkez Milosban nagyon bíznak, Kosztasz Cimikaszban viszont már egyáltalán nem, miközben Andy Robertson elengedését hatalmas baklövésnek gondolják.
Erős túlzás lenne megnyugtatónak nevezni a Liverpool aktuális balhátvéd-helyzetét, hiszen Andy Robertson távozása után jelenleg csupán Kerkez Milos és Kosztasz Cimikasz áll rendelkezésre a baloldali szárnyvédő pozícióban. Ez márpedig mennyiségi és minőségi kérdőjeleket egyaránt felvet: a drukkerek, ha nem is pánikolnak, de meglehetősen elégedetlennek tűnnek a pillanatnyi felhozatallal.
A Vörösök tavaly nyáron nagy reményekkel szerződtették a Bournemouth-tól a magyar válogatott Kerkez Milost, ennek nyomán a klub tapasztalt balbekkje, Andy Robertson az idény nagy részében hátrébb szorult a sorban – dacára annak, hogy Kerkez beilleszkedése messze nem volt zökkenőmentes. Így a 32 éves skót, aki fénykorában a Premier League egyik legjobbja volt a posztján, már a szezon vége felé bejelentette, hogy a nyáron távozik a több játékidő reményében, ezt végül meg is tette: hat nappal ezelőtt lett hivatalos az átigazolása a ligarivális Tottenham Hotspurhöz. Cserébe
visszatért egyszezonnyi olaszországi kölcsönjátékáról az a Kosztasz Cimikasz, aki a 'Pool után az AS Románál sem váltotta meg a világot: csupán hat bajnokin volt kezdő és további 18 alkalommal csere a Serie A legutóbbi bronzérmesénél.
Új posztigazolás pedig egyelőre nincs a liverpooli láthatáron, így a klub egyik legnagyobb szurkolói oldala, a This Is Anfield fel is tette a kissé hatásvadász kérdést a drukkereknek, hogy elégedettek-e jelenlegi duóval.
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A magyar válogatott balszélsője játékosa volt a Bournemouthnál.
Ezzel együtt természetesen szó sincs arról, hogy a Kerkez, Cimikasz duó a végleges megoldás lenne a liverpooli balbekk-poszt lefedésére. Még csak júniust írunk, bőven van idő átigazolási ügyletek megkötésére, a klub állítólag várja is az ajánlatokat a görög válogatott játékosért – abból azonban egyelőre csak egyetlenegyről tudni, méghozzá az Olympiakosz részéről. Érkezőfronton eddig egy nevet hoztak szóba a Vörösökkel: az Eintracht Frankfurt fiatal, 22 éves tehetségét, Nathaniel Brownt, az ő személyében biztos, hogy Kerkeznek komolyabb riválisa akadna, mint a jó eséllyel végleg távozó Cimikasz személyében.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan