A Liverpool új edzője üzent Szoboszlaiéknak – Kerkezt külön megemlítette

Szoboszlai újabb nagy elismerést zsebelt be Liverpoolban – övé lett a legszebb gól, de ez még nem minden (VIDEÓ)
A Vörösök három legszebb góljában is fontos szerepet vállalt.
Andoni Iraola üzent a Liverpool játékosainak. Kerkez Milosról külön szót ejtett, mert a magyar válogatott balbekkje korábban játszott a kezei alatt a Bournemouthnál.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Andoni Iraolát nevezték ki a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának új vezetőedzőjének. A baszk szakember a klubnak adott interjújában leszögezte: mindenki tiszta lappal indul nála.
Iraola három idényen át irányította a ma már Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht az angol élvonalban, így az évek alatt volt lehetősége feltérképezni a Liverpool játékosait, és ez most a segítségére lehet a munkájában.
„Úgy gondolom, hogy nagyon jó keretünk van. Persze van még tennivaló, mint általában minden klubnál az idény ezen szakaszában. Jelenleg azonban az a legfontosabb számomra, hogy megbecsüljem azokat a játékosokat, akik most a keret tagjai” – jelentette ki Iraola.
„Ami engem illet, és ezt el is fogom mondani nekik: »számomra ti mindannyian új igazolásnak számítotok. Számomra ti mind új igazolások vagytok.« Úgy gondolom, rengeteg minőség van a keretünkben, ezért már nagyon várom a közös munkát.
Azt hiszem, a mostani keretből korábban csak Milosnak voltam az edzője – bár párukat ismerek, és beszéltem már eggyel-kettővel korábban –, de nagyszerű lesz újra együtt dolgozni Milossal is, igyekszem majd fejleszteni őt és segíteni a fejlődésében. Szóval igen, kifejezetten várom már”
– tette hozzá.
A magyar válogatott balbekkje még 2023 nyarán igazolt a Bournemouthhoz, és Iraola kezei alatt nagyon sokat fejlődött. Éppen ezért a Liverpool játékosai közül talán ő örül a legjobban annak, hogy Arne Slot menesztése után volt edzőjét nevezték ki a kispadra.
Ezt is ajánljuk a témában
A Vörösök három legszebb góljában is fontos szerepet vállalt.
Nyitókép: Glyn Kirk/AFP, archív