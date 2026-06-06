A Liverpool új edzője üzent Szoboszlaiéknak – Kerkezt külön megemlítette

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Andoni Iraolát nevezték ki a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának új vezetőedzőjének. A baszk szakember a klubnak adott interjújában leszögezte: mindenki tiszta lappal indul nála.

Kerkezt jól ismeri Iraola (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Iraola három idényen át irányította a ma már Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht az angol élvonalban, így az évek alatt volt lehetősége feltérképezni a Liverpool játékosait, és ez most a segítségére lehet a munkájában.