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Andoni Iraola Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

A Liverpool új edzője üzent Szoboszlaiéknak – Kerkezt külön megemlítette

2026. június 06. 19:20

Andoni Iraola üzent a Liverpool játékosainak. Kerkez Milosról külön szót ejtett, mert a magyar válogatott balbekkje korábban játszott a kezei alatt a Bournemouthnál.

2026. június 06. 19:20
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Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Andoni Iraolát nevezték ki a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának új vezetőedzőjének. A baszk szakember a klubnak adott interjújában leszögezte: mindenki tiszta lappal indul nála.

Kerkezt jól ismeri Iraola
Kerkezt jól ismeri Iraola (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Iraola három idényen át irányította a ma már Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht az angol élvonalban, így az évek alatt volt lehetősége feltérképezni a Liverpool játékosait, és ez most a segítségére lehet a munkájában.

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„Úgy gondolom, hogy nagyon jó keretünk van. Persze van még tennivaló, mint általában minden klubnál az idény ezen szakaszában. Jelenleg azonban az a legfontosabb számomra, hogy megbecsüljem azokat a játékosokat, akik most a keret tagjai” – jelentette ki Iraola.

„Ami engem illet, és ezt el is fogom mondani nekik: »számomra ti mindannyian új igazolásnak számítotok. Számomra ti mind új igazolások vagytok.« Úgy gondolom, rengeteg minőség van a keretünkben, ezért már nagyon várom a közös munkát.

Azt hiszem, a mostani keretből korábban csak Milosnak voltam az edzője – bár párukat ismerek, és beszéltem már eggyel-kettővel korábban –, de nagyszerű lesz újra együtt dolgozni Milossal is, igyekszem majd fejleszteni őt és segíteni a fejlődésében. Szóval igen, kifejezetten várom már”

– tette hozzá.

Jól ismeri Kerkezt

A magyar válogatott balbekkje még 2023 nyarán igazolt a Bournemouthhoz, és Iraola kezei alatt nagyon sokat fejlődött. Éppen ezért a Liverpool játékosai közül talán ő örül a legjobban annak, hogy Arne Slot menesztése után volt edzőjét nevezték ki a kispadra.

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Nyitókép: Glyn Kirk/AFP, archív

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