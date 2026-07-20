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liverpool pécsi ármin tsv hartberg ausztria kölcsön

Ausztriában folytathatja Pécsi Ármin, kihagyja a Liverpool amerikai túráját

2026. július 20. 16:41

A 21 éves magyar kapus a hírek szerint egy évre a TSV Hartberghez igazolhat kölcsönbe, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson.

2026. július 20. 16:41
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Pécsi Ármin Ausztriában töltheti a 2026–2027-es szezont – számolt be róla James Pearce, a The Athletic szakírója. A hírek szerint a 21 éves magyar kapus nem utazik el a Liverpool keretével az együttes amerikai edzőtáborába, mivel már csak egy lépésre van attól, hogy 

egy évre kölcsönbe kerüljön az osztrák Bundesligában szereplő TSV Hartberghez.

A fejleményről Paul Gorst, a Liverpool Echo újságírója is beszámolt. Értesülése szerint Pécsi Ármin egy teljes idényre kerülhet kölcsönbe az osztrák klubhoz, vagyis a megállapodás már a végső szakaszában jár.

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James Pearce szerint a Liverpool vezetőségének határozott célja, hogy a fiatal hálóőr rendszeres játéklehetőséghez jusson a felnőttek között. Ez összhangban áll az angol klub egy évvel ezelőtt kialakított fejlesztési tervével, amely szerint a tehetséges kapus fejlődését egy kölcsönszerződés szolgálhatja leginkább.

Az osztrák élvonal legutóbbi idényét a hatodik helyen záró TSV Hartberg több svájci és francia élvonalbeli együttest is megelőzött a Pécsi megszerzéséért folytatott versenyben. Ha létrejön az üzlet, a magyar kapus a 2026–2027-es szezonban az osztrák Bundesligában szerezhet értékes első csapatos tapasztalatot.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
mzsmnb
2026. július 20. 18:01
Nem biztos, hogy ezt ünnepelni kellene ... :-(
Válasz erre
1
1
grenki-2
2026. július 20. 17:16
Lényeg hogy fejlődhessen! Hajrá Ármin!
Válasz erre
1
0
kisskiss-6
2026. július 20. 16:41
🍓 H​​​e​​l​​​y​i​ ​​c​​s​​​a​​j​​ok ​​szexre ​m​​á​​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​​.​𝗧​​​𝗢​𝗣
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