Ausztriában folytathatja Pécsi Ármin, kihagyja a Liverpool amerikai túráját

Pécsi Ármin Ausztriában töltheti a 2026–2027-es szezont – számolt be róla James Pearce, a The Athletic szakírója. A hírek szerint a 21 éves magyar kapus nem utazik el a Liverpool keretével az együttes amerikai edzőtáborába, mivel már csak egy lépésre van attól, hogy

egy évre kölcsönbe kerüljön az osztrák Bundesligában szereplő TSV Hartberghez.

A fejleményről Paul Gorst, a Liverpool Echo újságírója is beszámolt. Értesülése szerint Pécsi Ármin egy teljes idényre kerülhet kölcsönbe az osztrák klubhoz, vagyis a megállapodás már a végső szakaszában jár.