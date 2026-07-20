Ausztriában folytathatja Pécsi Ármin, kihagyja a Liverpool amerikai túráját

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A 21 éves magyar kapus a hírek szerint egy évre a TSV Hartberghez igazolhat kölcsönbe, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson.
Pécsi Ármin Ausztriában töltheti a 2026–2027-es szezont – számolt be róla James Pearce, a The Athletic szakírója. A hírek szerint a 21 éves magyar kapus nem utazik el a Liverpool keretével az együttes amerikai edzőtáborába, mivel már csak egy lépésre van attól, hogy
egy évre kölcsönbe kerüljön az osztrák Bundesligában szereplő TSV Hartberghez.
A fejleményről Paul Gorst, a Liverpool Echo újságírója is beszámolt. Értesülése szerint Pécsi Ármin egy teljes idényre kerülhet kölcsönbe az osztrák klubhoz, vagyis a megállapodás már a végső szakaszában jár.
James Pearce szerint a Liverpool vezetőségének határozott célja, hogy a fiatal hálóőr rendszeres játéklehetőséghez jusson a felnőttek között. Ez összhangban áll az angol klub egy évvel ezelőtt kialakított fejlesztési tervével, amely szerint a tehetséges kapus fejlődését egy kölcsönszerződés szolgálhatja leginkább.
Az osztrák élvonal legutóbbi idényét a hatodik helyen záró TSV Hartberg több svájci és francia élvonalbeli együttest is megelőzött a Pécsi megszerzéséért folytatott versenyben. Ha létrejön az üzlet, a magyar kapus a 2026–2027-es szezonban az osztrák Bundesligában szerezhet értékes első csapatos tapasztalatot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor