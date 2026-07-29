Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027-től

Lakott területen belül 10 km/órás sebességtúllépésig 60 euró, 11–15 km/órás túllépés esetén 80 euró, míg 16–20 km/órás gyorshajtásért 105 euró bírság jár majd.

A 30 km/órát meghaladó sebességtúllépéseknél a minimum bírság 150 euróról 200 euróra nő, a felső határ pedig 5000 euró lesz. Súlyos gyorshajtás – belterületen legalább 40, külterületen legalább 50 km/órás túllépés – esetén a bírság összege 400 és 6000 euró között alakulhat, a rendőrség pedig továbbra is lefoglalhatja a járművet különösen kirívó esetekben.

Más szabályszegésekért is emelkednek a büntetések. A „Behajtani tilos” tábla figyelmen kívül hagyásáért 110 euró, záróvonal átlépéséért 95 euró, a gyalogos elsőbbségének elmulasztásáért 85 euró, a kerékpársáv jogosulatlan használatáért 80 euró, míg a sárga jelzés vagy a stop tábla figyelmen kívül hagyásáért 70 euró bírság jár. A szabálytalan parkolásért 60 eurót kell fizetni, a mentősáv akadályozásáért pedig egységesen 200 eurós bírságot szabnak ki.