Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027-től

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Az osztrák hatóságok az EU-s adatcsere-rendszeren keresztül automatikusan lekérik a külföldi, így a magyar rendszámokhoz tartozó lakcímeket is, ezáltal a csekkek biztosan megérkeznek Magyarországra is.
2027. január 1-jétől átfogóan átalakítja és átlagosan mintegy 50 százalékkal megemeli a közlekedési bírságokat Ausztria, olvasható a Magyar szemek osztrák tükrökben c. Facebook-oldalon.
Az osztrák kormány döntése értelmében megszűnnek a tartományonként eltérő büntetési tételek, helyüket egységes, országosan alkalmazott bírságok veszik át.
A reform részeként a kisebb, például traffipaxok és közlekedési kamerák által rögzített szabályszegések esetében egységes összegű automatikus bírságokat vezetnek be, míg a súlyosabb közlekedési jogsértésekért kiszabható maximális pénzbüntetések is emelkednek.
Lakott területen belül 10 km/órás sebességtúllépésig 60 euró, 11–15 km/órás túllépés esetén 80 euró, míg 16–20 km/órás gyorshajtásért 105 euró bírság jár majd.
A 30 km/órát meghaladó sebességtúllépéseknél a minimum bírság 150 euróról 200 euróra nő, a felső határ pedig 5000 euró lesz. Súlyos gyorshajtás – belterületen legalább 40, külterületen legalább 50 km/órás túllépés – esetén a bírság összege 400 és 6000 euró között alakulhat, a rendőrség pedig továbbra is lefoglalhatja a járművet különösen kirívó esetekben.
Más szabályszegésekért is emelkednek a büntetések. A „Behajtani tilos” tábla figyelmen kívül hagyásáért 110 euró, záróvonal átlépéséért 95 euró, a gyalogos elsőbbségének elmulasztásáért 85 euró, a kerékpársáv jogosulatlan használatáért 80 euró, míg a sárga jelzés vagy a stop tábla figyelmen kívül hagyásáért 70 euró bírság jár. A szabálytalan parkolásért 60 eurót kell fizetni, a mentősáv akadályozásáért pedig egységesen 200 eurós bírságot szabnak ki.
Az osztrák hatóságok az uniós adatcsere-rendszeren keresztül a külföldi – így a magyar – rendszámok üzembentartóinak adatait is lekérik, ezért a bírságokat a Magyarországon élő autósok is megkapják.
Az osztrák közlekedési minisztérium szerint az egységes szabályozás növeli a jogbiztonságot és a bírságok visszatartó erejét, emellett évente mintegy 80 millió euró többletbevételt várnak az intézkedéstől. A döntést a 2025-ös baleseti statisztikákkal indokolták: a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16 százalékánál a nem megfelelő sebesség volt a kiváltó ok, míg a halálos balesetek közel harmadában a gyorshajtás is szerepet játszott.
Az osztrák közlekedési klub (VCÖ) ugyanakkor úgy véli, a szigorítás önmagában nem elegendő. A szervezet azt szeretné, ha a súlyos gyorshajtások büntetőpontot is érnének, valamint a bírságok összege az elkövető jövedelméhez igazodna.
Nyitókép forrása: Joe Klamar / AFP