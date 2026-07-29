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gyorshajtás ausztria euró

Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027-től

2026. július 29. 08:16

Az osztrák hatóságok az EU-s adatcsere-rendszeren keresztül automatikusan lekérik a külföldi, így a magyar rendszámokhoz tartozó lakcímeket is, ezáltal a csekkek biztosan megérkeznek Magyarországra is.

2026. július 29. 08:16
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2027. január 1-jétől átfogóan átalakítja és átlagosan mintegy 50 százalékkal megemeli a közlekedési bírságokat Ausztria, olvasható a Magyar szemek osztrák tükrökben c. Facebook-oldalon.

Az osztrák kormány döntése értelmében megszűnnek a tartományonként eltérő büntetési tételek, helyüket egységes, országosan alkalmazott bírságok veszik át.

A reform részeként a kisebb, például traffipaxok és közlekedési kamerák által rögzített szabályszegések esetében egységes összegű automatikus bírságokat vezetnek be, míg a súlyosabb közlekedési jogsértésekért kiszabható maximális pénzbüntetések is emelkednek.

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Lakott területen belül 10 km/órás sebességtúllépésig 60 euró, 11–15 km/órás túllépés esetén 80 euró, míg 16–20 km/órás gyorshajtásért 105 euró bírság jár majd.

A 30 km/órát meghaladó sebességtúllépéseknél a minimum bírság 150 euróról 200 euróra nő, a felső határ pedig 5000 euró lesz. Súlyos gyorshajtás – belterületen legalább 40, külterületen legalább 50 km/órás túllépés – esetén a bírság összege 400 és 6000 euró között alakulhat, a rendőrség pedig továbbra is lefoglalhatja a járművet különösen kirívó esetekben.

Más szabályszegésekért is emelkednek a büntetések. A „Behajtani tilos” tábla figyelmen kívül hagyásáért 110 euró, záróvonal átlépéséért 95 euró, a gyalogos elsőbbségének elmulasztásáért 85 euró, a kerékpársáv jogosulatlan használatáért 80 euró, míg a sárga jelzés vagy a stop tábla figyelmen kívül hagyásáért 70 euró bírság jár. A szabálytalan parkolásért 60 eurót kell fizetni, a mentősáv akadályozásáért pedig egységesen 200 eurós bírságot szabnak ki.

Az osztrák hatóságok az uniós adatcsere-rendszeren keresztül a külföldi – így a magyar – rendszámok üzembentartóinak adatait is lekérik, ezért a bírságokat a Magyarországon élő autósok is megkapják.

Az osztrák közlekedési minisztérium szerint az egységes szabályozás növeli a jogbiztonságot és a bírságok visszatartó erejét, emellett évente mintegy 80 millió euró többletbevételt várnak az intézkedéstől. A döntést a 2025-ös baleseti statisztikákkal indokolták: a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16 százalékánál a nem megfelelő sebesség volt a kiváltó ok, míg a halálos balesetek közel harmadában a gyorshajtás is szerepet játszott.

Az osztrák közlekedési klub (VCÖ) ugyanakkor úgy véli, a szigorítás önmagában nem elegendő. A szervezet azt szeretné, ha a súlyos gyorshajtások büntetőpontot is érnének, valamint a bírságok összege az elkövető jövedelméhez igazodna.

Nyitókép forrása: Joe Klamar / AFP

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 29. 10:41
Nálunk magasabb a büntetés. Tegnapelőtt fizettem be 50 000 ft-ot 71 km/h gyorshajtásért.
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optimista-2
2026. július 29. 09:54
Bódult állapotban vezetni ezentúl is büntetlenül lehet. Szabaságot a füveseknek és drogosoknak !
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Leó testvér
2026. július 29. 08:44
Nem csatlakozhatnánk ebbe a rendszerbe? Nálunk ennél jóval magasabbak a tételek.
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Laikustestver
2026. július 29. 08:32
..ha a jogsi ugrik -kiesik a bevétel...ezért nincs büntipont..
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