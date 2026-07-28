Riasztották a honvédségi helikoptereket

Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal -közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.