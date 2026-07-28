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ausztria helikopter szolgálat honvédelmi miniszter

Riasztották a honvédségi helikoptereket

2026. július 28. 20:26

A Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.

2026. július 28. 20:26
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Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal -közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.

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A rövid időn belül felszálló pápai kutató-mentő helikopter személyzete két vitorlázó repülőgépet azonosított a légtérben, és kézjelekkel a vészfrekvencián történő kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat, akik ezután a légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, így a helikopter visszatért a bázisra - tette hozzá.

Kitért arra, a vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg a légiirányításnak, majd Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret.

A vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna - olvasható a honvédelmi miniszter bejegyzésében.

Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Toma78
2026. július 28. 23:07
Lehet Aszad gépe volt. Jött volna kacsákat meg aranyhalakat lopni a Varosligeti tóból. De Romoluszka lesen volt és a Dávidkától kölcsön kapott langoló gőzmozdonyokkal sikeresen meghátrálásra késztették... Legrosszabb esetbrn leadott volna két figyelmeztető lövést a kiduforodó kabátzsebbel, de természetesen csak az után, miútan lenyomta a napi 7 fekvőtámaszát, mert a fittség mindenek elött...🖕🤡🖕
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1
0
Lami66
2026. július 28. 21:18
Addig jó, amig ilyen problémáink vannak.
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3
1
glensi
2026. július 28. 21:06
Lehet, hogy Ausztria megtámadta Magyarországot, de meghátráltak az erő láttán.
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4
0
rottyos-ducse
2026. július 28. 21:03
"Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal" persze hogy nem Orbanert jott, akinek bevontak az utlevelet resen kell lenni
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0
7
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