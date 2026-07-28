Riasztották a honvédségi helikoptereket

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.
Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal -közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.
A rövid időn belül felszálló pápai kutató-mentő helikopter személyzete két vitorlázó repülőgépet azonosított a légtérben, és kézjelekkel a vészfrekvencián történő kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat, akik ezután a légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, így a helikopter visszatért a bázisra - tette hozzá.
Kitért arra, a vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg a légiirányításnak, majd Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret.
A vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna - olvasható a honvédelmi miniszter bejegyzésében.
Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI