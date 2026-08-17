Dokumentumfilm készül Orbán Viktor politikai pályájának átalakulásáról

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Pigniczky Réka személyes hangvételű dokumentumfilmben vizsgálja Orbán Viktor politikai pályájának átalakulását és a magyar társadalom megosztottságát.
Az Orbán and Me című dokumentumfilm a 2026-os magyarországi országgyűlési választás köré épül, és azt vizsgálja, hogyan változott meg Orbán Viktor politikai szerepe az elmúlt évtizedekben. A filmet az amerikai magyar rendező és újságíró, Pigniczky Réka készíti, aki korábban újságíróként interjút is készített a politikussal. Az alkotás egyik központi kérdése, hogy miként vált a korábban demokratikus reformpolitikusként megjelenő Orbán egyre megközelíthetetlenebb vezetővé – írja a magyar.film.hu.
A film a rendező saját történetén és családján belüli politikai vitákon keresztül is bemutatja a demokrácia törékenységét és a társadalmi megosztottságot. Pigniczky Réka ismét megpróbálja kamerája elé ültetni Orbán Viktort, miközben azt is vizsgálja, lehetséges-e demokratikus megújulás Magyarországon. A rendező korábbi munkáihoz hasonlóan az Orbán and Me is személyes történeteken keresztül közelít a nemzeti számvetés kérdéséhez.
A magyar–kanadai koprodukcióban, az 56films gyártásában készülő film producere Ugrin Julianna, a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatósági elnöke. Az alkotás állami támogatás nélkül valósul meg, így a készítők szerint összeférhetetlenség nem áll fenn. Az operatőr Kiss Gergő, a koproducerek Gerő Barnabás, Hanka Kastelicova és Eva Rybkova. Az Orbán and Me a Docu Talents From the East program keretében augusztus 16-án mutatkozott be a Szarajevói Filmfesztivál szakmai közönsége előtt, premierjét pedig 2027 első felére tervezik.
Nyitókép: Facebook