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nemzeti filmintézet pigniczky réka film orbán viktor

Dokumentumfilm készül Orbán Viktor politikai pályájának átalakulásáról

2026. augusztus 17. 18:45

Pigniczky Réka személyes hangvételű dokumentumfilmben vizsgálja Orbán Viktor politikai pályájának átalakulását és a magyar társadalom megosztottságát.

2026. augusztus 17. 18:45
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Az Orbán and Me című dokumentumfilm a 2026-os magyarországi országgyűlési választás köré épül, és azt vizsgálja, hogyan változott meg Orbán Viktor politikai szerepe az elmúlt évtizedekben. A filmet az amerikai magyar rendező és újságíró, Pigniczky Réka készíti, aki korábban újságíróként interjút is készített a politikussal. Az alkotás egyik központi kérdése, hogy miként vált a korábban demokratikus reformpolitikusként megjelenő Orbán egyre megközelíthetetlenebb vezetővé – írja a magyar.film.hu

A film a rendező saját történetén és családján belüli politikai vitákon keresztül is bemutatja a demokrácia törékenységét és a társadalmi megosztottságot. Pigniczky Réka ismét megpróbálja kamerája elé ültetni Orbán Viktort, miközben azt is vizsgálja, lehetséges-e demokratikus megújulás Magyarországon. A rendező korábbi munkáihoz hasonlóan az Orbán and Me is személyes történeteken keresztül közelít a nemzeti számvetés kérdéséhez.

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A magyar–kanadai koprodukcióban, az 56films gyártásában készülő film producere Ugrin Julianna, a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatósági elnöke. Az alkotás állami támogatás nélkül valósul meg, így a készítők szerint összeférhetetlenség nem áll fenn. Az operatőr Kiss Gergő, a koproducerek Gerő Barnabás, Hanka Kastelicova és Eva Rybkova. Az Orbán and Me a Docu Talents From the East program keretében augusztus 16-án mutatkozott be a Szarajevói Filmfesztivál szakmai közönsége előtt, premierjét pedig 2027 első felére tervezik.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 38 komment

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zakar zoltán béla
2026. augusztus 17. 21:22
Igen,nap mint nap látszik(444aTvhuuuuutelexindexrtl...) reszketnek tőle,izzadnak,mint mikor Müszike az alkeszmány bíró törli a homlokát!!!!!!!!
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1
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lynx
2026. augusztus 17. 21:18
Orbán még le fog húzni 4 ciklust. Kettőt miniszterelnökként kettőt köztársasági elnökként. Korai még filmezni.
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4
0
cutcopy
•••
2026. augusztus 17. 21:00 Szerkesztve
"Az alkotás egyik központi kérdése, hogy miként vált a korábban demokratikus reformpolitikusként megjelenő Orbán egyre megközelíthetetlenebb vezetővé" Tehát ez valami fikció, képzelt riport egy épülő bohócországban..
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3
0
Fireworks
2026. augusztus 17. 20:59
... és a rottyos peti foltos gatyájáról, meg a lányok lába közötti bujkálásról mikor készül film? ... hogy a majmot szopkodó nedves bugyis kielégítetlen "fiatal" nyugdíjas nyanyák is örülhessenek... végre bemutatnák a nagyközönségnek imádottjukat....
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3
1
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