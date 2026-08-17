Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
08. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
new york times hormuzi - szoros irán egyesült államok izrael trump

Az Egyesült Államok és Irán elmulasztotta a határidőt, hogy megegyezzenek a háború befejezéséről

2026. augusztus 17. 11:52

Az országok álláspontja még mindig messze áll egymástól.

2026. augusztus 17. 11:52

Hétfőn lejárt a 60 napos határidő, amelyen belül a júniusban elfogadott tűzszüneti megállapodás feltételei szerint meg kellett volna állapodni Irán atomprogramjának korlátozásáról – írja a New York Times. 

Trump két hónappal ezelőtt jelentette be a két ország közötti úgynevezett szándéknyilatkozatot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A rövid életű megállapodás azonban nem tudta újra megnyitni a Hormuzi-szorost – amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont, miután Izrael és az Egyesült Államok február végén támadást indított –, és nem tudta véget vetni a már hatodik hónapjába lépett konfliktusnak sem.

Trump két hónappal ezelőtt jelentette be a két ország közötti úgynevezett szándéknyilatkozatot. A rövid életű megállapodás azonban nem tudta újra megnyitni a Hormuzi-szorosot – amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont, miután Izrael és az Egyesült Államok február végén támadást indított –, és nem tudta véget vetni a már hatodik hónapjába lépett konfliktusnak sem.

A határidő lejárata nagyrészt szimbolikus jelentőségű, mivel mind Trump, mind az iráni vezetők az elmúlt hetekben kijelentették, hogy a megállapodás gyakorlatilag már nem létezik.

Ez a mérföldkő azonban mindazonáltal jól mutatja, milyen nehézségekkel küzdött Trump háborús céljainak elérésében – például abban, hogy rákényszerítse Iránt nukleáris törekvéseinek visszafogására –, és mennyire megerősödött az iráni kormány önbizalma, miközben a két országot további katonai konfliktus veszélye fenyegeti.

Július vége óta nem számoltak be nyilvánosan amerikai támadásokról iráni célpontok ellen. Az elemzők szerint azonban úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Irán egy elhúzódó gazdasági kimerítő háborúra készül, amely könnyen új háborús cselekményekbe torkollhat. Irán a kőolaj- és gázszállítás szempontjából kritikus fontosságú Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését arra használja, hogy megfojtsa a globális energiapiacokat, ezzel növelve a nyomást Trump, hogy megállapodásra jusson.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lucasko
2026. augusztus 17. 13:27
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2026. augusztus 17. 12:40
Egyébként, a tavasszal júniusra mondták, hogy gazdaságilag minden is össze fog omlani világszerte, ha a Hormuzi-szoros iráni blokád alatt marad... Augusztus van.
Válasz erre
3
1
Dixtroy
•••
2026. augusztus 17. 12:39 Szerkesztve
Már megint végleg kitört a béke a nemháborúban.
Válasz erre
1
0
the-purge
2026. augusztus 17. 11:59
Trumpli és a határidői… 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!