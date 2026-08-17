Az Egyesült Államok és Irán elmulasztotta a határidőt, hogy megegyezzenek a háború befejezéséről

Trump két hónappal ezelőtt jelentette be a két ország közötti úgynevezett szándéknyilatkozatot. A rövid életű megállapodás azonban nem tudta újra megnyitni a Hormuzi-szorosot – amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont, miután Izrael és az Egyesült Államok február végén támadást indított –, és nem tudta véget vetni a már hatodik hónapjába lépett konfliktusnak sem.

A határidő lejárata nagyrészt szimbolikus jelentőségű, mivel mind Trump, mind az iráni vezetők az elmúlt hetekben kijelentették, hogy a megállapodás gyakorlatilag már nem létezik.

Ez a mérföldkő azonban mindazonáltal jól mutatja, milyen nehézségekkel küzdött Trump háborús céljainak elérésében – például abban, hogy rákényszerítse Iránt nukleáris törekvéseinek visszafogására –, és mennyire megerősödött az iráni kormány önbizalma, miközben a két országot további katonai konfliktus veszélye fenyegeti.