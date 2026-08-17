Az Egyesült Államok és Irán elmulasztotta a határidőt, hogy megegyezzenek a háború befejezéséről

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Az országok álláspontja még mindig messze áll egymástól.
Hétfőn lejárt a 60 napos határidő, amelyen belül a júniusban elfogadott tűzszüneti megállapodás feltételei szerint meg kellett volna állapodni Irán atomprogramjának korlátozásáról – írja a New York Times.
Trump két hónappal ezelőtt jelentette be a két ország közötti úgynevezett szándéknyilatkozatot.
A rövid életű megállapodás azonban nem tudta újra megnyitni a Hormuzi-szorost – amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont, miután Izrael és az Egyesült Államok február végén támadást indított –, és nem tudta véget vetni a már hatodik hónapjába lépett konfliktusnak sem.
Trump két hónappal ezelőtt jelentette be a két ország közötti úgynevezett szándéknyilatkozatot. A rövid életű megállapodás azonban nem tudta újra megnyitni a Hormuzi-szorosot – amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont, miután Izrael és az Egyesült Államok február végén támadást indított –, és nem tudta véget vetni a már hatodik hónapjába lépett konfliktusnak sem.
A határidő lejárata nagyrészt szimbolikus jelentőségű, mivel mind Trump, mind az iráni vezetők az elmúlt hetekben kijelentették, hogy a megállapodás gyakorlatilag már nem létezik.
Ez a mérföldkő azonban mindazonáltal jól mutatja, milyen nehézségekkel küzdött Trump háborús céljainak elérésében – például abban, hogy rákényszerítse Iránt nukleáris törekvéseinek visszafogására –, és mennyire megerősödött az iráni kormány önbizalma, miközben a két országot további katonai konfliktus veszélye fenyegeti.
Július vége óta nem számoltak be nyilvánosan amerikai támadásokról iráni célpontok ellen. Az elemzők szerint azonban úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Irán egy elhúzódó gazdasági kimerítő háborúra készül, amely könnyen új háborús cselekményekbe torkollhat. Irán a kőolaj- és gázszállítás szempontjából kritikus fontosságú Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését arra használja, hogy megfojtsa a globális energiapiacokat, ezzel növelve a nyomást Trump, hogy megállapodásra jusson.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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