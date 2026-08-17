Lehet Németország mégsem tiltja meg a politikusok sértegetését

A német politikai pártok úgy döntöttek: módosítani kell azt a törvényt, amely bünteti azokat az állampolgárokat, akik politikusokat sértegetnek – azt követően, hogy vitát kavartak azok a nyomozások, amelyek során olyan személyeket vizsgáltak ki, akik Friedrich Merz kancellárt „Pinokkióként” és „Hazug Fritz”-ként gúnyolták.

Ugyanakkor, bár a politikai spektrum minden részéről a politikusok egyetértenek abban, hogy a törvényt módosítani kell – egyszerűen nem tudnak megegyezni abban, hogyan vagy mikor kellene ezt megtenni – derül ki a POLITICO által a Bundestagban képviselt valamennyi pártból a kérdésért felelős törvényhozók körében végzett felmérésből.