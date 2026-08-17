Lehet Németország mégsem tiltja meg a politikusok sértegetését

Uniós ügyészség: Vitézy Dávid nagyon érdekes dolgot mondott
Egészen más megvilágításba helyezi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), amit Vitézy Dávid mondott az augusztus 14-i kormányzati sajtótájékoztatón.
Miután közfelháborodást okozott, hogy a rendőrség nyomozást indított, mert valaki „Pinokkónak” nevezte Merzt, a szövetségi kormány újragondolja a törvényt.
A német politikai pártok úgy döntöttek: módosítani kell azt a törvényt, amely bünteti azokat az állampolgárokat, akik politikusokat sértegetnek – azt követően, hogy vitát kavartak azok a nyomozások, amelyek során olyan személyeket vizsgáltak ki, akik Friedrich Merz kancellárt „Pinokkióként” és „Hazug Fritz”-ként gúnyolták.
Ugyanakkor, bár a politikai spektrum minden részéről a politikusok egyetértenek abban, hogy a törvényt módosítani kell – egyszerűen nem tudnak megegyezni abban, hogyan vagy mikor kellene ezt megtenni – derül ki a POLITICO által a Bundestagban képviselt valamennyi pártból a kérdésért felelős törvényhozók körében végzett felmérésből.
„Komolyan vesszük azt a kritikát, hogy a gyakorlatban ez azt a benyomást kelthette, mintha a politikusok különleges jogi kiváltságokkal rendelkeznének”
– mondta Susanne Hierl, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője. „Az ilyen kedvezményes bánásmód soha nem volt a törvényhozó szándéka.”
Moritz Oppelt, a délnyugat-németországi Baden-Württemberg tartomány CDU-s igazságügyi minisztere csatlakozott ehhez a véleményhez, azzal érvelve, hogy a törvénynek kizárólag az eredeti célját kell szolgálnia, vagyis a helyi politikusok védelmét, akik gyakran különösen heves támadásoknak vannak kitéve.
„A vezető politikusoknak képesnek kell lenniük arra, hogy ellenálljanak a kemény kritikának”
– mondta. „Demokráciánk alapvető eleme, és a német demokráciáról alkotott felfogásunk része, hogy az emberek szabadon vitathassák a szövetségi és tartományi szintű politikai döntéseket, és azokat nagyon élesen bírálhassák. Ez nem jelenti azt, hogy a politikai szférában a sértések normalizálódnának. Természetesen vannak határok.”
Ennek a nézetnek különböző változatai konszenzust találnak Németország széttagolt politikai spektrumán belül. A szélsőbaloldali Baloldali Párt és a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt a törvény teljes eltörlését szeretné, míg a CDU, a Zöldek és a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) egyaránt támogatja annak felülvizsgálatát.
Bár a politikusoknak különleges védelmet biztosító törvényi rendelkezés, a büntető törvénykönyv 188. §-a már 1951 óta létezik, Angela Merkel volt kancellár kormánya 2021-ben megerősítette a jogszabályt a jobboldali szélsőségesség és a gyűlöletbeszéd elleni szélesebb körű küzdelemre hivatkozva.
Nyitókép: Sascha Schuermann / AFP
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