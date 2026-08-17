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bundestag friedrich merz kereszténydemokrata unió németország

Lehet Németország mégsem tiltja meg a politikusok sértegetését

2026. augusztus 17. 11:04

Miután közfelháborodást okozott, hogy a rendőrség nyomozást indított, mert valaki „Pinokkónak” nevezte Merzt, a szövetségi kormány újragondolja a törvényt.

2026. augusztus 17. 11:04
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A német politikai pártok úgy döntöttek: módosítani kell azt a törvényt, amely bünteti azokat az állampolgárokat, akik politikusokat sértegetnek – azt követően, hogy vitát kavartak azok a nyomozások, amelyek során olyan személyeket vizsgáltak ki, akik Friedrich Merz kancellárt „Pinokkióként” és „Hazug Fritz”-ként gúnyolták.

Ugyanakkor, bár a politikai spektrum minden részéről a politikusok egyetértenek abban, hogy a törvényt módosítani kell – egyszerűen nem tudnak megegyezni abban, hogyan vagy mikor kellene ezt megtenni – derül ki a POLITICO által a Bundestagban képviselt valamennyi pártból a kérdésért felelős törvényhozók körében végzett felmérésből.

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„Komolyan vesszük azt a kritikát, hogy a gyakorlatban ez azt a benyomást kelthette, mintha a politikusok különleges jogi kiváltságokkal rendelkeznének”

 – mondta Susanne Hierl, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője. „Az ilyen kedvezményes bánásmód soha nem volt a törvényhozó szándéka.”

Moritz Oppelt, a délnyugat-németországi Baden-Württemberg tartomány CDU-s igazságügyi minisztere csatlakozott ehhez a véleményhez, azzal érvelve, hogy a törvénynek kizárólag az eredeti célját kell szolgálnia, vagyis a helyi politikusok védelmét, akik gyakran különösen heves támadásoknak vannak kitéve.

„A vezető politikusoknak képesnek kell lenniük arra, hogy ellenálljanak a kemény kritikának”

 – mondta. „Demokráciánk alapvető eleme, és a német demokráciáról alkotott felfogásunk része, hogy az emberek szabadon vitathassák a szövetségi és tartományi szintű politikai döntéseket, és azokat nagyon élesen bírálhassák. Ez nem jelenti azt, hogy a politikai szférában a sértések normalizálódnának. Természetesen vannak határok.”

Ennek a nézetnek különböző változatai konszenzust találnak Németország széttagolt politikai spektrumán belül. A szélsőbaloldali Baloldali Párt és a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt a törvény teljes eltörlését szeretné, míg a CDU, a Zöldek és a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) egyaránt támogatja annak felülvizsgálatát.

Bár a politikusoknak különleges védelmet biztosító törvényi rendelkezés, a büntető törvénykönyv 188. §-a már 1951 óta létezik, Angela Merkel volt kancellár kormánya 2021-ben megerősítette a jogszabályt a jobboldali szélsőségesség és a gyűlöletbeszéd elleni szélesebb körű küzdelemre hivatkozva. 

Nyitókép: Sascha Schuermann / AFP

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Összesen 27 komment

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Mindenhova
2026. augusztus 17. 20:52
Ezek szerint betiltják a betiltást.
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Palatin
2026. augusztus 17. 20:22
"Friedrich Merz kancellárt „Pinokkióként” és „Hazug Fritz”-ként gúnyolták" olvasom. Hmmm. a magyarok szellemsebbek, mert Poloskát kedveskedve, kíméletesen, mégis humorosan Kamupipökének hívják, ami egy telitalálat.
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Palatin
2026. augusztus 17. 20:19
A németek, úgy látszik rájöttek, hogy ha a politikusokat nem szabad szidni, akkor Merzröl semmit nem lehet mondani. És ez fura lenne.
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cccatch
2026. augusztus 17. 19:05
Mia hasonló Merz és Magyar? Mind2 elcsalta a választást.
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