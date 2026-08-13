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Bóka János: Hazudott Gajdos László, a vízügyi államtitkár nem Ausztriába ment, hanem szabadságra

2026. augusztus 13. 21:02

Semmiféle látogatásról nem tudnak az osztrákok a Fidesz frakcióvezetője szerint.

2026. augusztus 13. 21:02
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Hazudott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságáról és ausztriai munkaútjáról – állítja friss Facebook-posztjában Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

Bóka azt írja: Gajdos miniszter napok óta folyamatosan arról beszél, hogy vízügyi államtitkára nem ment szabadságra, hanem tervezett szabadsága helyett a vízhelyzet miatt hivatalos útra indult Ausztriába.

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„Ma viszont az osztrák fél a sajtó megkeresésére azt közölte, hogy nem volt semmilyen hivatalos személyes tárgyalás Ausztriában Kelemen Ágnes vízügyi államtitkárral” – tette hozzá a politikus.

Bóka szerint ez „többszörös lebukás”, hiszen elfogadhatatlan, hogy a vízügyi államtitkár „az ország legnagyobb vízügyi válsága alatt ment szabadságra”, az, hogy Gajdos miniszter államtitkárát ilyen helyzetben szabadságra engedte, és az is, hogy államtitkára szabadságáról Gajdos „a magyarok szemébe hazudott”. A Fidesz-frakcióvezető emellett fel is szólította Gajdost arra, hogy péntek délig hozza nyilvánosságra Kelemen Ágnes ausztriai tárgyalásainak pontos időpontját és részleteit – avagy mondjanak le mind a ketten.

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala

 

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Összesen 137 komment

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Ödenburger
2026. augusztus 14. 10:12
Gajdos erre bizonyára Kelemen államtitkár asszony hivatalos tárgyalásainak időpontjával, az előkészítő levelezés és a készült emlékezetetők közzétételével válaszol, cáfolva Bóka Jánost. Vagy nem. Minden más akció (annak vitatása, hogy melyik osztrák hivataltól is jött az infó, milyen sajtóinformációkon alapul, stb) csak porhintés, ami a sajtó, az ellenzék, a saját frakció tagjai, de végső soron az összes választópolgár átverését célzó hazugság elleplezése.
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neszti-2
2026. augusztus 14. 10:08
Akkor sajnos Ágnest rendkívülivel ki kell rúgni, mert a minielnök szavai szerint, saját utásítására Ausztriába kellett volna menni tárgyalni.
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0
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scandal says Jack
2026. augusztus 14. 09:51
Ez az Ágnes fogja megmenteni a magyar vízügyet? A folyóinkban új szigetek, félszigetek, a Balaton rottyon, Velencei-tó évek óta rottyon, Tisza-tó vízszintje augusztusban közelít a téli vízszinthez... Tudom, ő még csak május óta....de azért megérzéseim lehetnek...
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1
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gullwing
2026. augusztus 14. 09:30
Vén szar komcsi ez a gajdos. Még a Csabai Lászlóné a főkomcsi jóvoltából került az álatkert élére...
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3
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