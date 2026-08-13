Bóka János: Hazudott Gajdos László, a vízügyi államtitkár nem Ausztriába ment, hanem szabadságra

„Ma viszont az osztrák fél a sajtó megkeresésére azt közölte, hogy nem volt semmilyen hivatalos személyes tárgyalás Ausztriában Kelemen Ágnes vízügyi államtitkárral” – tette hozzá a politikus.

Bóka szerint ez „többszörös lebukás”, hiszen elfogadhatatlan, hogy a vízügyi államtitkár „az ország legnagyobb vízügyi válsága alatt ment szabadságra”, az, hogy Gajdos miniszter államtitkárát ilyen helyzetben szabadságra engedte, és az is, hogy államtitkára szabadságáról Gajdos „a magyarok szemébe hazudott”. A Fidesz-frakcióvezető emellett fel is szólította Gajdost arra, hogy péntek délig hozza nyilvánosságra Kelemen Ágnes ausztriai tárgyalásainak pontos időpontját és részleteit – avagy mondjanak le mind a ketten.

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala