Bóka János: Hazudott Gajdos László, a vízügyi államtitkár nem Ausztriába ment, hanem szabadságra

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Semmiféle látogatásról nem tudnak az osztrákok a Fidesz frakcióvezetője szerint.
Hazudott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságáról és ausztriai munkaútjáról – állítja friss Facebook-posztjában Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.
Bóka azt írja: Gajdos miniszter napok óta folyamatosan arról beszél, hogy vízügyi államtitkára nem ment szabadságra, hanem tervezett szabadsága helyett a vízhelyzet miatt hivatalos útra indult Ausztriába.
„Ma viszont az osztrák fél a sajtó megkeresésére azt közölte, hogy nem volt semmilyen hivatalos személyes tárgyalás Ausztriában Kelemen Ágnes vízügyi államtitkárral” – tette hozzá a politikus.
Bóka szerint ez „többszörös lebukás”, hiszen elfogadhatatlan, hogy a vízügyi államtitkár „az ország legnagyobb vízügyi válsága alatt ment szabadságra”, az, hogy Gajdos miniszter államtitkárát ilyen helyzetben szabadságra engedte, és az is, hogy államtitkára szabadságáról Gajdos „a magyarok szemébe hazudott”. A Fidesz-frakcióvezető emellett fel is szólította Gajdost arra, hogy péntek délig hozza nyilvánosságra Kelemen Ágnes ausztriai tárgyalásainak pontos időpontját és részleteit – avagy mondjanak le mind a ketten.
Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala