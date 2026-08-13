Figyelem! Így közlekedhet Budapesten augusztus 20-án

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Nem érdemes aznap az útvonalat rutinból tervezni.
Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban - közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Egyes változások már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják.
Korlátozásra kell számítani majd a budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.
A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok.
Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve.
A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.
A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.
Nyitókép: Pixabay