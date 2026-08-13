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augusztus 20 budapesti közlekedési központ bkk

Figyelem! Így közlekedhet Budapesten augusztus 20-án

2026. augusztus 13. 20:44

Nem érdemes aznap az útvonalat rutinból tervezni.

2026. augusztus 13. 20:44
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Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban - közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Egyes változások már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják.

Korlátozásra kell számítani majd a budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.

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A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok.

Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve.

A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.

A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. augusztus 14. 09:15
ÉN?! Sehogy nem közlekedem már rég leszarom bpestet és deviáns lakosait...
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0
0
angie1
2026. augusztus 14. 07:47
Áh, nemcsak augusztus 20-án van káosz Budapesten, hanem azóta, hogy harácsony betette ide a lábát!
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2
0
the-purge
2026. augusztus 14. 00:55
A szőröstalpú mucsai fityeszkárosultaknak kéretik távol maradni a fővárostól! 🧌🧌🧌
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0
2
elcapo-3
2026. augusztus 13. 22:27
Diszkó a Kossuth téren augusztus 20-án! Na most takarodjon az összes szektás a retkes kurva anyjába a poloskával eg
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2
0
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