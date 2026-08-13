Figyelem! Így közlekedhet Budapesten augusztus 20-án

Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban - közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Egyes változások már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják.

Korlátozásra kell számítani majd a budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.