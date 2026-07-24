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lezárás margit híd bkk duna magyar honvédség

Lezárták a Margit hidat egy második világháborús robbanótest miatt

2026. július 24. 07:54

A BKK járatai módosított útvonalon közlekednek.

2026. július 24. 07:54
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Egy második világháborús robbanótest miatt motoros rendőrök zárták le péntek hajnalban a Margit hidat. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint

a Duna alacsony vízállása miatt feltehetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél.

A tűzszerészeti művelet idejére a hidat mindkét irányból lezárták, emellett a Margitszigetre sem lehet behajtani a Margit híd felől. A Duna érintett, 200 méter sugarú szakaszát szintén lezárták.

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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint

a lezárás ideje alatt a 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekedik.

A 9-es autóbusz az Árpád hídon és a Váci úton át terelve közlekedik, ezért nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. Óbuda, Bogdáni út és a Batthyány tér között ideiglenesen a 109-es autóbusszal lehet utazni.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok a lezárás ideje alatt módosított útvonalon, a Sarolta utca és a Széll Kálmán tér, illetve Zugliget, Libegő és a Széll Kálmán tér között közlekednek.

A 26-os autóbusz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik, a Nyugati pályaudvar és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű közötti megállókat nem érinti.

A BKK a 2-es metró igénybevételét ajánlja.

Nyitókép: Lakatos Péter/MTI

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 24. 08:39
Karió irányít....
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0
1
templar62
•••
2026. július 24. 08:28 Szerkesztve
Jól dolgoztak légfúrósaink 1944 45 ben . Nem hagytak időt a bombázóknak célozgatásra .
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