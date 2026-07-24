Lezárták a Margit hidat egy második világháborús robbanótest miatt

Radnai Márk vallja, szerinte a Fidesz első sora a vádlottak padjára kerülhet

Hozzátette, hogy ezt nem politikai bosszúból mondja, hanem az összefonódások és a korrupció miatt. „Csak azok kerülhetik el a felelősségre vonást, akik nem érintettek. Olyan, hogy érintettek, de mégis érinthetetlenek nem fordulhat elő” – magyarázta.