Lezárták a Margit hidat egy második világháborús robbanótest miatt

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A BKK járatai módosított útvonalon közlekednek.
Egy második világháborús robbanótest miatt motoros rendőrök zárták le péntek hajnalban a Margit hidat. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint
a Duna alacsony vízállása miatt feltehetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél.
A tűzszerészeti művelet idejére a hidat mindkét irányból lezárták, emellett a Margitszigetre sem lehet behajtani a Margit híd felől. A Duna érintett, 200 méter sugarú szakaszát szintén lezárták.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint
a lezárás ideje alatt a 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekedik.
A 9-es autóbusz az Árpád hídon és a Váci úton át terelve közlekedik, ezért nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. Óbuda, Bogdáni út és a Batthyány tér között ideiglenesen a 109-es autóbusszal lehet utazni.
A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok a lezárás ideje alatt módosított útvonalon, a Sarolta utca és a Széll Kálmán tér, illetve Zugliget, Libegő és a Széll Kálmán tér között közlekednek.
A 26-os autóbusz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik, a Nyugati pályaudvar és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű közötti megállókat nem érinti.
A BKK a 2-es metró igénybevételét ajánlja.
Nyitókép: Lakatos Péter/MTI