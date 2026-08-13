Igazságügyi toxikológus vizsgálja a mintákat, miután több embert is bedrogozhattak Sebestyén Balázs szigetes fellépésén

pár lépés után már járni sem tudott, lefeküdt a betonra, és úgy érezte, mintha kívül került volna a saját testén, miközben tudta, hogy a rosszullétet nem az alkohol okozza.

A nőt a férje és a barátnője mellett egy ott tartózkodó fiatal orvospár próbálta eszméletnél tartani vízzel és fizikai ingerekkel, a mentő pedig elmondása szerint két óra alatt ért ki a helyszínre.

Egy másik fiatal nő szintén orvosi ellátásra szorult a rendezvényen. Testvére beszámolója szerint