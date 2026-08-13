Igazságügyi toxikológus vizsgálja a mintákat, miután több embert is bedrogozhattak Sebestyén Balázs szigetes fellépésén

a mentősök lekezelően és flegmán viselkedtek vele és a húgával is az ellátás során.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) reagált a panaszra, közölve, hogy rendkívül komolyan veszik az esetet, és belső vizsgálatot indítottak a mentősök magatartásának tisztázására.
Az incidensekre vasárnap este a Sziget Fesztivál szervezői is reagáltak. Közleményükben mély felháborodásukat fejezték ki a közösségi médiában megjelent beszámolók miatt, és arra bátorították az érintetteket, hogy haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez. Hangsúlyozták, hogy a maguk részéről minden eszközzel segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. A szervezők hozzátették, hogy a fesztivál vendéglátóegységeit évek óta ugyanazok a kipróbált és megbízható alvállalkozók üzemeltetik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget, de a történtek teljes körű feltárása közös érdek.