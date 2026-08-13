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sziget fesztivál brfk sebestyén balázs Országos Mentőszolgálat

Igazságügyi toxikológus vizsgálja a mintákat, miután több embert is bedrogozhattak Sebestyén Balázs szigetes fellépésén

2026. augusztus 13. 13:19

A BRFK augusztus 9-én rendelt el nyomozást az előző napi koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt. Az eljárás célja a történtek teljes körű tisztázása.

2026. augusztus 13. 13:19
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Az Óbudai-szigeten megrendezett eseményen történt rosszullétek körülményeit a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja – adta hírűl a Police.hu.

Mint írták: a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya 2026. augusztus 9-én rendelt el nyomozást az előző napi koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt. Az eljárás célja a történtek teljes körű tisztázása.

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A nyomozók az eddigi eljárási cselekmények során tanúkat hallgattak ki, legutóbb augusztus 12-én, mintavételre intézkedtek, valamint felvételeket foglaltak le, amelyeket jelenleg is folyamatosan elemeznek. A minták vizsgálatára igazságügyi toxikológus szakértőt rendeltek ki.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt

a gyanú szerint több bulizót is tudtán kívül bedrogozhattak Sebestyén Balázs szombati DJ-show-ja alatt.

A hétvégi esetekről az érintettek a közösségi médiában számoltak be. Egy 39 éves nő videóüzenetben részletezte, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal rosszul lett és összeesett. Mint közölte,

pár lépés után már járni sem tudott, lefeküdt a betonra, és úgy érezte, mintha kívül került volna a saját testén, miközben tudta, hogy a rosszullétet nem az alkohol okozza. 

A nőt a férje és a barátnője mellett egy ott tartózkodó fiatal orvospár próbálta eszméletnél tartani vízzel és fizikai ingerekkel, a mentő pedig elmondása szerint két óra alatt ért ki a helyszínre.

Egy másik fiatal nő szintén orvosi ellátásra szorult a rendezvényen. Testvére beszámolója szerint 

a mentősök lekezelően és flegmán viselkedtek vele és a húgával is az ellátás során. 

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) reagált a panaszra, közölve, hogy rendkívül komolyan veszik az esetet, és belső vizsgálatot indítottak a mentősök magatartásának tisztázására.

Az incidensekre vasárnap este a Sziget Fesztivál szervezői is reagáltak. Közleményükben mély felháborodásukat fejezték ki a közösségi médiában megjelent beszámolók miatt, és arra bátorították az érintetteket, hogy haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez. Hangsúlyozták, hogy a maguk részéről minden eszközzel segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. A szervezők hozzátették, hogy a fesztivál vendéglátóegységeit évek óta ugyanazok a kipróbált és megbízható alvállalkozók üzemeltetik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget, de a történtek teljes körű feltárása közös érdek.

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Nyitókép: DJ OTI Facebook-oldala

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Összesen 53 komment

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balbako_
2026. augusztus 14. 07:47
Érthető, mert tudatmódosítók nélkül ez kis fittyfasz élvezhetetlen.
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csapláros
2026. augusztus 13. 23:58
haxima 2026. augusztus 13. 15:22 ..."Még mindig az a nagy kérdés, hogy ezzel a drogozással kinek mi a célja? Már ha igaz volna? Kamu. Hülyeség. Páran bebasztak, aztán ennyi. Ráfogják a csúnya bejdrogozókra"... - Ennyi légy (vagy 20 fő körüli, hasonló tünettel, olyan is aki már TAPASZTALT drogot és felismerte, hogy MOST IS drog került belé) nem tévedhet. - Minimális cél a rablás, elvenni az öntudatlan személy mobilját, pénztárcáját, óráját, bankkártyáját, stb. A maximális cél, hogy elvezesse a bódult csajt egy félreeső helyre és jól megdugja, többször is, bandában is, és még vissza is kísérje a tömegbe egy padra, vagy máshová leültetve... Esetleg maga vigye az elsősegély helyre, hogy itt egy csaj, bedrogozta VALAKI. Gugli a barátod. Teli van hasonló esetekkel, amelyek közül nem egy még gyilkossággal vagy örök eltűnésekkel is végződött. Alacsony a Duna, de azért erős annak a sodrása, még mindig. PRÓBÁLD KI EGYSZER... bruhaha
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csapláros
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2026. augusztus 13. 23:37 Szerkesztve
rottyos-ducse 2026. augusztus 13. 16:23 ..."toxikologus nem tudja kideriteni, kit "drogozhattak be""..."Azaz ez kamu. Magat az ember szabadon bedrogozhassa, egy szabad orszagban. Ork baniaban legalisan meg nem,"... 1. Nem a toxikológus dolga annak kiderítése, hogy KIT drogoztak be, ahogy a labor vérminta és vizelet vizsgálat során is "csak" egy VONALKÓD vagy, seggfej baromarcú fia az anyádnak. 2. Számos, a nemzetközi indexek alapján szabadnak és demokratikusnak minősülő ország van a világon, ahol a kábszer-fogyasztást és -birtoklást a törvény szigorúan tiltja és bünteti. Az állampolgári jogok, a politikai szabadság és a személyes fogyasztási cikkek (pl. a drogok) korlátozása nem zárja ki egymást egy állam jogrendszerében. Ilyen, a politikai szabadságjogok csúcsán elhelyezkedő: Svédország, Japán, Izland és Finnország. Elmész a deszkán baszott kurva anyádba, te ostoba, hogy Orbán alatt Mo. nem volt szabad és demokratikus ! 3. MOST liberálnáci DIKTATÚRA van és a drog így is TILOS !
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Szarvasbika
2026. augusztus 13. 19:33
Na és Bazsi ezt most kire keni majd? :)) Orbánra? Ő már nincsen... MP valagát meg nyalják reszelve. :))) Az egész bagázs, Ráskó is. :)))
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