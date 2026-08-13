Ft
Ft
32°C
18°C
Ft
Ft
32°C
18°C
08. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa liga aston villa paris saint - germain Bajnokok Ligája szuperkupa

Zsinórban másodszor hozta el ezt a trófeát a PSG

2026. augusztus 13. 06:42

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain nyerte a 2026-os európai Szuperkupát, miután szerda este a salzburgi döntőben 2-1-re legyőzte az Európa-liga-győztes Aston Villát.

2026. augusztus 13. 06:42
null

A Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain hódította el a 2026-os európai Szuperkupát, miután szerda este a Salzburgban rendezett fináléban 2–1-re legyőzte az Európa-liga győztesét, az Aston Villát.

A párizsi együttes ezzel egymást követő második alkalommal szerezte meg a trófeát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A PSG a 20. percben került előnybe, amikor a grúz Hvicsa Kvarachelia egy remek lövéssel vette be az Aston Villa kapuját. A birminghami csapat azonban még a szünet előtt egyenlíteni tudott: a 45. percben Brian Madjo talált be. A mindössze 17 éves angol támadó ezzel a Szuperkupa történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

A második félidőben az Aston Villa több veszélyes támadást is vezetett, és Matvej Szafonovnak, a PSG orosz kapusának több alkalommal is bravúrral kellett védenie. A párizsiak kapusa azonban újabb gólt már nem kapott, a hajrában pedig a PSG megszerezte a győzelmet, így ismét elhódította az európai Szuperkupát.

Nyitókép forrása: FRANCK FIFE / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. augusztus 13. 13:13
Fél Afrika a PSG-ben van!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!