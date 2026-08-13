Zsinórban másodszor hozta el ezt a trófeát a PSG

A Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain hódította el a 2026-os európai Szuperkupát, miután szerda este a Salzburgban rendezett fináléban 2–1-re legyőzte az Európa-liga győztesét, az Aston Villát.

A párizsi együttes ezzel egymást követő második alkalommal szerezte meg a trófeát.