Zsinórban másodszor hozta el ezt a trófeát a PSG

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A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain nyerte a 2026-os európai Szuperkupát, miután szerda este a salzburgi döntőben 2-1-re legyőzte az Európa-liga-győztes Aston Villát.
A Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain hódította el a 2026-os európai Szuperkupát, miután szerda este a Salzburgban rendezett fináléban 2–1-re legyőzte az Európa-liga győztesét, az Aston Villát.
A párizsi együttes ezzel egymást követő második alkalommal szerezte meg a trófeát.
A PSG a 20. percben került előnybe, amikor a grúz Hvicsa Kvarachelia egy remek lövéssel vette be az Aston Villa kapuját. A birminghami csapat azonban még a szünet előtt egyenlíteni tudott: a 45. percben Brian Madjo talált be. A mindössze 17 éves angol támadó ezzel a Szuperkupa történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
A második félidőben az Aston Villa több veszélyes támadást is vezetett, és Matvej Szafonovnak, a PSG orosz kapusának több alkalommal is bravúrral kellett védenie. A párizsiak kapusa azonban újabb gólt már nem kapott, a hajrában pedig a PSG megszerezte a győzelmet, így ismét elhódította az európai Szuperkupát.
Nyitókép forrása: FRANCK FIFE / AFP