Bajban a marokkói BL-győztes sztár: bíróság elé kell állnia Asraf Hakiminek

Azóta Hakimi fellebbezett az ellene folyó eljárással szemben, ám ezt a versailles-i fellebbviteli bíróság elutasította. Most pedig maga a játékos jelentette be, hogy biztosan bíróság elé kell állnia, amit ugyanakkor üdvözöl, mert így – mint azt megjegyezte – lesz lehetősége megvédenie magát.