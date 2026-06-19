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marokkó paris saint - germain asraf hakiminek hakimi

Bajban a marokkói BL-győztes sztár: bíróság elé kell állnia Asraf Hakiminek

2026. június 19. 11:24

A Paris Saint-Germain hátvédjét nemi erőszakkal vádolják.

2026. június 19. 11:24
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Bíróság elé kell állnia Asraf Hakiminek, a labdarúgó-világbajnokságon szereplő marokkói válogatott és a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain hátvédjének, akit nemi erőszakkal vádolnak. 

A kiváló szélső védő ügye 2023 márciusában kezdődött, amikor egy 24 éves nő feljelentést tett ellene, a nanterre-i ügyészség pedig azt követően megvádolta.

Azóta Hakimi fellebbezett az ellene folyó eljárással szemben, ám ezt a versailles-i fellebbviteli bíróság elutasította. Most pedig maga a játékos jelentette be, hogy biztosan bíróság elé kell állnia, amit ugyanakkor üdvözöl, mert így – mint azt megjegyezte – lesz lehetősége megvédenie magát. 

„Az első nap óta várok erre a tárgyalásra. Végre én is beszélhetek majd a történtekről” – írta közösségi oldalán a 27 éves futballista, aki úgy érzi, hogy sokszor könnyű célpont mások számára. 

A tárgyalás napját egyelőre nem tűzték ki, az eljárás ugyanakkor nem befolyásolja Hakimi világbajnoki szereplését. A játékos pályára lépett Marokkó brazilok elleni – 1-1-es döntetlennel zárult – nyitómeccsén és vélhetőleg játszani fog a skótokkal szembeni pénteki (mai), foxborough-i találkozón, amely közép-európai idő szerint éjfélkor kezdődik.

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(MTI)

Fotó: PETER POWELL / AFP

Összesen 1 komment

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sandor
2026. június 19. 12:29
Úgy jár mint Bangó Sanyi.
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astracf
2026. június 19. 12:15
Érdekes, hogy ilyen problémák a feka/arab/cigány előemberekkel vannak, folyamatosan!
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