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Alaposan ráijesztett az Afrika-bajnok a brazilokra a vb eddigi legnagyobb rangadóján (VIDEÓ)

2026. június 14. 06:52

Az ötszörös győztes brazil válogatott 1–1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának nyitómérkőzésén. A világranglista hatodik és hetedik helyezettje csapott össze a Brazília–Marokkó találkozón.

2026. június 14. 06:52
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Beindult a nagyüzem a labdarúgó-világbajnokságon, az első „egész éjszakás” program során a legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapást az ötszörös győztes brazil válogatott és a regnáló Afrika-bajnok Marokkó játszotta a C-csoport nyitómérkőzésén New Jerseyben. Hullámzóan kezdődött a Brazília–Marokkó meccs, az afrikaiak nagy meglepetésre beszorították a kapujuk elé a dél-amerikaiakat, egyértelműen jobbak voltak, domináltak a pályán, alaposan ráijesztettek a brazilokra, akik sokszor nehezen jöttek ki a szorításból.

Brazília–Marokkó
A Brazília–Marokkó rangadón világklasszisok adtak egymásnak randevút New Jerseyben
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelyiknek sikerült.

Szaibari gyönyörű átemelős gólt szerzett. Nem sokkal később Vinícius Júnior egyenlített, a Real Madrid szélsője ötvenedik válogatott mérkőzésén lépett pályára, az első félidőben betalált, így tíz találatnál tart a brazil nemzeti csapatban.

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Az előző világbajnokságon az elődöntőig jutott marokkói válogatott kezdett bátrabban, de Neil el-Ajnaui és Asraf Hakimi próbálkozása sem volt eredményes. Az ötszörös vb-győztes brazilok csak az első negyedóra végén vezették első veszélyes támadásukat, de Igor Thiago lehetősége után sem született gól.

Aztán a 21. percben Brahim Díaz a kezdőkörből indította Iszmael Szaibarit, a PSV Eindhoven támadója kilépett két brazil védő között, majd 20 méterről, a kapujából kilépő Alisson felett emelte a labdát a kapu közepébe.

A hátrányba kerülő brazilok még inkább összezavarodva futballoztak, többször is eladták a labdát, de az ellenfél nem élt a lehetőséggel, Vinícius Júnior pedig az első kaput eltaláló lövésből egyenlített. A Real Madrid támadója a bal szélen becsapta el-Ajnauit, befelé húzódott, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. Az egyenlítés ellenére Carlo Ancelotti szövetségi kapitány együttese nem futballozott jól.

A második félidőben nyoma sem volt a folyamatos játéknak, mert mindkét együttes rengeteg szabálytalansággal állította meg az ellenfelet. A marokkóiak rendre a saját tizenhatosuktól, rövid passzokkal próbálták átvinni a labdát a felezővonalon, a brazilok viszont letámadtak, és meg is állították a támadásokat, de a megszerzett labdával nem tudtak mit kezdeni. A színvonal visszaesett, és a 78. percig kellett várni a szünet utáni első helyzetre, de Raphinha lapos lövése után Jasszin Bunu védett.

A tízperces hosszabbításban a brazilok némi túlzással többet támadtak, mint a teljes második játékrészben, de az eredmény már nem változott.

Labdarúgó-világbajnokság, C-csoport, 1. forduló:
Brazília–Marokkó 1–1 (1–1)
New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Vincic (szlovén)
gólszerzők: Vinícius Jr. (32.) ill Szaibari (21.)

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

 

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