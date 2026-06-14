Alaposan ráijesztett az Afrika-bajnok a brazilokra a vb eddigi legnagyobb rangadóján (VIDEÓ)

A második félidőben nyoma sem volt a folyamatos játéknak, mert mindkét együttes rengeteg szabálytalansággal állította meg az ellenfelet. A marokkóiak rendre a saját tizenhatosuktól, rövid passzokkal próbálták átvinni a labdát a felezővonalon, a brazilok viszont letámadtak, és meg is állították a támadásokat, de a megszerzett labdával nem tudtak mit kezdeni. A színvonal visszaesett, és a 78. percig kellett várni a szünet utáni első helyzetre, de Raphinha lapos lövése után Jasszin Bunu védett.
A tízperces hosszabbításban a brazilok némi túlzással többet támadtak, mint a teljes második játékrészben, de az eredmény már nem változott.
Labdarúgó-világbajnokság, C-csoport, 1. forduló:
Brazília–Marokkó 1–1 (1–1)
New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Vincic (szlovén)
gólszerzők: Vinícius Jr. (32.) ill Szaibari (21.)