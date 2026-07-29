Nem tagadja Török Gábor, hogy közel áll hozzá Forsthoffer Ágnes retorikája

Orbán Viktor: Ez bűncselekmény!

A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik Magyarországon, ami bűncselekmény – írta Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú” jogszabályokkal zárták ki a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit.