Nem tagadja Török Gábor, hogy közel áll hozzá Forsthoffer Ágnes retorikája

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Kedden találkozott egymással az elemző és a köztársasági elnöki pozíciót is betöltő Forsthoffer Ágnes.
Facebook-oldalán számolt be Török Gábor politikai elemző arról, hogy találkozott Forsthoffer Ágnessel.
Bejegyzésében méltatta Forsthoffer politikai stílusát, amelyet pártatlannak, higgadtnak és konszenzuskeresőnek nevezett.
„Ma Forsthoffer Ágnessel találkoztam, akinek a pártatlanságra figyelő ülésvezetése, higgadt, fegyelmezett és konszenzuskereső politikai stílusa, valamint a kölcsönös tisztelet fontosságát hangsúlyozó retorikája – nem tagadom – közel áll hozzám” – írta az elemző.
Török Gábor a bejegyzést azzal zárta, hogy megköszönte a beszélgetést: „Köszönöm a beszélgetést!”
Mint megírtuk korábban, Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása egy politikailag motivált, tiszás alaptörvény-módosítás után megszűnt, feladatait pedig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el.
Nyitókép forrása: Facebook