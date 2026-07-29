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sulyok tamás török gábor forsthoffer ágnes facebook

Nem tagadja Török Gábor, hogy közel áll hozzá Forsthoffer Ágnes retorikája

2026. július 29. 06:27

Kedden találkozott egymással az elemző és a köztársasági elnöki pozíciót is betöltő Forsthoffer Ágnes.

2026. július 29. 06:27
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Facebook-oldalán számolt be Török Gábor politikai elemző arról, hogy találkozott Forsthoffer Ágnessel.

Bejegyzésében méltatta Forsthoffer politikai stílusát, amelyet pártatlannak, higgadtnak és konszenzuskeresőnek nevezett.

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„Ma Forsthoffer Ágnessel találkoztam, akinek a pártatlanságra figyelő ülésvezetése, higgadt, fegyelmezett és konszenzuskereső politikai stílusa, valamint a kölcsönös tisztelet fontosságát hangsúlyozó retorikája – nem tagadom – közel áll hozzám” – írta az elemző.

Török Gábor a bejegyzést azzal zárta, hogy megköszönte a beszélgetést: „Köszönöm a beszélgetést!”

Mint megírtuk korábban, Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása egy politikailag motivált, tiszás alaptörvény-módosítás után megszűnt, feladatait pedig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
Agricola
2026. július 29. 10:35
Forsthoffer Ágnes szebb is Törok Gáborrnál. Török Gábor nem mutatna jól Köztársasági Elnöki székban. Ezért illendő Török Gábor alázata.
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1
0
hunyadyt
•••
2026. július 29. 10:00 Szerkesztve
Van önálló retorikája is a némbernek? Eddig nem tűnt fel. Inkább egyszerű parancsvégrehajtónak tűnt, akinek mindig megmondják mit gondoljon, mit tegyen és mit mondjon. Egyszerű "kólásdoboznak", hogy a nagy gondolkodó szavaival éljek.
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4
0
sagirdilsiz-2
2026. július 29. 09:59
Egyrészt-tanácsadó kasztingon lehetett ott másrészt.
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4
0
hunyadyt
2026. július 29. 09:57
Szerencsére egyáltalán nem nyalt alá ez a teljesen független, végtelenül objektív politikai elemző szakember. Hová lett volna akkor a már sokszor megcsodált pártatlan retorika.
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6
0
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