Áttekert Budapestről Vácra a Duna medrében a Kerékpárosklub elnöke

„Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra. Járatlan „út” ez, így nem tudtam meddig jutok a mederben. De az alap célkitűzés az volt, hogy ha lehetséges, akkor addig tekerek felfelé, ameddig két hete leúsztam Nagymarosról: a váci kompig” – számolt be a döbbenetes mutatványról Kürti.

nyitókép: a Velencei tó még júniusban, MTI / Vasvári Tamás