Áttekert Budapestről Vácra a Duna medrében a Kerékpárosklub elnöke

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Korábban a Velencei tavon sétált át.
A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében bringáztam Budapesttől Vácig – írja fotókkal illusztrált posztjában a Kerékpárosklub elnöke.
Kürti Gábor Dezső szerint
ezt már a Velencei tó rekordvizes átsétálásakor tervezgette, de a „dunai vízszintrekordot akkor még őszre vártam”.
„Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra. Járatlan „út” ez, így nem tudtam meddig jutok a mederben. De az alap célkitűzés az volt, hogy ha lehetséges, akkor addig tekerek felfelé, ameddig két hete leúsztam Nagymarosról: a váci kompig” – számolt be a döbbenetes mutatványról Kürti.
nyitókép: a Velencei tó még júniusban, MTI / Vasvári Tamás