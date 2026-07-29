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vác duna Velencei-tó

Áttekert Budapestről Vácra a Duna medrében a Kerékpárosklub elnöke

2026. július 29. 06:36

Korábban a Velencei tavon sétált át.

2026. július 29. 06:36
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A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében bringáztam Budapesttől Vácig – írja fotókkal illusztrált posztjában a Kerékpárosklub elnöke.

Kürti Gábor Dezső szerint

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ezt már a Velencei tó rekordvizes átsétálásakor tervezgette, de a „dunai vízszintrekordot akkor még őszre vártam”.

„Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra.  Járatlan „út” ez, így nem tudtam meddig jutok a mederben. De az alap célkitűzés az volt, hogy ha lehetséges, akkor addig tekerek felfelé, ameddig két hete leúsztam Nagymarosról: a váci kompig” – számolt be a döbbenetes mutatványról Kürti.

nyitókép: a Velencei tó még júniusban, MTI / Vasvári Tamás

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
turani
2026. július 29. 11:21
Szép sztori, csak nem lehetséges. Az út legalább harmadát-negyedét nem a mederben, a parton tette meg, hanem a gáton vagy amögött egy úton. Mert fizikailag vagy nincs meder, csak kőszórásos part, vagy lezárt terület, vagy ártéri sarjerdő és iszaptenger, stb. Csak Dunakeszitől-Vácig a part fele járhatatlan.
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angolpuska
2026. július 29. 11:03
Kürti Gábor Dezső, katasztrófa turista és olyan mint a miniszterelnök, csak én, én, én.
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Irgum-burgum
2026. július 29. 10:55
Na tessék, a Tisza-kormány megvalósította a zavartalan bicikliközlekedést BP és Vác között :D
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masikhozzaszolo
•••
2026. július 29. 09:54 Szerkesztve
Adódik a kérdés nálam, hogy akkor az SK-ból most jön áram? De hát nem, 63-at mi adunk. Ilyen nemigen volt! Mert az egyezményeket hagyjuk, meg a mennyit engednek át nekünk az elterelt Dunából. Most ennyit adakoznak, nyilván beléjük se folyik. Ukrajnából is kapunk! mavir.hu
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