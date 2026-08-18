Elfogytak a szereplők: egy MI-karakter olvasta fel a Demokratikus Koalíció legújabb közleményét (VIDEÓ)

A Demokratikus Koalíció Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy 100 nap telt el Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása óta, ennek ellenére szerintük több fontos ügyben továbbra sem született kormányzati döntés. A párt a rabszolgatörvény eltörlését, a devizahitelesek helyzetének rendezését, a családi pótlék emelését, valamint a svájci indexálású nyugdíjemelés visszaállítását sürgeti.

A DK mindezek miatt egy online számlálót is elindított,

amely a közlés szerint addig méri a kormány hivatalba lépése óta eltelt időt, amíg ezekben a kérdésekben nem történik előrelépés. A bejelentést egy videóban tették közzé, amelyben nem Dobrev Klára, hanem egy mesterséges intelligenciával létrehozott szőke női karakter beszél. A videóban szereplő AI-karakter híradószerű környezetben ismerteti a párt álláspontját és az online számláló elindítását.