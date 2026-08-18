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Demokratikus Koalíció (DK) bejelentés mesterséges intelligencia

Elfogytak a szereplők: egy MI-karakter olvasta fel a Demokratikus Koalíció legújabb közleményét (VIDEÓ)

2026. augusztus 18. 15:15

A párt szerint több, százezreket érintő ügyben sem történt érdemi előrelépés a kormány hivatalba lépése óta.

2026. augusztus 18. 15:15
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A Demokratikus Koalíció Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy 100 nap telt el Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása óta, ennek ellenére szerintük több fontos ügyben továbbra sem született kormányzati döntés. A párt a rabszolgatörvény eltörlését, a devizahitelesek helyzetének rendezését, a családi pótlék emelését, valamint a svájci indexálású nyugdíjemelés visszaállítását sürgeti.

A DK mindezek miatt egy online számlálót is elindított,

amely a közlés szerint addig méri a kormány hivatalba lépése óta eltelt időt, amíg ezekben a kérdésekben nem történik előrelépés. A bejelentést egy videóban tették közzé, amelyben nem Dobrev Klára, hanem egy mesterséges intelligenciával létrehozott szőke női karakter beszél. A videóban szereplő AI-karakter híradószerű környezetben ismerteti a párt álláspontját és az online számláló elindítását.

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 18. 18:53
A Baloldal felaldozta magat Poloskaert MSZP+ DK= 0 A Liberalisok szinten. LMP+ MoMo+Együtt+ KK = 0 MEGKAPTAK, VIGYEK !!
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2
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 18. 18:15
Rapszolgatörvény, még jó hogy nem a köteles beszéddel jönnek. Eljárt felettük az idő, de Csipkejózsika álmot alusznak még mindig. Azért illett volna ehhez egy transznemű néger AI figurát találni a képernyőre. Dobreva pont megfelel, a frizurája már ehhez készülhetett.
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1
0
statiszta
2026. augusztus 18. 17:12
Látjátok Tiszások egy év múlva ti is ilyenek lesztek.
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3
0
csulak
2026. augusztus 18. 17:11
Degeneralt Koaliciot is elnyelte a Tiszar
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2
0
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