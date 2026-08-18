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tanács zoltán tudományos és technológiai minisztérium gattyán györgy nemes tamás

Gattyán György egykori kommunikációs vezetőjét igazolta le a technológiai miniszter

2026. augusztus 18. 12:39

Nemes Tamás a Tudományos és Technológiai Minisztériumban folytatja pályafutását.

2026. augusztus 18. 12:39
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Nemes Tamás, a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Docler Holding korábbi sajtófőnök-helyettese és operatív kommunikációs vezetője a Tudományos és Technológiai Minisztériumban folytatja pályafutását – írja a Media1. A szakember a LinkedIn-oldalán számolt be arról, hogy mintegy három hónapja csatlakozott a tárcához, ahol közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett dolgozik a minisztérium kommunikációján.

Nemes Tamás egyúttal arról is beszámolt, hogy Jaksity Kata lett a minisztérium sajtófőnöke. 

A két kommunikációs szakember korábban a Magyar Televíziónál dolgozott együtt, és mintegy harminc év után kerültek ismét közös munkakapcsolatba. Jaksity televíziós pályafutása során az MTV mellett a Klubrádiónál és az ATV-nél is dolgozott, 2019 után pedig a Horváth Csaba vezette Zuglói Önkormányzat kommunikációjáért felelt.

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Nemes az elmúlt években Gattyán György Docler Holdingjának, valamint a később megszűnt Frisshirek.hu-nak a sajtókommunikációját irányította. Ezt megelőzően újságíróként dolgozott, több éven keresztül a Magyar Televízió parlamenti tudósítója volt. Új minisztériumi szerepéről azt írta, hogy 15 év után ismét rendszeresen jár a Parlamentbe, ezúttal azonban már nem ő teszi fel, hanem ő kapja a kérdéseket.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
lucabrasi
2026. augusztus 18. 13:40
Nemhiába hétpróbás üzletember ez a Gattyán. Megkérte az árát, amiért nem indult a MeMo az áprilisi választáson.
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1
0
GrumpyGerald
2026. augusztus 18. 13:37
Kuplerájt csináltak a hazánkból. Az ecigiző, rollerező, fejlövéses júcsúb generációnk közízlésének megfelelően. :///
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1
0
nyugalom
•••
2026. augusztus 18. 13:37 Szerkesztve
A regi, összeszokott alomból! Ifjak, komcsik, libsik, mi kell még? Es hogy sporolnak! Jaksiti etnő!
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1
0
lemez
2026. augusztus 18. 13:29
Lehet menni az uki nácikhoz befektetni.A háború közepén 1,5 millio dolláros üdülö és sicentrum épül.Irány a pevatizáción meggazdagodott gattyán -féléknek.Ezek még a sirból is visszajönnek rabolni hü liberálisok.
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1
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