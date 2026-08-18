Gattyán György egykori kommunikációs vezetőjét igazolta le a technológiai miniszter

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Nemes Tamás a Tudományos és Technológiai Minisztériumban folytatja pályafutását.
Nemes Tamás, a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Docler Holding korábbi sajtófőnök-helyettese és operatív kommunikációs vezetője a Tudományos és Technológiai Minisztériumban folytatja pályafutását – írja a Media1. A szakember a LinkedIn-oldalán számolt be arról, hogy mintegy három hónapja csatlakozott a tárcához, ahol közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett dolgozik a minisztérium kommunikációján.
Nemes Tamás egyúttal arról is beszámolt, hogy Jaksity Kata lett a minisztérium sajtófőnöke.
A két kommunikációs szakember korábban a Magyar Televíziónál dolgozott együtt, és mintegy harminc év után kerültek ismét közös munkakapcsolatba. Jaksity televíziós pályafutása során az MTV mellett a Klubrádiónál és az ATV-nél is dolgozott, 2019 után pedig a Horváth Csaba vezette Zuglói Önkormányzat kommunikációjáért felelt.
Nemes az elmúlt években Gattyán György Docler Holdingjának, valamint a később megszűnt Frisshirek.hu-nak a sajtókommunikációját irányította. Ezt megelőzően újságíróként dolgozott, több éven keresztül a Magyar Televízió parlamenti tudósítója volt. Új minisztériumi szerepéről azt írta, hogy 15 év után ismét rendszeresen jár a Parlamentbe, ezúttal azonban már nem ő teszi fel, hanem ő kapja a kérdéseket.
Nyitókép: Facebook