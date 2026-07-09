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Tanács az elmúlt években 350 millió Ft értékben nyújtott különböző szolgáltatásokat a Kék Bolygó Alapítványnak. Miniszterelnök úr kommunikációjából úgy olvasom ki, hogy ezek szerint Tanács úr is részese lehetett a „közpénzlopásnak”, ebben az esetben viszont azonnal le kell mondania.
„Miniszterelnök Úr!
Mielőtt újra beleszállna Áder János köztársasági elnök úrba vagy a Kék Bolygó Alapítványba, legyen kedves egyeztetni Tanács Zoltán miniszterével, aki az elmúlt években 350 millió Ft értékben nyújtott különböző szolgáltatásokat a Kék Bolygó Alapítványnak.
Miniszterelnök úr kommunikációjából úgy olvasom ki, hogy ezek szerint Tanács úr is részese lehetett a »közpénzlopásnak«, ebben az esetben viszont azonnal le kell mondania és javaslom a legfőbb ügyész felszólítását is az azonnali vizsgálatokra. Ahogy ez egy jogállamban szokás.
Egyébként az is érdekes, hogy Tanács Zoltán úr korábbi cége, az IFUA Horváth and Partners a korábbi években még nem tartotta a közpénzlopásnak az állami közbeszerzések rendszerét, így hogy-hogy nem sok milliárdos közbeszerzéseket nyertek el.
Halkan teszem fel a kérdést:
Ha az állami közbeszerzések rendszere a közpénzlopás melegágya volt, ahogyan ez Magyar Péter rendre a maga kifinomult stílusában mondogatja, akkor miért indult ezeken a tendereken Tanács úr cége? Miért járt Tanács úr rendszeresen minisztériumokba egyeztetésekre azokkal, akikre ő most azt mondja, hogy maffiaállamot működtettek?
Vagy ő is okosba nyerte el ezeket a közbeszerzéseket?
Ő is együttműködött a maffiával?
Ő is része lett és volt ennek a maffiarendszernek?
Ha ez így van, akkor Tanács Zoltánnak haladéktalanul le kell mondania.
Ha pedig nem így volt, akkor bizony Magyar Péter hazudik.
Várom a megfejtését miniszterelnök úr! Beismeri, hogy hazudott vagy megválik egyik miniszterétől!
Tik-tak!”
Nyitóképen: Tanács Zoltán/Panyi Miklós Facebook-oldaláról