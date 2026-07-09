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tanács zoltán áder jános panyi miklós kék bolygó alapítvány Magyar Péter miniszterelnök

Miniszterelnök Úr! Mielőtt újra beleszállna Áder János köztársasági elnök úrba, legyen kedves egyeztetni Tanács Zoltán miniszterével!

2026. július 09. 16:46

Tanács az elmúlt években 350 millió Ft értékben nyújtott különböző szolgáltatásokat a Kék Bolygó Alapítványnak. Miniszterelnök úr kommunikációjából úgy olvasom ki, hogy ezek szerint Tanács úr is részese lehetett a „közpénzlopásnak”, ebben az esetben viszont azonnal le kell mondania.

2026. július 09. 16:46
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Panyi Miklós
Panyi Miklós
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„Miniszterelnök Úr!

Mielőtt újra beleszállna Áder János köztársasági elnök úrba vagy a Kék Bolygó Alapítványba, legyen kedves egyeztetni Tanács Zoltán miniszterével, aki az elmúlt években 350 millió Ft értékben nyújtott különböző szolgáltatásokat a Kék Bolygó Alapítványnak. 

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Miniszterelnök úr kommunikációjából úgy olvasom ki, hogy ezek szerint Tanács úr is részese lehetett a »közpénzlopásnak«, ebben az esetben viszont azonnal le kell mondania és javaslom a legfőbb ügyész felszólítását is az azonnali vizsgálatokra. Ahogy ez egy jogállamban szokás.

Egyébként az is érdekes, hogy Tanács Zoltán úr korábbi cége, az IFUA Horváth and Partners a korábbi években még nem tartotta a közpénzlopásnak az állami közbeszerzések rendszerét, így hogy-hogy nem sok milliárdos közbeszerzéseket nyertek el.

Halkan teszem fel a kérdést: 

Ha az állami közbeszerzések rendszere a közpénzlopás melegágya volt, ahogyan ez Magyar Péter rendre a maga kifinomult stílusában mondogatja, akkor miért indult ezeken a tendereken Tanács úr cége? Miért járt Tanács úr rendszeresen minisztériumokba egyeztetésekre azokkal, akikre ő most azt mondja, hogy maffiaállamot működtettek?

Vagy ő is okosba nyerte el ezeket a közbeszerzéseket?

Ő is együttműködött a maffiával?

Ő is része lett és volt ennek a maffiarendszernek?

Ha ez így van, akkor Tanács Zoltánnak haladéktalanul le kell mondania. 

Ha pedig nem így volt, akkor bizony Magyar Péter hazudik.

Várom a megfejtését miniszterelnök úr! Beismeri, hogy hazudott vagy megválik egyik miniszterétől!

Tik-tak!”

Nyitóképen: Tanács Zoltán/Panyi Miklós Facebook-oldaláról

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
NeMá
•••
2026. július 09. 18:31 Szerkesztve
B+! A Tiszának csúnya halála lesz, AVH a Tizsát fogja felszámolni és nem a Fideszt :) Ajánlanám a Tiszásoknak kössenek vádalkut és elő a diktafonokkal :) B+!
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1
0
NyBela-amegfigyelt
2026. július 09. 18:27
nem kell miniszterelnök urazni a szarosgatyás,elmebeteg,pedofil,alkoholista buzit,hanem a saját stílusában beszélni vele!
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2
0
Performan
•••
2026. július 09. 17:58 Szerkesztve
Nem tudom, van-e ennek értelme. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kommunista (=liberális) lophat, csalhat, hazudhat, törvényt sérthet, stb. Soha nincs következménye azon az oldalon semminek. De az hagyján, e szekta híveit sem dúlja fel a hír, ha kiderül, hogy a bő nyállal fényes seggűre kényeztetett példaképeik lopnak, csalnak vagy hazudnak. Verhetik az asszonyt is, elárulhatják a hazát, kilophatják a szemeiket, bevezethetik a diktatúrát, beszüntethetik a szólásszabadságot, rászarhatnak a törvényekre - semmit sem számít. Sőt. Ezért aztán tök fölöslegesnek érzem szembesíteni őket a sajátjaik tetteivel. Kettős mércéről papolni ezzel a csökött értelmű és erkölcsű népséggel szemben pedig végképp felesleges.
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4
0
vitez-laszlo
2026. július 09. 17:51
Zsoltibácsizás KAMU VOLT! Gödi akkugyár hiszti KAMU VOLT! Maffiázás KAMU VOLT! Rendszerszintű korrupció KAMU VOLT! Jogállamisági vádak KAMU VOLT! stb....stb.... CSUPA HAZUG VÁDASKODÁS, LEJÁRATÁS! MOCSKOS KOMMUNISTA TEMPÓ!...VÁLASZTÁSI CSALÁS! U.i. Azt nem állítja senki, hogy nem fordult elő visszaélés egyesektől. Vannak akik ezért most is sitten vannak, és nem ennek a pszichopatának köszönhetően, hanem PONT A FIDESZNEK! De most már jön az igazság pillanata lassan! Áder úr helyreteszi ezt a selyemmajmot, és ez emberek is felébrednek rózsaszínű ködös álmukból. Ennyi!
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3
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