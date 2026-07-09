Egyébként az is érdekes, hogy Tanács Zoltán úr korábbi cége, az IFUA Horváth and Partners a korábbi években még nem tartotta a közpénzlopásnak az állami közbeszerzések rendszerét, így hogy-hogy nem sok milliárdos közbeszerzéseket nyertek el.

Halkan teszem fel a kérdést:

Ha az állami közbeszerzések rendszere a közpénzlopás melegágya volt, ahogyan ez Magyar Péter rendre a maga kifinomult stílusában mondogatja, akkor miért indult ezeken a tendereken Tanács úr cége? Miért járt Tanács úr rendszeresen minisztériumokba egyeztetésekre azokkal, akikre ő most azt mondja, hogy maffiaállamot működtettek?