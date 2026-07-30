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Merz háborús terveiben már az „áruló AfD tartományok” kikerülése is szerepel

2026. július 30. 11:48

A német szörvetségi kormány szerint az AfD választási sikerei olyan Kreml-barát önkormányzatokat hoznának létre, amelyek képesek lennének késleltetni a válaszlépéseket egy orosz támadás esetén.

2026. július 30. 11:48
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Friedrich Merz titkos terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy megakadályozza a német Kreml-párti „áruló államokat” abban, hogy szabotálják a NATO orosz invázió elleni védekezési terveit – számolt be a Telegraph. 

A német tisztviselők attól tartanak, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt megakadályozhatja a szövetséges erők mozgását azon két keleti tartományban, ahol várhatóan győzelmet arat a radikális párt a szeptemberi választásokon.Ez a engedélyek és hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bürokratikus akadályozás révén lassíthatja a csapatok és a felszerelések mozgását, késleltetheti az állami szintű rendőri erőforrások bevetését, valamint megtagadhatja a hadsereg elsőbbségi jogának biztosítását a helyi utakon.

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Ha az AfD abszolút többséget szerez Szász-Anhaltban vagy Mecklenburg-Elő-Pomerániában, akkor olyan tartományi kormányt alakíthat, amely ellenőrzése alá vonja a belbiztonságot, a rendfenntartást és egyéb hatásköröket.

Ez az engedélyek és hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bürokratikus akadályozás révén lassíthatja a csapatok és a felszerelések mozgását, késleltetheti az állami szintű rendőri erőforrások bevetését, valamint megtagadhatja a hadsereg elsőbbségi jogának biztosítását a helyi utakon.

A cikk állítása szerint NATO tisztviselői olyan hírszerzési információk birtokában vannak, amelyek arra utalnak, hogy Vlagyimir Putyin arra készül, hogy politikai szövetségesei segítségével megakadályozza a szövetség keleti szárnyát érő orosz támadásra adott bármilyen válaszlépést.

Ennek megelőzése érdekében Merz kormánya olyan mechanizmusokat dolgoz ki, amelyek válság esetén felülírják a tartományi kormányok döntéshozatali jogkörét, valamint védelmet nyújtanak a szomszédos államok kulcsfontosságú tisztviselőinek és infrastruktúrájának.

Németországot, amely 16 szövetségi tartományra oszlik, és amelyekben erős regionális közigazgatás működik, „a NATO körforgalmának” is nevezik, mivel számos kulcsfontosságú logisztikai útvonal halad át az országon az orosz határ felé – írja a Telegraph. 

A Kreml-barát politikusok bevonása a NATO gyors csapatkiküldési törekvéseinek késleltetésére „nagyon hatékony” lehet – nyilatkozta egy nyugati védelmi forrás a The Telegraphnak.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

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Összesen 11 komment

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machet
2026. július 30. 12:41
Nem kicsit hülye ez a barom.
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kailniris
2026. július 30. 12:32
"AfD választási sikerei olyan Kreml-barát önkormányzatokat hoznának létre, amelyek képesek lennének késleltetni a válaszlépéseket egy orosz támadás esetén." Megőrült nem vitás, a német kancellároknak kötelező szedni valami tudatrombolót?
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0
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Amerigo
2026. július 30. 12:24
Ha a germán választók ezt az óvodás szintű dumát bekajálják, akkor germánia elveszett. Én inkább abban reménykedem, hogy merc akkorát akkorát betlizik, hogy az afd-s tartományok miatt ez a blackrockos cseléd megy a kukába.
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2
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kirvik3
2026. július 30. 12:23
"Friedrich Merz titkos terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy megakadályozza a német Kreml-párti „áruló államokat” abban, hogy szabotálják a NATO orosz invázió elleni védekezési terveit" A titkos terv a koncentrációs táborok megnyitása?
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