Friedrich Merz titkos terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy megakadályozza a német Kreml-párti „áruló államokat” abban, hogy szabotálják a NATO orosz invázió elleni védekezési terveit – számolt be a Telegraph.

A német tisztviselők attól tartanak, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt megakadályozhatja a szövetséges erők mozgását azon két keleti tartományban, ahol várhatóan győzelmet arat a radikális párt a szeptemberi választásokon.Ez a engedélyek és hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bürokratikus akadályozás révén lassíthatja a csapatok és a felszerelések mozgását, késleltetheti az állami szintű rendőri erőforrások bevetését, valamint megtagadhatja a hadsereg elsőbbségi jogának biztosítását a helyi utakon.