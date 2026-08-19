A nagypapa gyönyörű, értékes nyúlszőr kalapjából vágtam karikákat – Zoób Kati a Mandinernek

Fantasztikus, hogy a divat ma már mindent megenged. A fiatalok elementáris, ösztönös erővel használják önkifejezésre – legalábbis ezt hiszik; valójában nem egyéniségeket, hanem közösségeket épít a divat. Ez ma egy kommunikációs felület, ahol mindenféle kulturális, társadalmi, politikai vagy intellektuális üzenetet kifejezésre lehet juttatni. Persze lehet úgy is nézni a divatra mint egyszerű praktikumra, amely semmi másról nem szól, csak hogy reggel felkel az ember, összeállítja az öltözetét, kényelmesen felöltözik. Tudatosabb a vásárló: a húsz-harminc évesek már pontosan tudják, mi jó nekik, és mi nem. Ez a kínálat egyfelől egyfajta szabadság, másfelől viszont az „állandóan újat viselni” mentalitás miatt elveszhetnek azok a finomságok, örömök, amelyeket korábban egy ruha által tudtunk átélni. Ugyanakkor számomra is biztató tendencia, hogy a fiatalokban egyre nagyobb kíváncsiság alakul ki a vintage darabok iránt. Már nem kell mindig feltétlenül újat venni és kidobni a régit: a kicsit korosabb darabok, a szüleik, nagyszüleik ruhái aktuálisan érdekesebb üzenetet hordoznak. Meglepő, de mára ebből komoly üzletágak nőttek ki.

Ebben az átalakuló világban mi a szerepük a nagy divatházaknak?

A szakmaiság, a szalonkultúra, a savoir-faire, vagyis a divatmesterségek mögötti tudás korábban példátlan kulturális misszióval lett felruházva. Ennek előzménye, hogy a 2000-es évek fordulójára a couture-házak világa megbillent. A fast fashion térnyerése drámai hatású volt, minden kreatív ötletet elvitt, és mindenből nagyon sokat gyártottak villámgyorsan. Az európai kézművesmesterségekből elfogyott a munkaerő, kevesen gondoltak rá életpályaként. Aztán mi történt? A nagy házak – például a Dior, a Chanel, a Burberry, a Valentino – újra értékké, kultúrmisszióvá emelték a kézműves divatot. A Chanel és Karl Lagerfeld például felvásárolták a halódó kis műhelyeket a gombkötőtől a pliszírozóig, hogy fenn tudják tartani azt a bizonyos france couture-t, amely nemcsak a divat, de a francia nemzeti imázs büszkesége is. A heritage márkák múzeumai, kiállításai nem csupán inspiráló tudástárak, hanem egyben turisztikai attrakciók. A „nagy dráma” hatására újraszületett, és óriási megbecsült kapott a couture, valódi kulturális örökség lett.

Fotó: Emmer László

Hogyan látja a hazai helyzetet, milyen lehetőségei vannak a magyar divatnak nemzetközi szinten?

Ma már itthon is rengeteg lehetőség van. Ha egy fiatal erre a pályára készül, óriási segítséget kaphat, hogy elinduljon külföldön: támogatással ki lehet menni egy-egy nemzetközi divathétre, s megpróbálhatja hallatni a hangját a nagy hangzavarban. Szerintem nem kell mindenkinek világhírűvé válnia, sokkal többet ér a megalapozott, kisebb siker. Aki igazán erős belső attitűddel dolgozik, nem „világhírű” akar lenni, hanem egy kis műhelyt szeretne létrehozni, és a saját környezetének akar teremteni; ma már mindent el tud érni Magyarországról. A Budapest Central European Fashion Week felrakott minket a divattérképre, Ausztráliától az Egyesült Királyságig tudják: Budapesten is történnek érdekes dolgok, van egy értékes porondja a divatkreativitásnak.

Miért Balatonfüreden nyílt meg tavaly a Katti Zoób Fashion & Museum? Mi a kötődése a városhoz?

A családom és a pályám kapcsolata a mai napig sokat foglalkoztat, még nincs minden részlete tisztázva bennem. Nehéz volt feldolgozni, hogy gyerekkorom legfontosabb személyiségei eltávoztak, hogy felbomlott a családom, ahol fiatalként az álmaim megszülettek. Azokon a helyeken, ahová korábban kötődtem, már nem éreztem jól magam, kicsit elvesztem, és én is új lehetőséget kaptam, mint a couture. Balatonfüred lett az új otthonunk. Tizenöt éve egyszer egy barátunk kulcsot adott a házához, többször visszajártunk pihenni, megismertünk egy sereg embert, akin keresztül megszólított minket a város. Amikor házat vettünk Füreden, az igazi közösségépítő polgármester azt mondta: „szeretettel fogadunk benneteket, és kérlek, gondolkodjatok ti is, hogy mit tudunk adni a városunknak”. Férjem, Valker Viktor 2014-ben megalapította a Balatonfüred Concours d’Élégance oldtimer-szépségversenyt, amely a szakmai érdekességeken túl igazi, ingyenes családi program az alkalmanként több tízezer látogatónak. Ugyanabban az évben, a márka huszadik évfordulóján elindítottuk a Balatonfüred Fashion Night szabadtéri divatbemutató-sorozatot. Minden évben augusztus 19-én a reformkori városrészben több mint száz modell vonul a Blaha utcán mint kifutón a három-négyezer fős közönség előtt. Azóta Balatonfüred számunkra nemcsak számtalan értékes diskurzust és közös feladatot jelentő hely, hanem egy befogadó közösség, a szeretett otthonunk. Budapesten ma már szinte csak dolgozunk.

S hogyan jött a múzeum ötlete? Mit lehet megnézni egy divatmúzeumban?

Bátran kimondhatom, hogy bár egész életemben gyűjtöttem a divat relikviáit, teljesen új felfogást, feladatot és életmódot hozott a divatmúzeum. Egyrészt meg kellett tanulnom a mi titkos pihenőhelyünkön úgy működtetni egy intézményt, hogy az ne vegyen el teljesen a családomtól – még nem tökéletes, de alakul. (Nevet) Másrészt óriási büszkeség, hogy létrehoztunk egy olyan, nemzetközi mércével is kiemelkedő intézményt, amely a közép- és kelet-európai divatmesterségek, viseletek és öltözékek tematikus bemutatását tűzte ki célul. A múzeum most már szépen kapcsolódik a nemzetközi divatmúzeumok sorába tartalmilag, kulturálisan és építészetileg egyaránt. Idézet a krédónkból: a kiállított tárgyak nem a divat luxuscikkei, hanem inkább szinonimái a kreatív útnak, amely során egy-egy alkotó a mestersége által rendelkezésére álló eszközökkel szól hozzá a világhoz. Egy finoman megmunkált ruha is lehet olyan kifejező, mint egy szobor vagy egy festmény; kulturális nyilatkozat, amely találékonyan mondja el, hogy kik vagyunk. Arra keresi a választ, hogyan maradhat fenn a hagyományos kézművesség a modern világban.

A korábban említett kettősség itt is tetten érhető: hagyományőrzés és modernitás is megjelenik a kiállításokon.

Nem csak antik tárgyakban gondolkodunk, a múzeum élő divatműhely is. A cél az, hogy megmutassuk egy stíluskor technológiai és díszítőművészeti gyökereit, s aktuálisan is vonzóvá tegyük. Ha például kiállítunk egy kalotaszegi díszítést, a terem másik végén ott van az abból született art déco variáció is. Így az autentikus népviseletet kicsit visszacsempészhetjük a mai öltözködésbe. Ettől jön a frissessége: antik és kortárs fúziója.

Tavaly volt harmincéves a Katti Zoób. Hogy látja a márkát a következő években?

A múzeum még csak másfél éves, de már most nagy az érdeklődés. Óriási lépés, hogy létrehoztuk az első vendégkiállításunkat is a fertődi Esterházy-kastélyban, ahol 130 öltözéket mutatunk be. És ez a titkos tervünk: utazó kiállításokat szeretnénk létrehozni, akár Debrecenbe, Pécsre, Erdélybe. Meggyőződésem, hogy a divat ebben a formában egy közös nyelv, olyan, mint egy második anyanyelv, amelyet mindannyian értünk, és valami régről ismert boldogságot ad. Ami a divatmárkát illeti, el kell fogadni, hogy a kézműves-öltözködés kárt szenved azáltal, hogy más lett a világ: nagyon nehéz fenntartani egy ilyen alkotóműhelyt. Nem lehet tehát abba az álomba ringatnom magam, hogy húsz év múlva is szükség lesz couture-házakra, ezért sok mindennel foglalkozunk: például olyan eseményeket, produkciókat szervezünk, amelyek remélhetően életben tartják a műhelyt, és igénylik a kiemelkedő szaktudását. Bátran nyúlunk más műfajokhoz.

Új név, új feladatok A Magyar Divat & Design Ügynökség december 1-jétől Creative Hungary néven folytatja munkáját. A szervezet tevékenysége immár a divat- és textiliparra, a bútorgyártásra és formatervezésre, a játéktervezésre, valamint a szépségápolási iparra is kiterjed. Jakab Zsófia vezérigazgató, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos a változás kapcsán hangsúlyozta: Magyarországon a kreatívipar a második leggyorsabban növekvő ágazat, számos munkahelyet teremt, jelentős exportpotenciállal és innovációs kapacitással bír. A hosszú távú cél, hogy hazánk központi kreatívipari szereplővé tudjon válni, amihez szükség van arra, hogy a nemzetközi lehetőségeket is becsatornázzák.

Nyitókép: Emmer László