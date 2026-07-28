A világ öt legerősebb útlevele között a magyar

A rangsor azt méri, hogy egy adott ország állampolgárai hány úti célra léphetnek be egyszerűsített feltételekkel. Ide tartozik a vízummentes beutazás, az érkezéskor kiállított vízum, az elektronikus beutazási engedély (ETA), valamint az online igényelhető elektronikus vízum. Minél több ország érhető el ezekkel a lehetőségekkel – vagyis személyes konzuli ügyintézés nélkül –, annál magasabb helyet foglal el az adott útlevél a listán.

A cikk szerint más rangsorok még kedvezőbben értékelik a magyar útlevelet. A The Guardian eltérő módszertana alapján összeállított 2026-os listán Magyarország már a negyedik helyen szerepel. Ez is jól mutatja, hogy a magyar állampolgárok világszerte kiemelkedő utazási szabadságot élveznek, hiszen a legtöbb országba előzetes vízumkérelem nélkül utazhatnak.

A Passport Index vezetője, Armand Arton szerint az elmúlt évtizedben világszerte nőtt az országok közötti mobilitás, mivel egyre több állam köt egymással vízummentességi megállapodásokat. Jelentősen javított helyezésén Kína, valamint több kisebb szigetország is, míg az egyik legnagyobb előrelépést a schengeni övezettel kötött vízummentességi megállapodások hozták, amelyeknek köszönhetően Grúzia, Ukrajna és Koszovó is előrébb lépett a rangsorban.