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útlevél magyarország utazás világ

A világ öt legerősebb útlevele között a magyar

2026. július 28. 16:38

A magyar útlevél a világ ötödik legerősebbje egy nemzetközi rangsor szerint, így tulajdonosai a legtöbb országba vízum nélkül vagy egyszerűsített belépéssel utazhatnak.

2026. július 28. 16:38
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A magyar útlevél a világ egyik legerősebb úti okmánya: a Passport Index legfrissebb, 2026-os rangsora alapján

Magyarország az ötödik helyen áll a globális útlevélranglistán.

Az első helyen az Egyesült Arab Emírségek végzett, míg a második helyen Spanyolország és Franciaország osztozik. Az ötödik helyet Magyarország mellett Lengyelország, Málta, Horvátország, Lettország és Dél-Korea is megszerezte azonos mobilitási pontszámmal – írja a hungarytoday.hu

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A rangsor azt méri, hogy egy adott ország állampolgárai hány úti célra léphetnek be egyszerűsített feltételekkel. Ide tartozik a vízummentes beutazás, az érkezéskor kiállított vízum, az elektronikus beutazási engedély (ETA), valamint az online igényelhető elektronikus vízum. Minél több ország érhető el ezekkel a lehetőségekkel – vagyis személyes konzuli ügyintézés nélkül –, annál magasabb helyet foglal el az adott útlevél a listán.

A cikk szerint más rangsorok még kedvezőbben értékelik a magyar útlevelet. A The Guardian eltérő módszertana alapján összeállított 2026-os listán Magyarország már a negyedik helyen szerepel. Ez is jól mutatja, hogy a magyar állampolgárok világszerte kiemelkedő utazási szabadságot élveznek, hiszen a legtöbb országba előzetes vízumkérelem nélkül utazhatnak.

A Passport Index vezetője, Armand Arton szerint az elmúlt évtizedben világszerte nőtt az országok közötti mobilitás, mivel egyre több állam köt egymással vízummentességi megállapodásokat. Jelentősen javított helyezésén Kína, valamint több kisebb szigetország is, míg az egyik legnagyobb előrelépést a schengeni övezettel kötött vízummentességi megállapodások hozták, amelyeknek köszönhetően Grúzia, Ukrajna és Koszovó is előrébb lépett a rangsorban.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Faludi Imre

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
strangereister
2026. július 28. 17:04
Köszönjük Tisza miniszter úrnak
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cutcopy
2026. július 28. 17:03
De Szijjártó állítólag nem dolgozott..
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negyedik-kokrowatz-3
2026. július 28. 16:53
akkor mi a fasznak kellett még a legutolsó ner-es celebcsicskának is a diplomata-útlevél?
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Emzeperix
2026. július 28. 16:45
Nohát. Csak nem? Nem figyelt oda Guardien? Ennél jobb bizonyíték arra, h az előző kormány jól végezte a dolgát a nemzetközi térben nem nagyon lehet. Egyrészt ha itt diktatúra lett volna akkor ugye nem járt volna ennyi helyre belépő. Ha el lettünk volna szigetelve szintén nem. Ha Szijjártó rosszul végzi a munkáját megint csak nem. Vagy már mind1 a hazugsággyár győzött, már nem kell fenntartani a hamis narratívákat? Szólhatna valaki MP-nek is akkor.
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