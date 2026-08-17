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jogállamiság george orwell polt péter alaptörvény köztársasági elnök alkotmánybíróság

Polt Péter: A tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskolapéldája

2026. augusztus 17. 21:16

Az alkotmánybíró szerint a köztársasági elnök mandátumának megszüntetése olyan jogi megoldás, amely súlyos kérdéseket vet fel a jogállamisággal kapcsolatban.

2026. augusztus 17. 21:16
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Mint ismert, az Alkotmánybíróság hétfőn visszautasította a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás egyes rendelkezései ellen benyújtott beadványokat, köztük azt, amely a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának azonnali megszüntetését kifogásolta. A testület elsősorban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre az Alaptörvény-módosítások tartalmi vizsgálatára. A döntéssel szemben több alkotmánybíró is különvéleményt fogalmazott meg, köztük Polt Péter, aki szerint az ügyben érdemi vizsgálatra lett volna szükség.

Polt különvéleményében a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás jogállamisággal való viszonyát is élesen bírálta.

A 254. pontban úgy fogalmazott: „Végezetül utalok arra, hogy álláspontom szerint a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskolapéldája, amely önkéntelenül is George Orwell 1984 című regényét juttatja eszembe.”

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A következő, 255. pontban Polt Péter részletesebben is kifejtette az Orwellre tett utalás okát. Mint írta: „Orwell vizionált társadalmában egy újfajta nyelv, az ún. »újbeszél« (newspeak) bevezetésével ellehetetlenítették a hatalomnak nem tetsző gondolatok kifejezését, illetve az ún. »duplagondolkodás« (doublethink) megkövetelésével elérték, hogy valaki egyszerre tartson fenn két, egymásnak ellentmondó meggyőződést, és mindkettőt igaznak fogadja el.”

Az alkotmánybíró ezután közvetlenül a köztársasági elnök mandátumának megszüntetésére alkalmazta az orwelli párhuzamot. „A jelen ügyben alkalmazott, az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezései közé beékelt, a köztársasági elnök mandátumát bármiféle közjogi felelősségi mechanizmus alkalmazása nélküli megszüntetése sokkal inkább illik az »újbeszél« nyelven megfogalmazott »duplagondolkodás« logikájába, mint egy több mint ezeréves alkotmányos jogfejlődés eredményeként létrejött jogállam Alaptörvényébe.”

Polt Péter különvéleményében összességében azt kifogásolta, hogy az Alkotmánybíróság a hatáskör hiányára hivatkozva nem jutott el annak vizsgálatáig, hogy a megtámadott rendelkezések egyáltalán az alkotmánymódosító hatalom gyakorlásának körébe tartoznak-e. Álláspontja szerint ez nem az Alaptörvény módosításának tartalmi felülvizsgálatát jelentette volna, hanem annak előzetes meghatározását, hogy az adott rendelkezések jogi természetük és funkciójuk alapján valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e.

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
mysstes
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2026. augusztus 17. 21:32 Szerkesztve
VÁROM AZ OLYAN NAGYHANGÚ, DE SEMMITMONDÓ TISZÁSOKTÓL, MINT "DESIKERÜLT" MEG A "TROTTYOS", HOGY __TÉTELESEN ÉS ÉRDEMBEN__ CÁFOLJÁK A POLT ÁLTAL KIFEJTETTEKET. MERT HISZ ŐK NYILVÁN ALKOTMÁNYJOGI SZAKÉRTŐK IS! VAGY CSAK FIKÁZNI TUDTOK FASZKALAPOK?
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0
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 17. 21:27
A Messias demokraciaban meg egy ilyen Polt szeru leny is irhat kulonvelemenyt Koszonjuk
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0
2
desikerult
2026. augusztus 17. 21:27
Átlászó és felszínes. Nem kell irodalmiaskodni egy politikai vazallusnak. Tiborcz Pistinek sem áll jól a művészet, a "műemlékvédelem" támogatása. A bugris az bugris marad, szmokingban is. Megpróbálnám komolyan venni Poltnak akár 1 mondatát is, ha az elmúlt másfél évtizedben legalább fele ennyire kényes lett volna a jogállamisági kérdésekre. Sajnos nincs latin szó a jogállamiság szemétdombjára (vagy ha van, bocsánat, de nem ismerem), de Poltnak, Handónak és a többi elvtelen szerviensnek oda van a taka, megszégyenülten fejezhetik be a szakmailag amúgy sem fényes pályafutásukat. Tipikus NER-maszkok: senkikből lehettek valakik. Legalábbis egymás között......
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0
2
mysstes
2026. augusztus 17. 21:23
POLTNAK IGAZA VAN
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4
1
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