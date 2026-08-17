Polt Péter: A tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskolapéldája

A következő, 255. pontban Polt Péter részletesebben is kifejtette az Orwellre tett utalás okát. Mint írta: „Orwell vizionált társadalmában egy újfajta nyelv, az ún. »újbeszél« (newspeak) bevezetésével ellehetetlenítették a hatalomnak nem tetsző gondolatok kifejezését, illetve az ún. »duplagondolkodás« (doublethink) megkövetelésével elérték, hogy valaki egyszerre tartson fenn két, egymásnak ellentmondó meggyőződést, és mindkettőt igaznak fogadja el.”

Az alkotmánybíró ezután közvetlenül a köztársasági elnök mandátumának megszüntetésére alkalmazta az orwelli párhuzamot. „A jelen ügyben alkalmazott, az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezései közé beékelt, a köztársasági elnök mandátumát bármiféle közjogi felelősségi mechanizmus alkalmazása nélküli megszüntetése sokkal inkább illik az »újbeszél« nyelven megfogalmazott »duplagondolkodás« logikájába, mint egy több mint ezeréves alkotmányos jogfejlődés eredményeként létrejött jogállam Alaptörvényébe.”

Polt Péter különvéleményében összességében azt kifogásolta, hogy az Alkotmánybíróság a hatáskör hiányára hivatkozva nem jutott el annak vizsgálatáig, hogy a megtámadott rendelkezések egyáltalán az alkotmánymódosító hatalom gyakorlásának körébe tartoznak-e. Álláspontja szerint ez nem az Alaptörvény módosításának tartalmi felülvizsgálatát jelentette volna, hanem annak előzetes meghatározását, hogy az adott rendelkezések jogi természetük és funkciójuk alapján valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e.