Ünnepi beszédet mondott Baka András: A bizalommal visszaélni súlyos felelősség

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A köztársasági elnök elmondta, hogy az újrakezdés önmagában nem elég, és vissza kell szerezni az emberek bizalmát.
Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nemcsak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg – mondta augusztus 20-i ünnepi beszédében Baka András köztársasági elnök. A közmédiáról hangsúlyosan szólva Baka András megjegyezte: ma nekünk is ilyen intézményeket kell építenünk, olyanokat, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják.
Az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében az államfő kiemelte, hogy
egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak.
Hozzátette: ilyen intézmény a közmédia is, ezért különös súlya van annak, hogy éppen csütörtökön indult el megújult formájában a teljes hírszolgáltatás.
A köztársasági elnök felidézte, hogy július 7-én elsötétült a közmédia képernyője, „a korábban hangos, harsány, villódzó felület elnémult”, és a fekete háttéren mindössze annyi maradt: a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. Ritkán mond ennyit a televízió azzal, hogy nem mondhat semmit – fűzte hozzá.
Baka András szerint a hírszolgáltatást felváltó csend egyfajta határvonal volt, amellyel valami véget ért és valami más kezdetét ígérte. Csütörtökön, másfél hónappal később újraindult a hírszolgáltatás, és
„most derül ki, mire használta ezt a csendet”.
A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy az újrakezdés önmagában nem elég; nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát.
Kiemelte, hogy ezt a bizalmat nem lehet csak úgy bejelenteni, csak kiérdemelni. Hozzátette: ha egy közszolgálati csatorna tudatosan elhallgat, elferdít vagy félretájékoztat, az az egyik legnagyobb bűn a társadalommal szemben.
Elmondása szerint Magyarországon az emberek milliói számára a közmédia az elsődleges, sokak számára szinte az egyetlen hírforrás. Aki onnan tájékozódott, joggal bízhatott abban, hogy igazat mondanak neki és nem hallgatnak el előle fontos tényeket, illetve nem mások döntik el helyette, hogy mit tudhat meg az országról és a világról.
A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogyha ez a bizalom sérült, azért nem az embereket terheli a felelősség. Leszögezte, egy közszolgálati médiumban megbízni nem hiba, de ezzel
a bizalommal visszaélni súlyos felelősség.
Kijelentette: aki információt titkol el, hamisít, az nem pusztán azt dönti el, hogy mi kerüljön az esti híradóba, hanem egy mesterségesen felépített valóságot teremt, ami alapján emberek milliói hozzák meg döntéseiket. Hangsúlyozta, a demokratikus államnak nem az a dolga, hogy polgárai helyett döntsön, hanem hogy megteremtse annak feltételeit, hogy ők dönthessenek.
Baka András szerint ehhez pedig szabaddá és lehetővé kell tenni a tények, az eltérő vélemények és mindazon szempontok megismerését, amelyek alapján ki-ki maga igazodhat el a világban. Nyomatékosította, hogy aki a választás szabadságát veszi el az emberektől, emberi méltóságuk egy részétől fosztja meg őket.
A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta: az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja ki: hallgattassék meg a másik fél is.
Kiemelte, ez nemcsak a jogban fontos, hanem a nyilvánosságban is, hiszen – mint mondta – ebben az egyszerű mondatban benne van az a felismerés, hogy a másik ember méltóságának része az is, hogy meghallgatjuk. Hozzátette,
nem várhatunk többet, de kevesebbet sem a közszolgálati híradástól: mondjon igazat és hallgassa meg a másik felet is.
Baka András úgy fogalmazott, hogy a propagandát nem az teszi propagandává, hogy melyik politikai oldal szolgálatában áll, hanem az, hogy a politika szolgálatában áll. Szerinte a valódi változás mércéje így nem az lesz, hogy mostantól más véleményeket hallunk-e, hanem az, hogy létrejön-e olyan közmédia, ahol többé senki nem döntheti el politikai érdekek alapján, mi legyen a valóság.
Hangsúlyozta: a szabad nyilvánosságot pedig nemcsak akkor kell megvédeni, amikor nekünk kedvez, hanem akkor is, amikor kellemetlen. Mint mondta, a közmédia hitelességét „nem lehet ma ünnepélyesen kihirdetni”, azt a következő hetek, hónapok és évek híradásai fogják megmutatni.
A köztársasági elnök szerint akkor lesz észlelhető a valódi változás, ha egy újságírónak már eszébe sem jut megkérdeznie önmagától, hogy valamit szabad-e. Ha valami igaz, közérdekű és tisztességesen feltárt, akkor nemcsak szabad, akkor kötelesség – vélekedett.
Baka András arról is beszélt, hogy a szabad állam nem elveszi a döntés terhét, hanem megadja annak lehetőségét, a közmédia pedig nem hazudhat. A közmédia értelme egyszerű: olyan nyilvánosságot teremteni, amely tiszteletben tartja a polgár szabadságát és ítélőképességét. „Ezt kívánom az újrainduló közmédiának, ezt kívánom mindannyiunknak” – zárta beszédét az államfő.