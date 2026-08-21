Ünnepi beszédet mondott Baka András: A bizalommal visszaélni súlyos felelősség

Kijelentette: aki információt titkol el, hamisít, az nem pusztán azt dönti el, hogy mi kerüljön az esti híradóba, hanem egy mesterségesen felépített valóságot teremt, ami alapján emberek milliói hozzák meg döntéseiket. Hangsúlyozta, a demokratikus államnak nem az a dolga, hogy polgárai helyett döntsön, hanem hogy megteremtse annak feltételeit, hogy ők dönthessenek.

Baka András szerint ehhez pedig szabaddá és lehetővé kell tenni a tények, az eltérő vélemények és mindazon szempontok megismerését, amelyek alapján ki-ki maga igazodhat el a világban. Nyomatékosította, hogy aki a választás szabadságát veszi el az emberektől, emberi méltóságuk egy részétől fosztja meg őket.

A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta: az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja ki: hallgattassék meg a másik fél is.