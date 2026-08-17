Kiderült: Brüsszel is monitorozza az UFO jelenségeket
Brüsszel jelezte, hogy figyelemmel kíséri az azonosítatlan rendkívüli jelenségeket (UAP).
Az oroszok a múlt héten arról beszéltek, hogy „megsemmisítik mindazt, ami nyugatról táplálja Kijev háborús gépezetét.”
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt hét pénteken a következőt mondta: „Jelentősen fokozni fogjuk azokat a módszereinket, amelyekkel megsemmisítjük mindazt, ami nyugatról táplálja Kijev háborús gépezetét. És ezt máris meg is tesszük.”
Továbbá kijelentette, hogy Brüsszel „nagyon veszélyes útra” lépett azzal, hogy magához ragadta a jogot, hogy a nemkívánatosnak tartott hajókat „árnyékflotta” részeként jelölje meg.
„A jelenleg hatalmon lévő összes európai elit számára oly jellemző büszkeséggel és felfújt önbizalommal kijelentik, hogy döntéseik elsőbbséget élveznek a nemzetközi joggal szemben” – mondta az orosz külügyminiszter a TASS orosz hírügynökség szerint.
A kijelentésekre a németek is reagáltak.
„Az EU- vagy NATO-partnerek ellen irányuló fenyegetések és nyilatkozatok nem jelentenek újdonságot” – nyilatkozta hétfőn Berlinben a Külügyminisztérium szóvivője.
„Tisztában vagyunk velük, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni – és nem fogjuk abbahagyni Ukrajna támogatását sem.”
A német védelmi minisztérium szóvivője hétfőn kijelentette, hogy folyamatban van egy olyan eljárás, amelynek célja az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás biztonságának a lehető legmagasabb szintű biztosítása. „Természetesen az ellátásbiztonság kérdésében egyeztetünk ukrán partnereinkkel” – mondta.
Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP
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Brüsszel jelezte, hogy figyelemmel kíséri az azonosítatlan rendkívüli jelenségeket (UAP).