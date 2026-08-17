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szergej lavrov orosz német kijev ukrajna

A német kormány üzent Lavrovnak: Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!

2026. augusztus 17. 14:53

Az oroszok a múlt héten arról beszéltek, hogy „megsemmisítik mindazt, ami nyugatról táplálja Kijev háborús gépezetét.”

2026. augusztus 17. 14:53
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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt hét pénteken a következőt mondta: „Jelentősen fokozni fogjuk azokat a módszereinket, amelyekkel megsemmisítjük mindazt, ami nyugatról táplálja Kijev háborús gépezetét. És ezt máris meg is tesszük.”

Továbbá kijelentette, hogy Brüsszel „nagyon veszélyes útra” lépett azzal, hogy magához ragadta a jogot, hogy a nemkívánatosnak tartott hajókat „árnyékflotta” részeként jelölje meg. 

„A jelenleg hatalmon lévő összes európai elit számára oly jellemző büszkeséggel és felfújt önbizalommal kijelentik, hogy döntéseik elsőbbséget élveznek a nemzetközi joggal szemben” – mondta az orosz külügyminiszter a TASS orosz hírügynökség szerint.

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A kijelentésekre a németek is reagáltak. 

„Az EU- vagy NATO-partnerek ellen irányuló fenyegetések és nyilatkozatok nem jelentenek újdonságot” – nyilatkozta hétfőn Berlinben a Külügyminisztérium szóvivője. 

„Tisztában vagyunk velük, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni – és nem fogjuk abbahagyni Ukrajna támogatását sem.”

A német védelmi minisztérium szóvivője hétfőn kijelentette, hogy folyamatban van egy olyan eljárás, amelynek célja az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás biztonságának a lehető legmagasabb szintű biztosítása. „Természetesen az ellátásbiztonság kérdésében egyeztetünk ukrán partnereinkkel” – mondta.

Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP

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Összesen 122 komment

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angeleye
2026. augusztus 17. 21:31
Hát áradjék!
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powerage
2026. augusztus 17. 21:23
A német vezetésnek mintha nem lenne veszélyérzete. Ahogy a dolgok állnak, lehet, hogy a választóik előbb lincselik meg őket, minthogy az oroszok odabasszanak pár oresnyiket. De nyugat-európában máshol is rendesen utálják a politikai elitet. Ha Putyin esetleg úgy dönt, hogy atomot dob Londonra, simán megnyeri a következő nagy-britanniai választásokat.
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Nasi12
2026. augusztus 17. 20:11
Canadian: hogy sikerült az oroszokkal nem szemben állnunk 56 óta. Úgy sikerült, hogy azóta történt egy s más. Gorbacsov átverése, a nato oroszország torkára tette a kezét. A megsebzett vad meg veszélyes. Mi itthon meg közel vagyunk hozzá. Te messze vagy ha igaz. Távolról könnyebben noszogatsz bennünket a sebzett vad ellen.
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Nasi12
2026. augusztus 17. 20:02
Az oroszok már megint kórházat fognak löni. Amiben valamilyen fegyveres kórság van.
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