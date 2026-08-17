Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt hét pénteken a következőt mondta: „Jelentősen fokozni fogjuk azokat a módszereinket, amelyekkel megsemmisítjük mindazt, ami nyugatról táplálja Kijev háborús gépezetét. És ezt máris meg is tesszük.”

Továbbá kijelentette, hogy Brüsszel „nagyon veszélyes útra” lépett azzal, hogy magához ragadta a jogot, hogy a nemkívánatosnak tartott hajókat „árnyékflotta” részeként jelölje meg.

„A jelenleg hatalmon lévő összes európai elit számára oly jellemző büszkeséggel és felfújt önbizalommal kijelentik, hogy döntéseik elsőbbséget élveznek a nemzetközi joggal szemben” – mondta az orosz külügyminiszter a TASS orosz hírügynökség szerint.