Politico: Orosz támadások, dunai aszály és uniós protekcionizmus fojtják meg az ukrán gabonaexportot

Súlyos logisztikai és geopolitikai blokád alá került az ukrán agrárkivitelt biztosító gabonaexport. A Politico beszámolója szerint a kritikus fontosságú élelmiszer-szállítások egyszerre akadtak el a fekete-tengeri orosz rakétatámadások, a Dunát sújtó rendkívüli aszály, valamint a szomszédos uniós szövetségesek protekcionista politikája és bizalmatlansága miatt. Tarasz Viszockij ukrán agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a helyzet tartóssá válik,

a globális élelmiszerárak ismét 25-30 százalékkal emelkedhetnek, megismételve a 2022-es inflációs sokkot.

A legfőbb problémát az jelenti, hogy bár az odesszai kikötők hivatalosan nyitva vannak, július vége óta egyetlen gabonaszállító hajó sem merészkedett be a kikötőbe. Akkor egy orosz rakéta eltalált egy kukoricát szállító hajót, amelynek következtében a tízfős legénység életét vesztette, a hajó pedig egy héttel később elsüllyedt. Az eset óta a hajótulajdonosok és a legénységek a biztonsági kockázatok miatt megtagadják az indulást. Ennek következtében augusztus első kilenc napjában Ukrajna mindössze 463 ezer tonna gabonát tudott exportálni, ami a szokásos mennyiség alig egyharmada, novemberre pedig az új betakarítással a tárolókapacitások teljes betetőzése fenyeget.