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pilhál György görgey artúr világosi fegyverletétel vélemény

Darabokra vágott lobogó

2026. augusztus 13. 06:19

Világos emlékezete (1849. augusztus 13.) előtt tartozunk megállni ezen a napon.

2026. augusztus 13. 06:19
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„A szomorú aktusra délután került sor az Arad melletti világosi mezőn.

A cári túlerő előtt meghajolni kevésbé tűnt megalázónak, Görgey Artúr fővezér ezzel kívánta jelezni: nem az osztrák császár, csak a nagyhatalmi túlerő taposta el a nemzet szabadságharcát. Letette a fegyvert, mert látta, reménytelenre fordult a haza sorsa, értelmetlen a további véráldozat. Ez volt a »bűne«. (A fegyverletételről nem egyedül Görgey, hanem egy tábornokokból, törzstisztekből álló nyolcvantagú haditanács döntött. Kettő kivételével mindnyájan bólintottak.)

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Görgey vértanú akart lenni, de nem adatott meg neki a mártírhalál.

Rá kegyetlenebb sors várt, árulónak bélyegezték, maga Kossuth is rajta kérte számon a bukást, sőt a megtorlásokat is; a kormányzó szeptemberben odáig jut, hogy a haza hóhérjának nevezi Görgey Artúrt, a nemzet bálványkatonáját. (Ahogyan évszázaddal később árulónak állítja majd be Görgeyt a radikális példaképekre szomjazó kommunista történetírás is.) E billoggal halt meg a fővezér életének kilencvenkilencedik évében. Arad mártírjai, a kivégzett tábornokok tanúsíthatták volna, hogy ez mennyire nem igaz – ám ők akkor már odafönt voltak.

De most még 1849. augusztus 13-át írjuk… A világosi síkon áll a megrendült sereg, pár kilométernyire Aradtól, ahol hamarosan majd bitófák merednek… Szívszorító az utolsó csapatszemle.”

Borítókép: A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) korabeli rajz alapján készített metszet (Vasárnapi Újság, 1869. augusztus 15.- Forrás: Wikipédia)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
lemez
2026. augusztus 13. 18:16
Augusztus 20-át meg pártünneppé akarja lezülleszteni poloska ügynök.
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2
0
Héja
2026. augusztus 13. 13:58
Méltó, szép írás.
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3
0
Irgum-burgum
2026. augusztus 13. 13:34
Soha nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb magyar szabadságharcot az oroszok verték le.
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0
3
gyzoltan-2
2026. augusztus 13. 09:26
Kossuth Lajos méltatta, kiemelte, elismerte, a zsidóság részvételét szerepét 1848-49 dicsőséges időszakában..!
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1
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