Rá kegyetlenebb sors várt, árulónak bélyegezték, maga Kossuth is rajta kérte számon a bukást, sőt a megtorlásokat is; a kormányzó szeptemberben odáig jut, hogy a haza hóhérjának nevezi Görgey Artúrt, a nemzet bálványkatonáját. (Ahogyan évszázaddal később árulónak állítja majd be Görgeyt a radikális példaképekre szomjazó kommunista történetírás is.) E billoggal halt meg a fővezér életének kilencvenkilencedik évében. Arad mártírjai, a kivégzett tábornokok tanúsíthatták volna, hogy ez mennyire nem igaz – ám ők akkor már odafönt voltak.

De most még 1849. augusztus 13-át írjuk… A világosi síkon áll a megrendült sereg, pár kilométernyire Aradtól, ahol hamarosan majd bitófák merednek… Szívszorító az utolsó csapatszemle.”

Borítókép: A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) korabeli rajz alapján készített metszet (Vasárnapi Újság, 1869. augusztus 15.- Forrás: Wikipédia)