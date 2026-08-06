„Szél Bernadett megjelent a színen, és azzal támad, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Én meg csak pislogok, ezek tényleg hülyének nézik az embereket, azt hiszik, hogy senki sem emlékszik a múltra.. Ugyanis, a helyzet az, hogy ha rajta múlt volna, Magyaroszag ma nem használna atomenergiát, és óriási bajban lennénk.

Pár idézet:

»Mutassanak nekem még egy országot Kínán kívül, ahol az atomenergiát XXI. századi megoldásnak tartják!«

»A ‘Paks II.’ és a ‘tiszta energia’ szavakat egy mondatba képesek tenni, holott mindenki, aki tisztában van a fenntarthatósággal a XXI. században, pontosan tudja, hogy az atomenergiának hosszas az eleje, hosszas a vége, és ami közte történik, Isten kezében vagyunk mindannyian.«”

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