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orbán balázs szél bernadett atomenergia Paks II. vélemény

Szél Bernadett megjelent a színen

2026. augusztus 06. 07:58

Én meg csak pislogok.

2026. augusztus 06. 07:58
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
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„Szél Bernadett megjelent a színen, és azzal támad, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Én meg csak pislogok, ezek tényleg hülyének nézik az embereket, azt hiszik, hogy senki sem emlékszik a múltra.. Ugyanis, a helyzet az, hogy ha rajta múlt volna, Magyaroszag ma nem használna atomenergiát, és óriási bajban lennénk. 
Pár idézet:
»Mutassanak nekem még egy országot Kínán kívül, ahol az atomenergiát XXI. századi megoldásnak tartják!«
»A ‘Paks II.’ és a ‘tiszta energia’ szavakat egy mondatba képesek tenni, holott mindenki, aki tisztában van a fenntarthatósággal a XXI. században, pontosan tudja, hogy az atomenergiának hosszas az eleje, hosszas a vége, és ami közte történik, Isten kezében vagyunk mindannyian.«”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. augusztus 06. 08:23
Ohel 2026. augusztus 06. 08:22 Hozzunk egy olyan törvényt, hogy ha nem fúj a szél akkor azoknak a képviselőknek Mentél már Bécsbe az M1 autópályán?
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Ohel
2026. augusztus 06. 08:22
Hozzunk egy olyan törvényt, hogy ha nem fúj a szél akkor azoknak a képviselőknek kell forgatni a szélkereket, akik megszavazták. tsz szavazók mindent bevesznek? Bízom benne, hogy amint a gyűlöletük alábbhagy elkezdenek gondolkodni.
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fernandvix
2026. augusztus 06. 08:22
hernadvolgyi-2 2026. augusztus 06. 08:16 fernandvix 2026. augusztus 06. 08:00 Kussolj bukott! "Hol a vízlépcső amit meg KELLETT volna építeni Paks alatt?" Szerelmetes vezéred száját, Az is meglesz. Aztán a fidesz hogy fog szavazni a fajszi vízlépcsővel kapcsolatban? Igennel vagy nemmel? Vagy kimennek hogy ne kelljen szavazni? Mesélj.
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reciprofi
2026. augusztus 06. 08:19
Nem olyan sima ügy egy atomerőmű újraindítása Figyelem!! Mit mond a szakember? facebook.com/reel/1059235253425934 Az erőművet is ugyanolyan szar kisemmizett állapotban hagyta a Tiszára a Fidesz mint az allamkasszát !Üresen ! Nincs kiépített vízszintemelő duzzasztó !Üres minden tárazó.
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