Előre a lengyel úton!

Különleges kapcsolat fűzi össze immár több mint ezer éve a magyar és a lengyel népet. A történelem során többször is kitárták az országok egymás előtt kapuikat, és segítették a rászorulókat. Sokszor pedig követték egymás példáját. Idehaza ezt „lengyel útnak” nevezzük.

Lengyel úton jártunk 1956-ban is, mikor a poznani események mellett kiállva magunk is fegyvert ragadtunk a szabadságért. Majd a keleti blokk rendszerváltásait követően is igyekeztünk egymástól ellesni a jó gyakorlatokat.

2026 tavaszán is lengyel útra léptünk, de ez minden eddiginél fájdalmasabbnak tűnik eddig. Április óta a 16 év alatt felhúzott bástyák inogtak meg. A magyarok tetemes része a biztost, a nemzetit cserélte le a változásra és – merjük kijelenteni – a globalistára.