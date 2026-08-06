Előre a lengyel úton!

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Nem szabad hagynunk, hogy a pesti srácok és megannyi hős áldozata, szenvedése egy hirtelen áradás miatt semmissé legyen. A szabadság útjának kell ismét a lengyel úttá válnia.
Különleges kapcsolat fűzi össze immár több mint ezer éve a magyar és a lengyel népet. A történelem során többször is kitárták az országok egymás előtt kapuikat, és segítették a rászorulókat. Sokszor pedig követték egymás példáját. Idehaza ezt „lengyel útnak” nevezzük.
Lengyel úton jártunk 1956-ban is, mikor a poznani események mellett kiállva magunk is fegyvert ragadtunk a szabadságért. Majd a keleti blokk rendszerváltásait követően is igyekeztünk egymástól ellesni a jó gyakorlatokat.
2026 tavaszán is lengyel útra léptünk, de ez minden eddiginél fájdalmasabbnak tűnik eddig. Április óta a 16 év alatt felhúzott bástyák inogtak meg. A magyarok tetemes része a biztost, a nemzetit cserélte le a változásra és – merjük kijelenteni – a globalistára.
Többen, akik ismerjük a lengyeleknél uralkodó állapotokat, figyelmeztettük a szűkebb és tágabb környezetünket, hogy egy kormányváltás esetén a lengyel modell hardcore verzióját fogjuk megtapasztalni. Immár a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a „harcoló demokrácia” helyett
Magyar Péterék a „tomboló”, sőt inkább bosszúálló demokráciát valósítják meg.
S mivel kétharmados felhatalmazással bírnak, ezért szinte mindent megtehetnek: egy mondattal elmozdíthatják a köztársasági elnököt, lefejezhetik az alkotmánybíróságot, kizárhatják a választásból az egykori kormányfőt és a tapasztat honatyákat.
De a vérszomjuk itt még nem ér véget. Kétes körülmények között vihetnek el megmondóembereket, fenyegethetnek börtönnel egykori minisztereket, tarthatnak fogva jobboldali politikusokat, hivatalnokokat olyan magyar börtönökben, ahol a legveszélyesebb rosszfiúk ülnek. Ismerős, ugye, lengyel testvéreim!?
Közben Európa csendes, ismét csendes. Helyreállt a jogállam...
Őszinte leszek, mindennap félve olvasom a híreket. Félve nézek bele a parlamenti közvetítésbe, hogy éppen melyik fideszes vagy KDNP-s képviselőt alázzák meg emberi mivoltában. Ezzel párhuzamosan egyre többünkben fogalmazódik meg a gondolat, szót kell emelni a szabadságunkért. Sőt, a jog vagy a nyilvánosság felhasználásával harcolni kell érte. Erre buzdított minket Orbán Viktor is tusványosi beszédében. Vissza kell állítanunk a jogállamot.
De ahhoz, hogy kellő erőnk legyen, össze kell kapaszkodnunk, és szélesen kell valamennyire mennünk. Arról nem is beszélve, hogy meg kell találnunk az eddig még nem ismert vagy rég nem hallott hangunkat:
másként is a lengyel útra kell lépnünk, ismét csatasorba kell állnunk a szabadságunkért.
Főleg így, az '56-os forradalom 70. évfordulójához közeledve. Nem szabad hagynunk, hogy a pesti srácok és megannyi hős áldozata, szenvedése, egy értelmetlen áradással semmissé legyen.
Előre hát, mind, pesti srácok, és örökösök. Fegyvereink ezúttal a jog, az éles szavak és a hangunk kell lhogy egyen, ami az igazságért kiált. S ne feledjük, vannak barátaink, valahol meghallanak bennünket, és érkezni fog válasz, igaz, talán az óceánon vagy a Kárpátokon túlról!
(Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka)