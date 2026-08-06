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demokrácia lengyel út pesti srácok Magyar Péter európa orbán viktor

Előre a lengyel úton!

2026. augusztus 06. 06:14

Nem szabad hagynunk, hogy a pesti srácok és megannyi hős áldozata, szenvedése egy hirtelen áradás miatt semmissé legyen. A szabadság útjának kell ismét a lengyel úttá válnia.

2026. augusztus 06. 06:14
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Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Különleges kapcsolat fűzi össze immár több mint ezer éve a magyar és a lengyel népet. A történelem során többször is kitárták az országok egymás előtt kapuikat, és segítették a rászorulókat. Sokszor pedig követték egymás példáját. Idehaza ezt „lengyel útnak” nevezzük.

Lengyel úton jártunk 1956-ban is, mikor a poznani események mellett kiállva magunk is fegyvert ragadtunk a szabadságért. Majd a keleti blokk rendszerváltásait követően is igyekeztünk egymástól ellesni a jó gyakorlatokat.

2026 tavaszán is lengyel útra léptünk, de ez minden eddiginél fájdalmasabbnak tűnik eddig. Április óta a 16 év alatt felhúzott bástyák inogtak meg. A magyarok tetemes része a biztost, a nemzetit cserélte le a változásra és – merjük kijelenteni – a globalistára.

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Többen, akik ismerjük a lengyeleknél uralkodó állapotokat, figyelmeztettük a szűkebb és tágabb környezetünket, hogy egy kormányváltás esetén a lengyel modell hardcore verzióját fogjuk megtapasztalni. Immár a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a „harcoló demokrácia” helyett

Magyar Péterék a „tomboló”, sőt inkább bosszúálló demokráciát valósítják meg.

S mivel kétharmados felhatalmazással bírnak, ezért szinte mindent megtehetnek: egy mondattal elmozdíthatják a köztársasági elnököt, lefejezhetik az alkotmánybíróságot, kizárhatják a választásból az egykori kormányfőt és a tapasztat honatyákat.

De a vérszomjuk itt még nem ér véget. Kétes körülmények között vihetnek el megmondóembereket, fenyegethetnek börtönnel egykori minisztereket, tarthatnak fogva jobboldali politikusokat, hivatalnokokat olyan magyar börtönökben, ahol a legveszélyesebb rosszfiúk ülnek. Ismerős, ugye, lengyel testvéreim!?

Közben Európa csendes, ismét csendes. Helyreállt a jogállam...

Őszinte leszek, mindennap félve olvasom a híreket. Félve nézek bele a parlamenti közvetítésbe, hogy éppen melyik fideszes vagy KDNP-s képviselőt alázzák meg emberi mivoltában. Ezzel párhuzamosan egyre többünkben fogalmazódik meg a gondolat, szót kell emelni a szabadságunkért. Sőt, a jog vagy a nyilvánosság felhasználásával harcolni kell érte. Erre buzdított minket Orbán Viktor is tusványosi beszédében. Vissza kell állítanunk a jogállamot.

De ahhoz, hogy kellő erőnk legyen, össze kell kapaszkodnunk, és szélesen kell valamennyire mennünk. Arról nem is beszélve, hogy meg kell találnunk az eddig még nem ismert vagy rég nem hallott hangunkat:

másként is a lengyel útra kell lépnünk, ismét csatasorba kell állnunk a szabadságunkért.

Főleg így, az '56-os forradalom 70. évfordulójához közeledve. Nem szabad hagynunk, hogy a pesti srácok és megannyi hős áldozata, szenvedése, egy értelmetlen áradással semmissé legyen.

Előre hát, mind, pesti srácok, és örökösök. Fegyvereink ezúttal a jog, az éles szavak és a hangunk kell lhogy egyen, ami az igazságért kiált. S ne feledjük, vannak barátaink, valahol meghallanak bennünket, és érkezni fog válasz, igaz, talán az óceánon vagy a Kárpátokon túlról!

(Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka)

 

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Összesen 72 komment

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Sorrend:
sergent
2026. augusztus 06. 08:24
Felteszem a húszforintos kérdést. Ki lesz az a fidesz vezérkarban aki, először fog nyíltan ellent mondani Orbánnak, és kimondja hogy vele már nem érdemes csinálni semmit? Mert ez az idő nemsokára el fog jönni. Tegyétek meg tétjeiteket!
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states-2
2026. augusztus 06. 08:22
"Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldjék ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról, most azonnal küldjék ki! Magyar Péter most Paksról, küldjék ki most azonnal! Tudod küldeni?" Félreértés ne essék, ez az ávós pszichopata egyes szám harmadik személyben beszél magáról, utasítja a sajtót. Észak-Korea.
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minarik
2026. augusztus 06. 08:21
fernandvix 2026. augusztus 06. 08:08 Ti narancsbolsevikok bele fogtok őrülni a hatalom elvesztésébe. Ez jó, úgy tűnik inkább a megszerzése okoz mentális problémákat, azoknak, aki most nyerőnek tartja magát. A "takarítás" után kéne valami értelmeset és hasznosat is csinálni. Nagy a kabát, érzitek, emiatt nagy lesz a zakó is.
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sergent
2026. augusztus 06. 08:20
Nyergeljetek, fújjátok meg a kürtöket! Előre!, harchoz fegyverbe! Én drukkolok nektek , és sok sikert kívánok egy klasszikus konzervatív párt lére hozásához, és eredményes szerepléshez! De tényleg. Csak hát ehhez egy valamit meg kell tenni. Vagy ki kell köpni Orbánt, vagy le kell nyelni. Másképpen nem fog menni. Sőt, tovább megyek. A fidesz vezérkart úgy ahogy van, el kell hajtani a jó büdös francba.
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