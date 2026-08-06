Előnyt szerzett a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen az Európa-ligában

Furcsa kódszavakat sugárzott Putyin titokzatos rádióállomása nem sokkal a lengyel rakétaincidens után

A frekvencián sugárzott kódok között szerepelt a Sun szerint a „megvesztegetett személy”, a „szexista”, a „monarchista”, a „motel”, a „muzopayus”, a „stepenny” és a „levretka”.