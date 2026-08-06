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lengyelország ferencváros európa liga marius corbu górnik zabrze

Előnyt szerzett a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen az Európa-ligában

2026. augusztus 06. 06:02

A Ferencváros 1–0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze együttesét a labdarúgó Európa-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, így előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.

2026. augusztus 06. 06:02
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A Groupama Arénában rendezett találkozó egyetlen gólját a román Marius Corbu szerezte a 65. percben, ezzel eldöntve a párharc első felvonását.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban.

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A párharc győztese az Európa-liga főtáblájára jutásért a török Trabzonspor ellen lép pályára, míg a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjében folytatja szereplését, ahol a francia AS Monaco vár rá a ligaszakaszba jutásért.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
mapetshow
2026. augusztus 06. 07:23
Román Marius Corbu? Már a Mandiner is itt tart?
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3
0
Halder_1899
2026. augusztus 06. 07:20
Szép volt ! Szerbek és hollandusok kiverése után most a lengyelek jönnek.
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2
0
grenki-2
2026. augusztus 06. 06:17
Az első akadályt vették, most jön a nehezebb rész Lengyelországban...
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2
1
xtallaci
2026. augusztus 06. 06:05
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0
0
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