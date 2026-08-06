Előnyt szerzett a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen az Európa-ligában

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A Ferencváros 1–0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze együttesét a labdarúgó Európa-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, így előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.
A Groupama Arénában rendezett találkozó egyetlen gólját a román Marius Corbu szerezte a 65. percben, ezzel eldöntve a párharc első felvonását.
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban.
A párharc győztese az Európa-liga főtáblájára jutásért a török Trabzonspor ellen lép pályára, míg a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjében folytatja szereplését, ahol a francia AS Monaco vár rá a ligaszakaszba jutásért.
Nyitókép forrása: Facebook