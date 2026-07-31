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ferencváros győr konferencia liga európa liga debrecen paks

Meglepő vallomást tett a tizenegyeséről a Ferencváros védője – a Debrecen és a Győr mellett a zöld-fehérek is továbbjutottak Európában

2026. július 31. 06:33

A Paks nagy küzdelemben, athéni döntetlennel búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.

2026. július 31. 06:33
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A Ferencváros emberhátrányban is kiharcolta a továbbjutást az Európa-liga-selejtező második fordulójából, 

miután a Groupama Arénában 2–2-es döntetlent játszott a holland Twentével, és 4–3-as összesítéssel megnyerte a párharcot.

A zöld-fehérek Toon Raemaekers büntetőből szerzett góljával szereztek vezetést, majd a 36. percben Philippe Rommens kiállítása miatt közel egy órán át tíz emberrel futballoztak. A fordulás után Lenny Joseph növelte az előnyt, a hollandok azonban a hajrában két fejes góllal egyenlítettek. A Ferencváros így is továbbjutott, és a következő körben a lengyel Górnik Zabrzéval találkozik. A mérkőzés után Raemaekers az M4 Sportnak elárulta, a tizenegyes előtt egy pillanatra el is felejtette, hogy eredetileg neki kell elvégeznie a büntetőt.

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A Konferencia-ligában a Debreceni VSC is sikerrel vette a második fordulót. A hajdúságiak a hazai 1–0-s győzelmet követően Jerevánban 0–0-s döntetlent értek el a Pjunyik vendégeként, így 1–0-s összesítéssel jutottak tovább. A debrecenieknek több nagy helyzetük is volt a visszavágón, kétszer a kapufát is eltalálták, ám a gól nélküli döntetlen is elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz. A DVSC a harmadik fordulóban a dán FC Köbenhavnnal mérkőzik meg.

Az ETO FC ugyan csak 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a luxemburgi Atert Bissennel, de az idegenbeli 6–2-es sikernek köszönhetően 7–3-as összesítéssel magabiztosan lépett tovább. A győriek több mint egy órán át emberelőnyben futballoztak, mégis gyenge teljesítményt nyújtottak, ráadásul az első megítélt büntetőt elhibázták. A második tizenegyest viszont Krpic már értékesítette, amellyel döntetlenre mentette a találkozót. A továbbjutás nem forgott veszélyben, a hazai közönség azonban füttykoncerttel fejezte ki elégedetlenségét a látottak miatt. A Győr a következő körben a lett Rigával találkozik.

Nem sikerült viszont a továbbjutás a Paksnak, amely ugyan kétszer is vezetett Athénban, végül 2–2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában. Pető, majd Győrfi góljával kétszer is előnybe került Bognár György együttese, a görögök azonban előbb Jagusic, majd a 86. percben Rastoder révén egyenlítettek. A 2–2-es eredmény azt jelentette, hogy a Panathinaikosz 4–3-as összesítéssel jutott tovább, így a Paks emelt fővel búcsúzott a Konferencia-liga selejtezőjétől.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ferencvárosi TC–Twente összefoglaló 

 

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Majdmegmondom
2026. július 31. 08:06
Igen, ez a Paks már csak ilyen. Folyamatosan kiesik az első fordulóban... Én ezt már büntetném!
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0
0
tikkadt-szocske
2026. július 31. 07:29
"Meglepő vallomást tett..." Először azt hittem, szerelmet vallott és megkérte Dibusz Dénes kezét, de nem. Hajrá Fradi!
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2
0
wadcutter
2026. július 31. 07:18
10 emberrel is helyt álltak, közel 60 percig szívvel-lélekkel küzdöttek, HAJRÁ FRADI! A magyar bajnokcsapat meg itthon ikszelt egy LUXEMBURGI focicsapattal. Erről ennyit.
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5
0
rugbista
2026. július 31. 06:44
Elég jó bizonyítvány. Sajnálom a Paksot, de legalább kemény ellenfelük volt. Az ETO viszont eláshatja magát a továbbjutás ellenére is.
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