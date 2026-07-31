Meglepő vallomást tett a tizenegyeséről a Ferencváros védője – a Debrecen és a Győr mellett a zöld-fehérek is továbbjutottak Európában

A Konferencia-ligában a Debreceni VSC is sikerrel vette a második fordulót. A hajdúságiak a hazai 1–0-s győzelmet követően Jerevánban 0–0-s döntetlent értek el a Pjunyik vendégeként, így 1–0-s összesítéssel jutottak tovább. A debrecenieknek több nagy helyzetük is volt a visszavágón, kétszer a kapufát is eltalálták, ám a gól nélküli döntetlen is elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz. A DVSC a harmadik fordulóban a dán FC Köbenhavnnal mérkőzik meg.

Az ETO FC ugyan csak 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a luxemburgi Atert Bissennel, de az idegenbeli 6–2-es sikernek köszönhetően 7–3-as összesítéssel magabiztosan lépett tovább. A győriek több mint egy órán át emberelőnyben futballoztak, mégis gyenge teljesítményt nyújtottak, ráadásul az első megítélt büntetőt elhibázták. A második tizenegyest viszont Krpic már értékesítette, amellyel döntetlenre mentette a találkozót. A továbbjutás nem forgott veszélyben, a hazai közönség azonban füttykoncerttel fejezte ki elégedetlenségét a látottak miatt. A Győr a következő körben a lett Rigával találkozik.

Nem sikerült viszont a továbbjutás a Paksnak, amely ugyan kétszer is vezetett Athénban, végül 2–2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában. Pető, majd Győrfi góljával kétszer is előnybe került Bognár György együttese, a görögök azonban előbb Jagusic, majd a 86. percben Rastoder révén egyenlítettek. A 2–2-es eredmény azt jelentette, hogy a Panathinaikosz 4–3-as összesítéssel jutott tovább, így a Paks emelt fővel búcsúzott a Konferencia-liga selejtezőjétől.