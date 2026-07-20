Irány a piac? Teljesen át kell gondolni a magyar focit

Pénz beszél

A foci mindenesetre továbbra is hatalmas üzlet, Magyarországon is. Sajtóinformációk szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség az új évadra végül az MTVA-nak adta az ismét OTP Bank Liga néven futó NB I. közvetítési jogait, körülbelül 6 milliárd forintért. A szakma úgy vélekedik, hogy a korábbi években a közmédia a piaci értéknél jóval többet, legalább 10 milliárd forintot fizetett a közvetítésekért, és a jövőben várhatóan erősödik a piaci verseny. A legnépszerűbb hazai futballtartalom továbbra is az első osztály küzdelmei, különösen a rekordbajnok, a legutóbbi kiírásban az ETO mögött csak ezüstéremig jutó Ferencváros találkozói. Olyannyira, hogy az egyik kereskedelmi csatornát az FTC összecsapásait leszámítva nem is érdekelte más. A másik tényező a streamingszolgáltatók térnyerése: az emberek kezdik elfogadni, hogy az exkluzivitás bizony többe kerül.

Ezt felismerve a FradiMédia júniusban változtatást vezetett be: az edzőmérkőzések és egyéb prémiumfelvételek elérését áthelyezte a legnagyobb videómegosztó klubtagsági rendszerébe. A példa jól szemlélteti, hogy a sportegyesületek egyre többet, jobban és közvetlenebbül kommunikálnak követőikkel, háttérbe szorítva a hagyományos sajtót.