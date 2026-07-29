Minden jegy elkelt a Ferencváros–Real Madrid mérkőzésére

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Telt ház lesz az augusztus 8-i felkészülési meccsen a Groupama Arénában.
Minden jegy elkelt az augusztus 8-i Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésére – írja a Nemzeti Sport. A zöld-fehérek hétfőn a bérletesek, kedden pedig a szurkolói kártyával rendelkezők és az alkalmi előregisztrációt elvégző drukkerek számára nyitották meg a jegyvásárlást.
Szerda délelőttre már csak a Groupama Aréna VIP Gold-szektoraiba lehetett belépőt vásárolni, néhány órával később azonban ezek a helyek is gazdára találtak.
Az online jegyvásárló-felület szerint így telt ház várja a két csapat összecsapását.
A VIP Gold-belépők 150 ezer forintos áron keltek el, a mérkőzés iránti óriási érdeklődést pedig az is jól mutatja, hogy a másodlagos piacon már megjelentek az eladó jegyek. Az egyik hirdetési oldalon például egy C4-es szektorba szóló, eredetileg 46 500 forintos belépőt 150 ezer forintért kínálnak.
Emellett több Facebook-csoportban is feltűntek eladó jegyek. A hirdetések szerint többen közvetlenül a vásárlást követően döntöttek úgy, hogy mégsem akarnak részt venni a mérkőzésen, az eladási ár azonban sok esetben csak privát üzenetben derül ki.
Nyitókép: MTI/Róka László