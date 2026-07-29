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ferencváros real madrid telt ház

Minden jegy elkelt a Ferencváros–Real Madrid mérkőzésére

2026. július 29. 15:06

Telt ház lesz az augusztus 8-i felkészülési meccsen a Groupama Arénában.

2026. július 29. 15:06
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Minden jegy elkelt az augusztus 8-i Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésére – írja a Nemzeti Sport. A zöld-fehérek hétfőn a bérletesek, kedden pedig a szurkolói kártyával rendelkezők és az alkalmi előregisztrációt elvégző drukkerek számára nyitották meg a jegyvásárlást.

Szerda délelőttre már csak a Groupama Aréna VIP Gold-szektoraiba lehetett belépőt vásárolni, néhány órával később azonban ezek a helyek is gazdára találtak. 

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Az online jegyvásárló-felület szerint így telt ház várja a két csapat összecsapását.

A VIP Gold-belépők 150 ezer forintos áron keltek el, a mérkőzés iránti óriási érdeklődést pedig az is jól mutatja, hogy a másodlagos piacon már megjelentek az eladó jegyek. Az egyik hirdetési oldalon például egy C4-es szektorba szóló, eredetileg 46 500 forintos belépőt 150 ezer forintért kínálnak.

Emellett több Facebook-csoportban is feltűntek eladó jegyek. A hirdetések szerint többen közvetlenül a vásárlást követően döntöttek úgy, hogy mégsem akarnak részt venni a mérkőzésen, az eladási ár azonban sok esetben csak privát üzenetben derül ki. 

Nyitókép: MTI/Róka László

 

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Összesen 3 komment

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koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. július 29. 15:29
na megy a sok bugris... az igazi keménylegények, mint mi AVASiak lentről a telepről diósgyőr meccsre járunk
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2
grenki-2
2026. július 29. 15:22
Ki az esélyesebb, melyik győz vajon ? Tegyék meg tétjeiket...😆
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0
0
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