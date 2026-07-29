Minden jegy elkelt a Ferencváros–Real Madrid mérkőzésére

Minden jegy elkelt az augusztus 8-i Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésére – írja a Nemzeti Sport. A zöld-fehérek hétfőn a bérletesek, kedden pedig a szurkolói kártyával rendelkezők és az alkalmi előregisztrációt elvégző drukkerek számára nyitották meg a jegyvásárlást.

Szerda délelőttre már csak a Groupama Aréna VIP Gold-szektoraiba lehetett belépőt vásárolni, néhány órával később azonban ezek a helyek is gazdára találtak.