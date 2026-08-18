100 napja voltak a választások, összeszámolták Magyar Péter Facebookozását: érdekes eredmény jött ki

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Folyamatosan csökken az érdeklődés Magyar Péter „Facebook-kormányzása” iránt, miközben a valódi kormányzati munka alig látható.
A választások óta eltelt első száz nap mérlege szerint bár a kormányfő bejegyzéseinek száma folyamatosan növekszik, a választók érdeklődése és elkötelezettsége drasztikusan és módszeresen csökken. Az Index részletes elemzéséből kiderül, hogy Magyar Péter „Facebook-kormányzásában” a klasszikus kormányfői feladatok és intézkedések szinte teljesen háttérbe szorulnak a személyes jellegű magánéleti posztok, valamint az ellenzéki Fidesz elleni politikai támadások mögött.
A gyakran bírált kommunikációs intenzitást az adatok teljes mértékben alátámasztják: a miniszterelnök május 9-i beiktatása és augusztus 16-a között összesen 545 bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, ami napi átlagban 5,5 posztot jelent.
Két bejegyzés között átlagosan alig több mint négy óra telt el, és nem akadt olyan nap az első száz alatt, amikor a kormányfő hallgatott volna.
A posztolás üteme ráadásul az idő előrehaladtával nem lassult, hanem gyorsult: míg az első huszonöt napban napi 5,4 bejegyzés született, addig az utolsó időszakban ez a szám már napi 6,1-re emelkedett.
A folyamatos aktivitásnövekedéssel párhuzamosan azonban a közönség figyelme és aktivitása szinte megfeleződött. Az Index elemzése rámutat, hogy
miközben az első huszonöt nap bejegyzései még átlagosan 110 ezer lájkot hoztak, az utolsó huszonöt napra ez a szám 57 500-ra esett vissza.
Az első és az utolsó harminc napot összevetve az átlagos lájkszám 45 százalékkal csökkent, az átlagos megosztásszám pedig 5200-ról alig több mint 3100-ra zuhant. A tíz legnépszerűbb bejegyzésből hét az első héten született meg, azóta a kormánypárti tábor aktivitása folyamatosan lanyhul.
Az adatokból az is egyértelműen kirajzolódik, hogy a klasszikus kormányfői tevékenységek szinte teljesen eltűntek a közösségi média zajában.
A 545 bejegyzésből mindössze három szólt konkrét miniszterelnöki utasításról vagy leváltásról, hat foglalkozott kormányrendelettel vagy törvényjavaslattal, és szintén csak hat számolt be hivatalos tárgyalásról vagy külföldi delegáció fogadásáról.
Ezzel szemben a legfőbb téma az ellenzéki Fidesz és Orbán Viktor volt: a posztok 28 százaléka, összesen 150 bejegyzés kifejezetten a Fideszt (90 alkalommal) vagy Orbán Viktort (63 alkalommal név szerint említve) támadta.
A választók ráadásul a szakmai és jogalkotási tartalmak helyett a személyes és bulváros posztokat részesítették előnyben. A miniszterelnök beiktatása utáni családi fotója 388 ezer lájkkal a legnépszerűbb bejegyzés lett, de a sorban előkelő helyet foglal el az az ötszavas poszt is, amelyet Magyar Péter a saját kertjéről tett közzé.
Ez a kertfotó önmagában több hozzászólást és reakciót kapott, mint a száz nap összes kormányrendeletről és törvényjavaslatról szóló bejegyzése együttvéve, miközben a parlamentben elmondott hosszabb beszédek és vágatlan felvételek teljes érdektelenségbe fulladtak, a legalacsonyabb elkötelezettségi mutatókat produkálva.
A száz nap mérlege alapján a Facebook-kommunikáció és a tényleges cselekvés Magyar Péternél teljesen egybefolyt. Bár a paksi üzemzavar és a dunai alacsony vízállás idején az oldal sikeresen működött katasztrófavédelmi tájékoztatóként, a mindennapi kormányzati munka eljelentéktelenedése és a lájkok számának gyors ütemű feleződése azt jelzi, hogy a folyamatos online jelenlétre épülő politikai modell hatékonysága hosszabb távon korlátokba ütközhet.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala