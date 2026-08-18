100 napja voltak a választások, összeszámolták Magyar Péter Facebookozását: érdekes eredmény jött ki

A választások óta eltelt első száz nap mérlege szerint bár a kormányfő bejegyzéseinek száma folyamatosan növekszik, a választók érdeklődése és elkötelezettsége drasztikusan és módszeresen csökken. Az Index részletes elemzéséből kiderül, hogy Magyar Péter „Facebook-kormányzásában” a klasszikus kormányfői feladatok és intézkedések szinte teljesen háttérbe szorulnak a személyes jellegű magánéleti posztok, valamint az ellenzéki Fidesz elleni politikai támadások mögött.

A gyakran bírált kommunikációs intenzitást az adatok teljes mértékben alátámasztják: a miniszterelnök május 9-i beiktatása és augusztus 16-a között összesen 545 bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, ami napi átlagban 5,5 posztot jelent.