Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
08. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz facebook index Magyar Péter orbán viktor

100 napja voltak a választások, összeszámolták Magyar Péter Facebookozását: érdekes eredmény jött ki

2026. augusztus 18. 14:00

Folyamatosan csökken az érdeklődés Magyar Péter „Facebook-kormányzása” iránt, miközben a valódi kormányzati munka alig látható.

2026. augusztus 18. 14:00
null

A választások óta eltelt első száz nap mérlege szerint bár a kormányfő bejegyzéseinek száma folyamatosan növekszik, a választók érdeklődése és elkötelezettsége drasztikusan és módszeresen csökken. Az Index részletes elemzéséből kiderül, hogy Magyar Péter „Facebook-kormányzásában” a klasszikus kormányfői feladatok és intézkedések szinte teljesen háttérbe szorulnak a személyes jellegű magánéleti posztok, valamint az ellenzéki Fidesz elleni politikai támadások mögött.

A gyakran bírált kommunikációs intenzitást az adatok teljes mértékben alátámasztják: a miniszterelnök május 9-i beiktatása és augusztus 16-a között összesen 545 bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, ami napi átlagban 5,5 posztot jelent. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Két bejegyzés között átlagosan alig több mint négy óra telt el, és nem akadt olyan nap az első száz alatt, amikor a kormányfő hallgatott volna. 

A posztolás üteme ráadásul az idő előrehaladtával nem lassult, hanem gyorsult: míg az első huszonöt napban napi 5,4 bejegyzés született, addig az utolsó időszakban ez a szám már napi 6,1-re emelkedett.

A folyamatos aktivitásnövekedéssel párhuzamosan azonban a közönség figyelme és aktivitása szinte megfeleződött. Az Index elemzése rámutat, hogy 

miközben az első huszonöt nap bejegyzései még átlagosan 110 ezer lájkot hoztak, az utolsó huszonöt napra ez a szám 57 500-ra esett vissza. 

Az első és az utolsó harminc napot összevetve az átlagos lájkszám 45 százalékkal csökkent, az átlagos megosztásszám pedig 5200-ról alig több mint 3100-ra zuhant. A tíz legnépszerűbb bejegyzésből hét az első héten született meg, azóta a kormánypárti tábor aktivitása folyamatosan lanyhul.

Az adatokból az is egyértelműen kirajzolódik, hogy a klasszikus kormányfői tevékenységek szinte teljesen eltűntek a közösségi média zajában. 

A 545 bejegyzésből mindössze három szólt konkrét miniszterelnöki utasításról vagy leváltásról, hat foglalkozott kormányrendelettel vagy törvényjavaslattal, és szintén csak hat számolt be hivatalos tárgyalásról vagy külföldi delegáció fogadásáról. 

Ezzel szemben a legfőbb téma az ellenzéki Fidesz és Orbán Viktor volt: a posztok 28 százaléka, összesen 150 bejegyzés kifejezetten a Fideszt (90 alkalommal) vagy Orbán Viktort (63 alkalommal név szerint említve) támadta.

A választók ráadásul a szakmai és jogalkotási tartalmak helyett a személyes és bulváros posztokat részesítették előnyben. A miniszterelnök beiktatása utáni családi fotója 388 ezer lájkkal a legnépszerűbb bejegyzés lett, de a sorban előkelő helyet foglal el az az ötszavas poszt is, amelyet Magyar Péter a saját kertjéről tett közzé. 

Ez a kertfotó önmagában több hozzászólást és reakciót kapott, mint a száz nap összes kormányrendeletről és törvényjavaslatról szóló bejegyzése együttvéve, miközben a parlamentben elmondott hosszabb beszédek és vágatlan felvételek teljes érdektelenségbe fulladtak, a legalacsonyabb elkötelezettségi mutatókat produkálva.

A száz nap mérlege alapján a Facebook-kommunikáció és a tényleges cselekvés Magyar Péternél teljesen egybefolyt. Bár a paksi üzemzavar és a dunai alacsony vízállás idején az oldal sikeresen működött katasztrófavédelmi tájékoztatóként, a mindennapi kormányzati munka eljelentéktelenedése és a lájkok számának gyors ütemű feleződése azt jelzi, hogy a folyamatos online jelenlétre épülő politikai modell hatékonysága hosszabb távon korlátokba ütközhet.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 267 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tutucsok
2026. augusztus 18. 20:01
Szerintem egy kihívást teljesít a PaksiHapsi, miszerint: Kitudja-e vagy letudja-e mondani, vagy írni az összes szót. 😂😂😂
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. augusztus 18. 19:53
Szektás patkányok, nem kéne a pótvizsgákra készülni? 14-17 évesen itt basszátok magatokat a semmiért? Ősszel hűvös lesz a nappal, büdös lesz a PDSZ tüncsizgetés?
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. augusztus 18. 19:51
Nyúlszájú patkány még soha nem evett halászlét. Az társasági élmény, ökör eszik-iszik magában.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. augusztus 18. 19:49
usafiu20, szaradék Csézyné Fitymafake... büdös lett a pofád...tudod, mosni kéne, beleszáradt a véres taknyod.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!